Ramón De Hoyos y la biotecnología mexicana que apuesta por transformar la industria global del agua

México, En un contexto global marcado por la urgencia climática, la presión sobre los recursos hídricos y la necesidad de modelos productivos más eficientes, la biotecnología comienza a consolidarse como una alternativa real para la industria. Desde el norte de México, el científico Ramón De Hoyos encabeza una iniciativa que busca escalar soluciones basadas en microalgas para transformar la forma en que las empresas gestionan el agua, los residuos y las emisiones.

De Hoyos es fundador y director general de ALIS (Algae Innovation Solutions), una empresa que ha desarrollado sistemas biotecnológicos capaces de convertir contaminantes industriales en insumos reutilizables. Con el acompañamiento estratégico de Zero by Fifty, ALIS ha comenzado a posicionar su tecnología en mercados internacionales, alineándose con los principios de la economía circular y la sostenibilidad industrial.

El modelo de ALIS parte de una premisa simple: aquello que para una planta industrial representa un residuo, para las microalgas puede convertirse en materia prima. Esta lógica ha permitido que la empresa integre sus sistemas en procesos productivos de corporaciones de alcance global como Nestlé y Grupo Modelo, validando el uso de microalgas como herramienta para el tratamiento avanzado de agua residual y la captura de carbono.

Lejos de los centros corporativos de Nuevo León, en el Rancho ALIS La Esperanza, el equipo liderado por De Hoyos ha desarrollado una solución modular en la que las microalgas eliminan contaminantes como nitrógeno, amonio, fósforo, sales, cloruros y metales pesados. El resultado es agua regenerada que puede reincorporarse a los procesos industriales, al tiempo que se captura dióxido de carbono durante el proceso biológico.

De acuerdo con la empresa, el sistema es capaz de remover hasta el 95% de los contaminantes del agua residual, utilizando apenas entre el 10% y 20% del espacio que requiere una planta convencional. Además, al reducir de forma significativa el uso de productos químicos, las industrias pueden disminuir hasta en un 50% los costos operativos asociados al tratamiento de agua.

“Más que ingeniería, lo que hacemos es diseñar una reconciliación entre la industria y el planeta. En ALIS, utilizamos la tecnología viva para que la humanidad deje de ser una carga para la naturaleza y se convierta en su aliado”, comparte el Biotecnólogo Genómico y CEO de ALIS, Ramón De Hoyos.

Desde la perspectiva estratégica, Martín Gil, socio de Zero by Fifty, señala que el modelo desarrollado por ALIS convierte los pasivos ambientales en activos económicos tangibles. “Ramón es un héroe con visión macroscópica, ha perfeccionado un modelo de economía circular donde el pasivo ambiental se convierte en un activo económico: agua limpia, biomasa, créditos de carbono y ahorros industriales operativos en un mismo proceso”.

El “oro verde” de la industria circular

La propuesta de ALIS se distancia del esquema tradicional de “extraer, usar y desechar”. En su lugar, plantea un sistema circular en el que las microalgas funcionan como motores biológicos capaces de recuperar hasta el 90% del agua para su reúso industrial, capturar CO₂ con alta eficiencia y generar biomasa rica en proteínas, carbohidratos y lípidos, con aplicaciones en distintos sectores productivos.

El diseño modular permite que la tecnología se adapte al crecimiento de cada planta sin interrumpir operaciones, mientras que su modelo WaaS (Water as-a-Service) busca facilitar la adopción de estas soluciones dentro de las cadenas de valor industriales.

Reconocimiento internacional y visión regional

La trayectoria de De Hoyos ha sido respaldada por instituciones internacionales. Es “Advance fellow” de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido y preside la Asociación de Líderes en Innovación entre Reino Unido y México. También ha recibido el reconocimiento de MIT Innovators Under 35 LATAM, el Premio Estatal del Emprendedor en Nuevo León, y ha sido incluido entre las 100 personas más innovadoras de Latinoamérica.

Más allá de los reconocimientos, el objetivo de ALIS es posicionar a Monterrey como un polo regional de innovación biotecnológica. “Con ALIS, el agua residual se convierte en el motor de la transformación industrial. Nuestro sistema no solo elimina contaminantes, sino que los integra como valor estratégico en la cadena de producción. El futuro de la industria es, sin duda, verde; por ello, hemos creado un ecosistema biotecnológico desde México para sustituir la incertidumbre global por una sostenibilidad real. Estamos convirtiendo a Monterrey en la capital de las microalgas en América”, finaliza el CEO de ALIS.