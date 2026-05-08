One Art Space reúne a artistas globales en Tribeca para Artist Talk Magazine Nueva York

Una nueva muestra de arte contemporáneo posiciona a Tribeca como epicentro de la creación internacional con la llegada de Artist Talk Magazine Nueva York a One Art Space, en un evento que reúne a 51 artistas de distintas partes del mundo y amplía su alcance con una exhibición digital en la emblemática plaza neoyorquina de Times Square.

La exposición, que se desarrolla del 5 al 10 de mayo de 2026, forma parte de una iniciativa orientada a fortalecer el intercambio cultural y dar visibilidad tanto a talentos emergentes como a creadores consolidados dentro de uno de los distritos artísticos más activos de Nueva York. La recepción oficial tuvo lugar el jueves 7 de mayo entre las 7:00 y las 8:00 de la noche, mientras que el horario general de la muestra es de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde.

El evento se lleva a cabo en One Art Space, ubicado en el número 23 de Warren Street, y presenta una diversidad de prácticas artísticas que abarcan pintura, fotografía, abstracción, arte conceptual, técnicas mixtas y narrativas visuales contemporáneas. Esta propuesta busca consolidarse como una plataforma de diálogo creativo y proyección internacional.

De acuerdo con el material informativo del evento, la exposición reúne a cincuenta y un artistas provenientes de diferentes países y estará abierta al público desde el 6 hasta el 10 de mayo. La iniciativa refuerza la importancia de generar espacios accesibles para el arte global en mercados culturales altamente competitivos.

En paralelo, el evento establece un puente con uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad a través de una presentación digital de Artist Talk Magazine Nueva York en Times Square. La exhibición en pantalla, ubicada en el 1560 de Broadway entre las calles 46 y 47, incluye obras de 23 artistas y se proyecta cuatro veces por hora desde la medianoche hasta las 11:00 de la noche del 7 de mayo.

El formato de gran escala, con una pantalla de 31 pies de alto por 55 pies de ancho, permite que las obras sean vistas por una audiencia masiva en uno de los corredores comerciales y culturales más reconocidos a nivel mundial, lo que incrementa significativamente la exposición de los artistas participantes.

Entre las piezas destacadas figura “NYC” del artista Grant Milne, una obra al óleo sobre lienzo de 130 centímetros por 178 centímetros que captura el ritmo y la atmósfera de la ciudad. La obra será ofrecida mediante un proceso de puja que inicia en £1 ($1.36), con cierre programado a las 5:00 de la tarde del jueves 7 de mayo.

La trayectoria de Milne incluye trabajos en retrato y escenas urbanas, con presentaciones previas en espacios relevantes como Piccadilly Circus en Londres, lo que añade valor a su participación dentro de esta muestra internacional.

Por su parte, Artist Talk Magazine, fundada en julio de 2017, ha desarrollado una plataforma editorial centrada en destacar las historias individuales de los artistas. A lo largo de su trayectoria, la publicación ha presentado contenidos vinculados a instituciones culturales, artistas y marcas de alto perfil.

Entre sus referencias destacan organizaciones como el Courtauld Institute of Art, la Royal Academy of Arts y el Whitney Museum of American Art, así como figuras relevantes del arte como Lucian Freud, Alberto Giacometti y William Kentridge. También ha incluido contenidos sobre instituciones internacionales como el Louvre Abu Dhabi y el Museo Picasso Malaga, además de marcas como Rolls-Royce Motor Cars y el Metropolitan Museum of Art.

La exposición Artist Talk Magazine Nueva York en One Art Space mantiene entrada gratuita para el público general en horario de mediodía a 6:00 de la tarde, y estará disponible hasta el domingo 10 de mayo, consolidándose como una vitrina clave para el arte contemporáneo en el contexto urbano de Nueva York.