FloQast y Deloitte Australia anuncian alianza estratégica para acelerar la transformación financiera

Caracas — En un movimiento que promete redefinir los procesos contables y financieros a escala global, FloQast, plataforma de transformación contable impulsada por inteligencia artificial, anunció una alianza estratégica con Deloitte Australia. El acuerdo busca ofrecer soluciones conjuntas que aceleren la transformación financiera en múltiples industrias, aprovechando la automatización avanzada y la experiencia en servicios profesionales de Deloitte.

El anuncio fue realizado en Sídney el pasado 18 de agosto a través de GlobeNewswire, y marca un paso significativo para ambas organizaciones en su empeño de llevar la digitalización financiera a nuevos niveles de eficiencia y exactitud.

Una unión de tecnología y experiencia

La alianza combina el poder de la plataforma de FloQast, diseñada por contadores para contadores, con la amplia trayectoria de Deloitte en asesoría y consultoría. El objetivo principal es optimizar el proceso de cierre financiero, reducir la carga manual de trabajo y generar información más confiable para la toma de decisiones estratégicas.

“We’re thrilled to partner with Deloitte Australia to help organizations make their accounting and finance operations smarter, faster, and more agile,” expresó Mike Whitmire, cofundador y CEO de FloQast, CPA*. “This alliance will empower accounting teams with innovative, AI-driven tools that unlock efficiency and allow them to thrive in the face of unprecedented change.”

Las palabras de Whitmire resumen la visión de esta colaboración: llevar al ámbito contable herramientas basadas en inteligencia artificial que no solo automaticen tareas rutinarias, sino que también potencien la capacidad de los equipos financieros para enfrentar escenarios complejos y cambiantes.

Impacto en el sector empresarial australiano

Dentro de Deloitte Australia, se espera que las áreas de asesoría y consultoría sean las más beneficiadas por esta alianza. La integración de la tecnología de FloQast permitirá simplificar procesos clave, aumentar la precisión en los informes financieros y liberar tiempo valioso que los equipos podrán destinar a actividades de mayor impacto estratégico.

El uso de IA en la automatización y el análisis de datos financieros representa una oportunidad clara para obtener insights más profundos, reducir riesgos y mejorar la transparencia en las operaciones de las organizaciones clientes.

“We are delighted to announce our strategic alliance with FloQast, a collaboration that will significantly enhance the value we deliver to our clients,” señaló Brian Cameron, director de Accounting and Reporting Assurance en Deloitte Australia. “This alliance underscores Deloitte Australia’s commitment to driving finance transformation, where innovative solutions and expertise converge to enhance business performance, elevate operational efficiency, and foster sustained growth for our clients.”

Las declaraciones de Cameron refuerzan el compromiso de Deloitte con la innovación en el sector financiero, donde la combinación de soluciones tecnológicas y conocimiento experto resulta clave para alcanzar una transformación sostenible.

FloQast: una plataforma en ascenso

FloQast ha logrado posicionarse como líder en el ámbito de la transformación contable, con más de 3.000 equipos globales que confían en sus servicios. Entre sus clientes destacan empresas como Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom y Snowflake, lo que evidencia su capacidad de adaptación a distintos sectores, desde el deportivo hasta el tecnológico.

La plataforma ofrece automatización en el manejo del cierre contable, conciliaciones, operaciones y actividades de cumplimiento, ayudando a las empresas a estar preparadas para auditorías y reducir cargas regulatorias. Gracias a la integración de inteligencia artificial, FloQast brinda mayor precisión, visibilidad y colaboración en los procesos financieros. No es casualidad que esté calificada como la número uno en los principales sitios de reseñas de usuarios.

Un paso hacia el futuro financiero

El acuerdo entre FloQast y Deloitte Australia refleja una tendencia clara en el ámbito corporativo: la creciente adopción de la inteligencia artificial para transformar funciones críticas de negocio. En un contexto marcado por la presión regulatoria, la volatilidad económica y la necesidad de eficiencia, las empresas están recurriendo cada vez más a soluciones que permitan optimizar recursos y generar ventajas competitivas.

Para los clientes de Deloitte en Australia y, potencialmente, en otros mercados, esta alianza representa una oportunidad de incorporar lo mejor de dos mundos: la innovación tecnológica de una plataforma creada por contadores con visión de futuro y el respaldo de una firma global con décadas de experiencia en consultoría.

En definitiva, la unión entre FloQast y Deloitte Australia abre un nuevo capítulo en la evolución de la contabilidad moderna, en el que la automatización y la inteligencia artificial se consolidan como protagonistas del cambio.