Uno de cada cuatro cánceres diagnosticados afecta al aparato digestivo, alertan especialistas de Quirónsalud

Torrevieja.— En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha puesto el foco en un dato que tiene un impacto directo tanto en la salud pública como en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios: cerca del 25% de los tumores diagnosticados cada año se localizan en el aparato digestivo. La cifra equivale a más de 70.000 nuevos casos anuales y alrededor de 30.000 fallecimientos, lo que sitúa a estos cánceres entre los de mayor carga clínica y económica.

Desde una perspectiva de gestión sanitaria, los especialistas subrayan que el diagnóstico temprano no solo mejora la supervivencia de los pacientes, sino que también permite tratamientos menos complejos, con menor coste y menor impacto en la calidad de vida. En este contexto, el hospital destaca el papel estratégico de pruebas como la gastroscopia, la colonoscopia, la cápsula endoscópica y la ecoendoscopia para detectar lesiones y tumores en fases iniciales.

El cáncer colorrectal lidera la estadística como el tumor digestivo más frecuente y mortal, con más de 43.000 nuevos diagnósticos al año. Le siguen los tumores de páncreas, estómago, hígado y esófago, con una incidencia mayor en hombres. El reto, explican los expertos, es que muchos de estos cánceres evolucionan durante meses o incluso años sin síntomas claros, lo que retrasa su detección y eleva la complejidad del tratamiento.

“En el cáncer, el tiempo marca la diferencia. Detectar un tumor digestivo en fases iniciales no solo mejora el pronóstico, sino que en muchos casos permite tratamientos menos agresivos y más eficaces”, subraya el doctor Gerardo Blanco, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Endoscopia: prevención, diagnóstico y eficiencia clínica

Las pruebas endoscópicas se han consolidado como herramientas clave tanto desde el punto de vista clínico como de la eficiencia asistencial. La gastroscopia y la colonoscopia permiten visualizar directamente el interior del tubo digestivo, realizar biopsias y, en determinados casos, tratar lesiones durante el mismo procedimiento, reduciendo tiempos y costes.

“La gastroscopia nos permite explorar el esófago, el estómago y el duodeno, y es especialmente útil cuando hay síntomas como dificultad al tragar, anemia, pérdida de peso o molestias digestivas persistentes”, explica el doctor Blanco.

En el caso de la colonoscopia, su valor va más allá del diagnóstico. Está considerada una prueba fundamental frente al cáncer colorrectal porque permite identificar lesiones precancerosas y extirpar pólipos antes de que evolucionen a tumores malignos. “La colonoscopia es una prueba clave porque puede ser diagnóstica y preventiva al mismo tiempo. Si detectamos un pólipo, podemos retirarlo durante la exploración y evitar su evolución”, destaca el especialista. Las guías clínicas recomiendan realizarla a partir de los cincuenta años, o antes si existen antecedentes familiares.

Innovación tecnológica en el estudio del intestino delgado

Otro de los avances con impacto creciente es la cápsula endoscópica, una tecnología que permite estudiar el intestino delgado, una zona de difícil acceso con técnicas convencionales. El paciente ingiere una cápsula equipada con una microcámara que capta miles de imágenes a lo largo de su recorrido por el aparato digestivo.

En el Hospital Quirónsalud Torrevieja, esta prueba se realiza sin sedación, lo que reduce riesgos, mejora la experiencia del paciente y permite una reincorporación inmediata a la actividad habitual. Aunque no permite tomar biopsias, sí facilita la detección de lesiones que posteriormente pueden confirmarse con otras técnicas.

“La cápsula endoscópica es especialmente útil para estudiar el intestino delgado, una zona difícil de explorar con las endoscopias habituales”, señala el doctor Blanco. “Se indica, por ejemplo, en casos de anemia sin causa aparente o sangrados digestivos de origen desconocido”.

Ecoendoscopia y precisión en tumores complejos

El cáncer de páncreas, uno de los tumores digestivos con mayor mortalidad, ha incrementado su relevancia en los últimos años. Para su detección y estadificación, la ecoendoscopia se ha convertido en una herramienta de alta precisión. Esta técnica combina endoscopia y ecografía desde el interior del tubo digestivo, permitiendo evaluar estructuras profundas y lesiones de difícil acceso.

“La ecoendoscopia combina endoscopia y ecografía desde el interior del aparato digestivo, lo que nos permite ver con gran precisión estructuras profundas y valorar la extensión local de algunas lesiones”, explica el especialista. Además, posibilita la obtención de muestras mediante punción guiada, un paso clave para confirmar el diagnóstico y orientar el tratamiento. “En oncología digestiva, poder tomar una muestra con precisión es clave. La ecoendoscopia nos permite estudiar lesiones sospechosas y obtener tejido para analizarlo, lo que orienta el tratamiento desde el inicio”, añade.

Desde el Servicio de Aparato Digestivo del hospital recuerdan que acudir al especialista ante señales de alarma persistentes —como sangre en heces, anemia sin causa clara, pérdida de peso involuntaria, cambios en el ritmo intestinal, dolor abdominal mantenido o dificultad para tragar— es una decisión que puede marcar la diferencia tanto en la evolución clínica como en el impacto económico del tratamiento.