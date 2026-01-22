GIANTX impulsa su expansión en esports con una división de Pokémon y el fichaje de Torviv para competir a nivel mundial

GIANTX, una de las organizaciones europeas con mayor presencia en el ecosistema de los esports, anunció el lanzamiento de su nueva sección competitiva de Pokémon y confirmó la incorporación del jugador español Víctor Medina, conocido en el circuito como Torviv, como su principal representante en el formato Pokémon VGC (Video Game Championships). La movida consolida una nueva fase de crecimiento estratégico para la entidad, que busca ampliar su alcance más allá de sus disciplinas tradicionales y posicionarse en un entorno competitivo con audiencia global.

La organización definió el fichaje como un paso clave dentro de su expansión competitiva, respaldado por el rendimiento reciente del jugador. Torviv llega como vigente ‘top 8’ del último Campeonato del Mundo, una credencial que lo sitúa entre los nombres más consistentes del circuito internacional y lo convierte, en términos de resultados, en el principal referente español del Pokémon VGC en la actualidad.

El jugador granadino acumula una trayectoria competitiva que se remonta a 2018 y que, según el anuncio, se ha caracterizado por la regularidad en torneos de alta exigencia. Entre sus resultados más destacados figura el segundo puesto en el Internacional de Latinoamérica 2024, uno de los eventos más importantes del calendario anual fuera del Mundial. A ello se suman los subcampeonatos obtenidos en los Regionales de Lille y Frankfurt, actuaciones que refuerzan su perfil como competidor de élite y que explican la apuesta de GIANTX por integrarlo como pieza central del nuevo proyecto.

El debut oficial de Torviv bajo la bandera de GIANTX se producirá este fin de semana en el Regional de Birmingham, uno de los torneos más relevantes del circuito europeo por volumen de participantes y valor competitivo. En esa cita, el jugador competirá junto a Folagor, descrito por la organización como el mayor creador de contenido de Pokémon en todo el mundo y quien recientemente se incorporó a GIANTX como parte de su estrategia de expansión mediática y de comunidad.

La participación en el evento de Reino Unido no solo representa el estreno competitivo del jugador con su nuevo equipo, sino también el primer torneo oficial de la sección de Pokémon desde la fusión corporativa que dio forma a GIANTX a finales de 2023. Con ello, la organización abre un nuevo frente deportivo y de marca en un segmento que combina competición presencial, visibilidad en streaming y una base de seguidores altamente activa.

El Regional de Birmingham se desarrollará en dos jornadas con un formato suizo, un sistema de emparejamientos utilizado en competiciones de alto nivel que permite clasificar a los jugadores en función de su rendimiento acumulado. Al término de esa fase, los ocho mejores competidores avanzarán a la etapa final, donde se definirá al campeón del torneo.

En términos de audiencia, el evento contará con retransmisión en directo a través del canal oficial de Pokémon VGC en Twitch, además de emisiones en los canales de Oscarbrock y Xamork, streamers vinculados a GIANTX. La cobertura multiplataforma se alinea con el modelo de negocio de los esports, donde la exposición mediática y la interacción digital son componentes centrales para atraer patrocinadores, fortalecer comunidad y ampliar impacto internacional.

GIANTX no es ajena al entorno de Pokémon competitivo. La organización ya había tenido presencia en esta disciplina en el pasado, con el hoy creador de contenido Sekiam. Sin embargo, el regreso se plantea ahora con un enfoque más ambicioso, apuntando a resultados en el máximo nivel internacional y a una estructura competitiva estable.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Torviv aseguró estar «muy contento» por incorporarse a GIANTX, con el que espera conseguir «grandes cosas», y también de la mano de Folagor, toda «una referencia» del universo Pokémon. El mensaje refuerza el tono de alianza entre rendimiento competitivo y alcance mediático, un binomio cada vez más determinante para las organizaciones que buscan crecimiento sostenido.

Qué es la Pokémon VGC y por qué es clave en el ecosistema competitivo

La Pokémon VGC (Video Game Championships) es el circuito competitivo oficial de Pokémon, organizado por The Pokémon Company. Su formato se basa en combates dobles, donde los jugadores construyen equipos de seis Pokémon y seleccionan cuatro por partida bajo un reglamento unificado a nivel mundial.

La temporada se estructura en eventos presenciales como Regionales, Internacionales y Campeonatos Especiales, que otorgan puntos clasificatorios para el Campeonato del Mundo, la competencia más importante del año. Los torneos suelen disputarse bajo formato suizo, seguido de una fase final entre los mejores clasificados.

Para 2026, el circuito mantendrá su calendario global con paradas en Europa, América, Asia y Oceanía, culminando con el Campeonato Mundial en agosto en San Francisco (Estados Unidos). En ese contexto, los Internacionales se consideran los cuatro eventos más importantes después del Mundial, mientras que los Regionales —como el de Birmingham— reúnen a cientos de jugadores y marcan el pulso competitivo de la temporada.

Con una escena en crecimiento y seguimiento internacional a través de retransmisiones oficiales y creadores de contenido, Pokémon VGC se ha consolidado como uno de los ecosistemas competitivos en auge dentro de la industria global del videojuego.