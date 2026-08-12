SteelSeries lanza en España los Arctis Nova 3 Wireless con audio multiplataforma para consolas

SteelSeries amplía su catálogo de periféricos para videojuegos en España con el lanzamiento de los auriculares Arctis Nova 3 Wireless, un nuevo modelo orientado a usuarios de Xbox, PlayStation y Nintendo Switch que combina conectividad inalámbrica, personalización de audio desde dispositivos móviles y compatibilidad con múltiples plataformas.

La compañía incorpora este modelo a su familia Arctis Nova con una propuesta centrada en facilitar el cambio entre dispositivos y ofrecer configuraciones de sonido adaptadas a diferentes videojuegos. Los auriculares son compatibles con la aplicación Arctis Companion, desde la que los usuarios pueden gestionar ajustes y perfiles de audio en tiempo real.

El lanzamiento refuerza la presencia de SteelSeries en el mercado de accesorios gaming, un segmento en el que los fabricantes buscan diferenciar sus productos mediante mayor versatilidad, personalización y compatibilidad con distintos ecosistemas de entretenimiento.

Más de 200 ajustes y perfiles de audio para videojuegos

Una de las principales características de los Arctis Nova 3 Wireless es su sistema de control de audio mediante la aplicación móvil. La plataforma ofrece más de 200 ajustes de precisión y perfiles diseñados para diferentes videojuegos, incluidos títulos populares como Call of Duty, Fortnite y Grand Theft Auto.

Esta función permite modificar la experiencia sonora sin depender exclusivamente de configuraciones realizadas desde una computadora o consola. Los usuarios pueden seleccionar perfiles específicos desde el teléfono móvil y adaptar el sonido de acuerdo con el juego que estén utilizando.

SteelSeries también ha incorporado audio espacial 360°, una tecnología destinada a mejorar la percepción de la ubicación y dirección de los sonidos dentro de los entornos virtuales. Esta característica puede resultar especialmente relevante en videojuegos competitivos, donde identificar determinados efectos sonoros con rapidez forma parte de la experiencia de juego.

El dispositivo utiliza además drivers magnéticos de neodimio, integrados para ofrecer reproducción de audio dentro de un diseño pensado tanto para sesiones competitivas como para entretenimiento cotidiano.

Diseño ligero y doble conectividad inalámbrica

Los Arctis Nova 3 Wireless tienen un peso de 260 gramos, una característica con la que SteelSeries busca favorecer la comodidad durante sesiones prolongadas de juego.

En materia de conectividad, el dispositivo incorpora conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth 5.3. Esta combinación permite utilizar los auriculares con diferentes equipos y alternar entre fuentes de audio según las necesidades del usuario.

La tecnología Quick Switch Wireless permite cambiar de manera inmediata entre ambas conexiones. De esta forma, un jugador puede pasar de una conexión destinada a la consola o al equipo de juego a una conexión Bluetooth para otros dispositivos compatibles sin realizar un proceso prolongado de configuración.

La compatibilidad multiplataforma constituye otro de los puntos centrales de la propuesta. SteelSeries posiciona el producto como una opción para jugadores que utilizan más de una consola o dispositivo y buscan reducir la necesidad de contar con auriculares diferentes para cada sistema.

Carga rápida para ampliar las sesiones de juego

La autonomía también forma parte de las características destacadas del nuevo modelo. Según la información proporcionada por la compañía, una carga rápida de 15 minutos puede proporcionar hasta nueve horas de juego.

Esta capacidad busca responder a uno de los aspectos más relevantes de los accesorios inalámbricos: reducir el tiempo durante el cual el dispositivo debe permanecer conectado para recuperar energía.

La combinación de carga rápida, conectividad dual y control mediante aplicación refleja una tendencia dentro del mercado de periféricos, donde las funciones de software adquieren cada vez mayor importancia junto con las especificaciones físicas del producto.

Precio y disponibilidad de los Arctis Nova 3 Wireless

Los nuevos auriculares se comercializan en España en cuatro opciones de color: negro, blanco, aqua y lavanda. La variedad amplía las posibilidades para usuarios que desean combinar sus periféricos con la configuración visual de sus consolas, computadoras o espacios de juego.

El precio anunciado es de 109,99 euros, tanto para la versión con cable como para la inalámbrica, según la información proporcionada en el comunicado.

Con los Arctis Nova 3 Wireless, SteelSeries amplía una de sus principales familias de auriculares gaming y apuesta por características como el audio configurable desde el móvil, la conectividad inalámbrica flexible y la compatibilidad con las principales plataformas de videojuegos.

El lanzamiento coloca al nuevo modelo dentro de un mercado competitivo, en el que factores como comodidad, autonomía, conectividad y capacidad de personalización tienen un peso creciente en las decisiones de compra de los consumidores.