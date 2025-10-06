Salice refuerza su liderazgo global con la adquisición de Villes 2000, fabricante italiano de sistemas corredizos de alta gama

El grupo italiano Salice, reconocido líder mundial en la producción de bisagras y accesorios para muebles, anunció oficialmente la adquisición de Villes 2000 S.r.l., empresa especializada en sistemas corredizos de aluminio de alta calidad para muebles, puertas interiores y mamparas de ducha. Esta operación consolida la estrategia de expansión de Salice y refuerza su posición como uno de los actores más importantes del sector a nivel global.

Una expansión estratégica impulsada por la innovación

Con esta adquisición, Salice reafirma su objetivo de convertirse en el proveedor líder mundial de herrajes y accesorios premium para la industria del mueble. La empresa continúa apostando por un crecimiento orgánico impulsado por la innovación y por adquisiciones selectivas de compañías complementarias en tecnología y diseño.

La integración de Villes 2000 permitirá ampliar la oferta de sistemas corredizos del grupo, complementando las soluciones ya disponibles bajo la marca Bortoluzzi. Los productos de Villes se caracterizan por su diseño patentado, alto nivel de personalización y facilidad de uso, cualidades que fortalecerán la gama de productos de Salice en un mercado que valora cada vez más la funcionalidad, la estética y la eficiencia.

Además, esta operación abre la puerta a nuevas sinergias en el desarrollo de productos y en el servicio al cliente, mejorando la capacidad del grupo para ofrecer soluciones más integrales a fabricantes y diseñadores de todo el mundo.

Líderes empresariales destacan la alianza

Andrea Marcellan, CEO del Grupo Salice, destacó que esta operación responde a una visión a largo plazo de expansión global y consolidación del liderazgo tecnológico de la compañía:

« Tras la adquisición de Atim el año pasado, la incorporación de Villes confirma nuestra ambición de convertirnos en el líder global en herrajes y accesorios para la industria del mueble. Esta adquisición amplía la gama de sistemas corredizos de nuestro Grupo, una solución cada vez más adoptada por nuestros clientes y apreciada por los consumidores. No vemos la hora de colaborar con Franco Villa y su extraordinario equipo. »

Por su parte, Franco Villa, CEO y cofundador de Villes, subrayó el valor de esta integración para ambas empresas y el compromiso de su equipo con los clientes y socios comerciales:

« Nos complace unirnos oficialmente al Grupo Salice. Esta integración abre nuevas oportunidades y refuerza nuestra misión compartida, proyectándonos hacia un futuro de colaboración y éxito común. Nuestro compromiso con clientes y socios permanece intacto y seguiré desempeñando mi papel de liderazgo para garantizar la continuidad de las relaciones existentes. Mi equipo y yo miramos con entusiasmo este nuevo capítulo en la trayectoria de Villes. »

Salice: innovación y calidad italiana con presencia global

Salice, con sede en Novedrate (Italia), es reconocida a nivel mundial por su excelencia en la producción de herrajes y accesorios de alta gama para muebles. Desde junio de 2022, la empresa es mayoritariamente propiedad del fondo de inversión Cobepa, lo que ha fortalecido su capacidad de crecimiento internacional.

El portafolio de productos de Salice incluye bisagras, sistemas de elevación, guías, cajones y sistemas corredizos, diseñados para responder a las demandas cambiantes de la industria del mueble moderno. Gracias a su enfoque constante en investigación, desarrollo y diseño, la compañía mantiene una posición de vanguardia en tecnología, ofreciendo soluciones innovadoras y confiables que garantizan valor y satisfacción a sus clientes.

Villes 2000: excelencia artesanal y tecnología de precisión

Villes 2000 es una empresa italiana con una larga trayectoria en el desarrollo de sistemas corredizos innovadores y de alta calidad, utilizados principalmente en muebles, puertas interiores y mamparas de ducha. Fundada y dirigida por Carlo y Franco Villa, la compañía fue adquirida por ambos en 1985 a su padre, continuando una tradición familiar enfocada en la calidad y la funcionalidad.

Durante las últimas décadas, Villes ha invertido significativamente en tecnología, patentes y procesos de fabricación, desarrollando sistemas corredizos únicos que permiten una amplia personalización en dimensiones y capacidad de carga. Estos productos, diseñados para facilitar el montaje y la durabilidad, han consolidado la reputación de la marca tanto entre fabricantes como entre instaladores profesionales.

Cobepa: respaldo financiero internacional

La operación se enmarca en la estrategia de inversión del fondo Cobepa, una sociedad de capital privado independiente con oficinas en Bruselas y Nueva York, que gestiona una cartera diversificada valorada en aproximadamente 5,1 mil millones de euros. Cobepa se especializa en apoyar compañías con modelos de negocio sólidos, posiciones de mercado sostenibles y equipos de gestión de alto desempeño.

Perspectivas a futuro

La incorporación de Villes 2000 representa un paso decisivo para fortalecer la oferta global de Salice en el ámbito de los sistemas corredizos y consolidar su liderazgo en soluciones de herrajes premium. Con esta unión, el grupo italiano reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y la expansión sostenible, proyectando un futuro de crecimiento continuo basado en la ingeniería italiana y la confianza de sus clientes internacionales.