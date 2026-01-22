HONOR refuerza su oferta de regreso a clases con tablets, laptops y smartphones para estudiantes

San José — Con el inicio del curso lectivo en el horizonte, HONOR lanzó una estrategia de regreso a clases centrada en tecnología orientada al aprendizaje, con un portafolio de dispositivos que busca atender las necesidades de estudiantes de distintas edades y niveles académicos. La compañía apuesta por herramientas digitales que faciliten la organización, la productividad y el acceso a contenidos educativos, en un momento en que la conectividad y el uso de plataformas virtuales continúan siendo parte del día a día escolar.

La marca informó que, para esta temporada, preparó promociones especiales con descuentos y precios preferenciales en una selección de tablets, laptops y smartphones. La oferta, según el comunicado, estará disponible hasta el 27 de enero e incluye dispositivos diseñados para acompañar tareas como la toma de apuntes, la investigación, la asistencia a clases virtuales y el aprendizaje interactivo.

Dentro del segmento de tablets, la empresa destacó el crecimiento de su línea HONOR Pad como una opción consolidada en el entorno educativo, por su equilibrio entre rendimiento, portabilidad y autonomía. Entre los modelos mencionados sobresale la HONOR Pad 10, enfocada en usuarios que requieren alto desempeño para actividades académicas intensivas.

Este equipo incorpora una pantalla 2.5K de alta resolución que, de acuerdo con la marca, permite una lectura más cómoda de textos y materiales educativos, con el objetivo de reducir la fatiga visual durante jornadas prolongadas de estudio. La tablet integra además una batería de 10.100 mAh, orientada a brindar varias horas de uso continuo en clases virtuales, sesiones de investigación y consumo de contenido educativo sin interrupciones. En el mercado costarricense, el dispositivo se ofrece con un precio de ₡199.900.

En especificaciones de desempeño, HONOR señaló que la HONOR Pad 10 incluye procesador Snapdragon 7 Gen 3, acompañado por 16 GB de RAM (8+8) y 256 GB de almacenamiento. Esta configuración apunta a ejecutar múltiples aplicaciones educativas, plataformas de aprendizaje y herramientas de productividad de forma fluida, una demanda creciente en estudiantes que alternan entre tareas, videollamadas y contenidos digitales.

A esto se suma la compatibilidad con el HONOR Choice Pencil, que convierte la tablet en un dispositivo para escritura digital y trabajo creativo. Según la información difundida, el accesorio permite tomar apuntes, realizar esquemas, subrayar documentos, dibujar y desarrollar proyectos, replicando la experiencia de un cuaderno tradicional, pero con ventajas propias del entorno digital.

En el apartado de smartphones, la compañía posicionó la Serie X como una alternativa dirigida a estudiantes que priorizan accesibilidad, resistencia y buena autonomía. Dentro de esta gama, resaltó el HONOR X7d 5G, presentado como un modelo con durabilidad certificada, batería de larga duración y desempeño confiable, orientado a usuarios que requieren un teléfono resistente para el ritmo escolar. Este equipo tiene un precio de ₡129.900.

Otra de las opciones destacadas para el segmento estudiantil es el HONOR 400 Smart, que la marca describe como un dispositivo equilibrado para quienes necesitan conectividad estable y rendimiento para actividades académicas y multimedia. El equipo integra pantalla amplia, desempeño fluido y batería de larga duración para soportar jornadas completas de uso. Además, incorpora un botón con inteligencia artificial para realizar búsquedas académicas y apoyar el uso de aplicaciones educativas. Este modelo se comercializa por ₡149.900.

La oferta de regreso a clases también incluye computadoras portátiles, un segmento clave para estudiantes universitarios y para quienes requieren equipos con mayor capacidad de multitarea, trabajo colaborativo y clases virtuales. En este rubro, HONOR presentó la MagicBook X14, que combina portabilidad y eficiencia con procesador Intel i5, 16 GB de RAM, 512 GB SSD y carga rápida de 65W. El precio informado para este equipo es de ₡419.900.

Para usuarios con mayores demandas de rendimiento, la empresa señaló la HONOR MagicBook Pro 14 como su alternativa premium. Este modelo integra pantalla OLED 3.1K con tasa de refresco de 120Hz, procesador Intel Core Ultra i5, 24 GB de RAM, batería de hasta 12 horas y sistema de seguridad con lector de huella. El equipo se orienta a trabajos creativos, edición y proyectos avanzados, con un precio de ₡769.900.

“En HONOR ofrecemos a través de nuestros productos herramientas que permiten a los niños y jóvenes estudiar, organizar sus tareas, comunicarse y desarrollar su potencial académico de forma más eficiente, no solo ofrecemos dispositivos, sino soluciones tecnológicas diseñadas para acompañar el aprendizaje moderno, impulsando la productividad, la conectividad y el desarrollo de habilidades digitales” comentó Paola Banegas, gerente de mercadeo de HONOR Costa Rica.

La empresa indicó que sus productos se encuentran disponibles a través de los principales operadores del país, tiendas de electrodomésticos y tiendas HONOR ubicadas en Multiplaza Escazú, Lincoln Plaza y CityMall, además de su canal en línea. En el caso de las computadoras, la marca precisó que están disponibles de forma exclusiva en las tiendas HONOR.