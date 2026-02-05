La resistencia y durabilidad toman el metro de Callao con el HONOR Magic 8 Lite y Joan Pradells

Madrid se ha convertido en el epicentro de una nueva acción de marketing urbano impulsada por HONOR, la marca global de tecnología que esta semana dio inicio al lanzamiento de su más reciente dispositivo, el HONOR Magic 8 Lite. Durante las próximas tres semanas, la compañía transformará los accesos del metro de Callao, en las salidas pares e impares de la Gran Vía, en un espacio publicitario de alto impacto visual orientado a destacar la resistencia, durabilidad y robustez del nuevo terminal.

La campaña forma parte de una estrategia de street marketing con la que HONOR busca conectar directamente con los usuarios en uno de los puntos de mayor tránsito de la capital española. Los accesos al metro han sido completamente vinilados con una propuesta visual que recrea un entorno industrial en aparente colapso, un escenario que simboliza condiciones extremas frente a las cuales el HONOR Magic 8 Lite se mantiene intacto. El mensaje es claro: se trata de un dispositivo diseñado para resistir.

Desde el punto de vista estético, la intervención apuesta por un lenguaje visual de inspiración industrial con texturas grunge, como grietas, rupturas y desgarros, que transmiten dureza y desgaste. En contraste, el color rojo del dispositivo destaca como el elemento central de la композиción, reforzando su papel de “héroe visual” dentro de un entorno hostil. La narrativa busca sumergir a los pasajeros del metro en una experiencia que va más allá de la publicidad tradicional.

“En HONOR, apostamos por esta acción de Street Marketing para conectar con nuestro target y demostrar la resistencia del HONOR MAGIC 8 LITE, un smartphone diseñado para superar cualquier reto. La colaboración con Joan Pradells, un referente en fuerza y resistencia es perfectamente afín a las características técnicas del producto, gracias a su batería de 7500 mAh, certificación triple SGS, resistencia IP68/IP69K «, comenta Nuria Presa, directora de Marketing de HONOR para España y Portugal.

Una colaboración alineada con los valores del producto

La campaña tiene como protagonista a Joan Pradells, culturista e influencer ampliamente conocido en el ámbito del fitness y el entrenamiento de alto rendimiento. Esta colaboración no es nueva: HONOR ya trabajó con Pradells el año pasado, y la marca ha decidido renovar la alianza al considerar que su perfil encaja de forma natural con los atributos del Magic 8 Lite.

En el video principal de la campaña, el smartphone es sometido a pruebas bajo condiciones extremas, reforzando el claim “Nacido para resistir”. El contenido audiovisual muestra al dispositivo como un compañero fiable tanto en actividades cotidianas, como en la cocina, como en entrenamientos de alta intensidad, reforzando su posicionamiento como un “Gym Bro” para el día a día.

Especificaciones técnicas como argumento de valor

Más allá del despliegue visual, HONOR sustenta su mensaje en características técnicas concretas. El Magic 8 Lite incorpora una batería de 7500 mAh, una cámara de 108 megapíxeles y un sistema de protección anticaídas con certificaciones SGS, además de resistencia IP68/IP69K. Estas especificaciones lo sitúan en una categoría orientada a usuarios exigentes que buscan un dispositivo capaz de soportar condiciones adversas sin sacrificar rendimiento.

En un mercado altamente competitivo, donde muchos smartphones compiten por prestaciones similares, la marca apuesta por la durabilidad como factor diferenciador. El enfoque responde a una demanda creciente de consumidores que priorizan la resistencia física del dispositivo frente al uso intensivo y a entornos cada vez más exigentes.

Marketing experiencial y conexión emocional

Con esta acción en el metro de Callao, HONOR reafirma su apuesta por el marketing experiencial como herramienta para fortalecer el posicionamiento de marca. La elección de un espacio urbano de alto tráfico permite a la compañía interactuar de forma directa con miles de usuarios diarios, trasladando su mensaje más allá de los canales digitales tradicionales.

La presencia de Joan Pradells aporta un componente de autenticidad y coherencia al relato de la campaña. Su imagen asociada a la fuerza, la constancia y la disciplina refuerza la credibilidad del mensaje y facilita la conexión emocional con un público joven, interesado tanto en la tecnología como en el deporte.

La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia de HONOR para consolidar su presencia en el mercado español y reforzar su identidad como fabricante de dispositivos diseñados para acompañar a los usuarios en cualquier entorno, sin importar el nivel de exigencia.