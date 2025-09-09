Scintil Photonics asegura 58 millones de dólares para escalar la fotónica integrada en fábricas de IA

Grenoble — La compañía tecnológica Scintil Photonics anunció el cierre de una ronda de financiamiento Serie B por 58 millones de dólares (50 millones de euros), liderada por Yotta Capital Partners y NGP Capital, con la participación estratégica de NVIDIA. A la operación también se sumaron BNP Paribas Développement y varios inversionistas ya existentes como Supernova Invest, Bpifrance Digital Venture, Innovacom, Bosch Ventures y Applied Ventures ITIC Innovation Fund (AVITIC). El respaldo confirma la confianza del mercado en la plataforma tecnológica de la empresa y en su potencial dentro de la infraestructura de inteligencia artificial (IA).
Capital para expansión global
Los recursos de la nueva ronda permitirán a Scintil ampliar la contratación de talento en Francia y otros países, incluyendo Estados Unidos, además de acelerar la producción y reforzar su presencia internacional. La compañía avanza en la entrega del primer motor de luz DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) de un solo chip, que integra láseres multicanal con fotónica de silicio y está alineado con la próxima generación de óptica co-empaquetada (CPO).
Estas soluciones buscan responder a las crecientes exigencias de alto ancho de banda, baja latencia y densidad elevada que demandan los centros de datos de IA de última generación, fundamentales para los clústeres de GPU más potentes.
“This investment marks a pivotal moment for Scintil as we move to full-scale deployment,” señaló Matt Crowley, CEO de Scintil Photonics. “Our SHIP™ technology enables integrated photonic solutions with the scalability, energy efficiency, and integration density required to power next-generation compute infrastructure. This efficiency not only reduces data center operating costs but also contributes to lowering the carbon footprint of AI infrastructure. With LEAF Light™ entering high-volume production, we’re expanding from our base in Grenoble into the international markets, including the U.S., to support the world’s most advanced AI factories.”
Innovación basada en SHIP™
El circuito integrado LEAF Light™, desarrollado junto a los clientes de la firma, actúa como fuente láser externa para transmisiones CPO y representa un componente clave en los centros de datos del futuro.
“We developed our LEAF Light™ integrated circuit in close collaboration with our customers. Used as an external laser source for Co-Packaged Optics (CPO) transmissions, it is a key component for the next generation of AI data centers. Its uniqueness lies in a single-chip solution that monolithically integrates precisely spaced DFB lasers on silicon photonic circuits, produced through a robust commercial supply chain,” explicó Sylvie Menezo, fundadora y directora de tecnología (CTO) de Scintil Photonics.
La base de este avance es el proceso SHIP™ (Scintil Heterogeneous Integration Photonics), que integra láseres, fotodiodos y moduladores en un único chip, sustituyendo decenas de componentes separados. Con ello se logran mayores niveles de eficiencia energética y densidad de integración.
Apoyo de inversionistas clave
Los socios financieros remarcaron la importancia de esta innovación en un sector en rápida transformación.
“Scintil exemplifies the kind of innovation leaders we look for, combining advanced manufacturing, deep-tech leadership, and meaningful impact on the energy demands of AI infrastructure,” dijo Vincent Deltrieu, socio director en Yotta Capital Partners. “Scintil’s integrated photonics platform is essential to scale the next generation of AI factories. We’re excited to support their global growth as they move to high-volume shipments.”
Por su parte, Bo Ilsoe, socio director en NGP Capital, comentó: “Integrated photonics is becoming a foundation of all AI infrastructure, and Scintil is turning that future into reality. Their technology delivers the bandwidth density and energy efficiency AI factories require with global scalability. We’re excited to support Scintil as they scale deployments and become a leading player in building the next wave of compute and data infrastructure.”
Oportunidades de mercado
Expertos del sector proyectan un crecimiento acelerado de la infraestructura óptica para IA.
Alan Weckel, cofundador y analista tecnológico en 650 Group, afirmó: “As the number of XPUs and AI bandwidth grows, scale-up fabrics will need to transition away from copper to optical-based solutions. AI data centers will move toward co-packaged optics and external DWDM light sources. Scale-up networking is an incremental opportunity for vendors, with the market set to exceed $25 billion by 2029. By the end of the decade, the whole AI Networking opportunity will approach $100 billion per year. Scintil stands out for bringing a manufacturable, foundry-aligned platform into the mix. Reliability and quickly scaling to volume are the only way hyperscalers can scale to the AI demand they plan to deploy this decade.”
De igual modo, Daryl Inniss, líder de pensamiento en componentes ópticos y fibra avanzada en Omdia, señaló: “Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) co-packaged optics is a differentiator that supports connecting thousands of GPUs at the bandwidth density requirements of next-gen AI infrastructure. Scintil’s single-chip DWDM laser source, based on a heterogeneous integrated photonics process, demonstrates how this can be delivered in a manufacturable and scalable platform. This capability is important as AI factories push toward larger clusters and higher throughput.”
Expansión desde Grenoble
La compañía opera desde Grenoble, uno de los centros más importantes de innovación en fotónica y semiconductores de Europa. Su ubicación le ofrece cercanía con instituciones de referencia como CEA-Leti y con grandes actores del sector, lo que facilita el acceso a talento calificado y un entorno colaborativo.
Como parte de su estrategia de crecimiento, Scintil establecerá una presencia más sólida en Estados Unidos para atender de manera directa a socios de infraestructura a gran escala. La empresa ya se encuentra en proceso de reclutamiento en áreas de ingeniería, operaciones e integración de clientes para dar respuesta al aumento de la demanda y garantizar la entrega en volumen.
Con el respaldo de inversionistas globales y la confianza de la industria, Scintil Photonics se posiciona para proveer las tecnologías ópticas integradas que demandan las fábricas de IA de próxima generación.