Swann lanza en Noruega su timbre inteligente SwannBuddy4K™ con video 4K y asistente de voz con IA

Swann, proveedor internacional de soluciones de seguridad para el hogar de instalación propia, anunció el lanzamiento nórdico de su nuevo timbre inteligente inalámbrico SwannBuddy4K™, un dispositivo que combina video Ultra HD 4K, interacción por voz basada en inteligencia artificial y un esquema de uso sin pagos mensuales por suscripción. La compañía informó que el producto ya está disponible en Noruega a través de Elkjøp y distribuidores locales seleccionados.

El anuncio, realizado desde Estocolmo, posiciona al SwannBuddy4K™ como una alternativa para consumidores que buscan ampliar el control sobre el acceso a sus viviendas, especialmente en un contexto de mayor movilidad, crecimiento del trabajo remoto y aumento de entregas a domicilio. El producto está orientado a viviendas unifamiliares, apartamentos y entornos residenciales modernos, de acuerdo con la descripción oficial.

Un timbre con IA que responde por el usuario

A diferencia de los timbres tradicionales que se limitan a alertar cuando alguien toca la puerta, Swann sostiene que este dispositivo fue diseñado para ofrecer una experiencia más completa, incorporando automatización e interacción. En ese sentido, el producto integra SwannShield™ AI Voice Assistant, un asistente de voz con IA que puede responder automáticamente a visitantes en nombre del propietario.

Según la empresa, el sistema permite desde recibir a invitados hasta gestionar entregas o disuadir visitas no deseadas, generando la impresión de que hay alguien en casa incluso cuando la vivienda está vacía. La interacción se apoya en instrucciones configurables dentro de la aplicación, lo que permite adaptar el tipo de respuesta a situaciones cotidianas.

El enfoque busca reforzar la seguridad no solo mediante registro de imagen, sino también con una presencia simulada, un atributo que ha ganado relevancia en el mercado de dispositivos conectados para el hogar, donde la automatización y la inteligencia artificial están siendo incorporadas para mejorar la experiencia del usuario.

Video 4K, audio bidireccional y cobertura “de arriba abajo”

Uno de los principales argumentos del SwannBuddy4K™ es la calidad de imagen. Swann indicó que el timbre ofrece video 4K con zoom digital, además de un campo de visión “de arriba abajo”, pensado para cubrir tanto el rostro de los visitantes como paquetes colocados cerca de la puerta.

El dispositivo incorpora micrófonos y altavoces integrados para habilitar audio bidireccional en tiempo real. A través de la aplicación Swann Security, el usuario puede comunicarse de inmediato con quien esté en la entrada, incluso cuando se encuentre fuera del hogar. Esta capacidad resulta especialmente útil para coordinar entregas, atender visitas inesperadas o verificar actividad en el acceso principal.

Batería recargable, instalación flexible y almacenamiento sin pagos mensuales

Swann destacó que el SwannBuddy4K™ fue diseñado para condiciones diarias del entorno nórdico, con un formato completamente inalámbrico que funciona con batería recargable. La empresa aseguró que el equipo puede operar hasta tres meses por carga, aunque también permite instalación opcional por cable para quienes prefieran una solución fija.

En el apartado de servicios, la compañía subrayó que el dispositivo incluye notificaciones gratuitas, detección inteligente gratuita y almacenamiento local sin costo adicional mediante una tarjeta microSD de 32 GB incluida. Además, ofrece almacenamiento en la nube gratuito por un día.

Este modelo apunta a diferenciarse dentro de un segmento donde varios competidores dependen de esquemas de suscripción para habilitar funciones avanzadas. En el caso del SwannBuddy4K™, Swann remarcó que el usuario puede acceder a notificaciones, detección inteligente y almacenamiento —local y en la nube— sin cuotas mensuales.

Una propuesta pensada para hogares conectados y entregas frecuentes

La compañía también incluyó una unidad de timbre interior portátil, que puede colocarse en distintos puntos de la vivienda para mejorar la cobertura de alertas. Esta característica está dirigida a hogares donde el usuario no siempre tiene el teléfono a mano o donde se requiere una señal adicional dentro del inmueble.

Con el crecimiento de los hogares conectados y el aumento del comercio electrónico, los timbres con cámara se han convertido en una categoría estratégica para el sector de seguridad doméstica. Swann busca capitalizar esa tendencia con un producto que combina video de alta definición, comunicación directa y automatización con IA, reduciendo al mismo tiempo el costo recurrente asociado a suscripciones.

El SwannBuddy4K™ se presenta así como una opción para consumidores noruegos que priorizan el control de accesos, la gestión de entregas y la vigilancia del entorno inmediato del hogar, con un enfoque de instalación flexible y herramientas integradas de almacenamiento y respuesta automatizada.