Picus Security encabeza el informe G2 Grid de simulación de brechas y ataques en el otoño de 2025

Caracas – En un entorno empresarial global donde las amenazas digitales evolucionan con velocidad y sofisticación, la validación continua de la seguridad se ha convertido en un factor decisivo para las organizaciones. En este contexto, Picus Security, reconocida compañía internacional especializada en validación de seguridad, anunció que ha sido nombrada como la solución número uno en Simulación de Brechas y Ataques (BAS, por sus siglas en inglés) dentro del G2 Grid® Report for Fall 2025.

Este informe, elaborado por la plataforma G2, se basa en reseñas auténticas de clientes y datos de mercado, consolidándose como uno de los referentes más consultados en el sector tecnológico. Según los resultados, Picus se posicionó en el primer lugar gracias a su fuerte presencia en el mercado y al mayor número de reseñas verificadas, alcanzando además una tasa de satisfacción del 94%. Con este desempeño, la compañía se convierte en el proveedor más reseñado y mejor valorado de su categoría.

Una tecnología esencial en ciberseguridad

El anuncio fue acompañado por declaraciones de H. Alper Memis, cofundador y CEO de Picus Security, quien subrayó la importancia estratégica de las plataformas BAS:

“Breach and attack simulation is now a must-have technology because the dynamic nature of modern systems and the rapid evolution of threats demand continuous validation of defenses. We want to give security teams the transparency and actionable recommendations needed to increase their resilience against new threats. We’re grateful to our customers for rating Picus the best BAS solution and for the feedback that motivates us.”

Estas palabras reflejan una tendencia clara en el sector: las organizaciones ya no pueden depender únicamente de evaluaciones estáticas o esporádicas, sino que requieren soluciones que permitan validar permanentemente la eficacia de sus defensas.

Más de una década de innovación

Picus Security cuenta con más de 10 años de experiencia en innovación dentro del segmento BAS, lo que le ha permitido consolidarse como referencia en validación de seguridad continua. A diferencia de los métodos tradicionales de escaneo o de las pruebas de penetración únicas, las plataformas BAS ofrecen una evaluación constante, automatizada y exhaustiva de las defensas tecnológicas.

Entre los aspectos más valorados por los clientes de Picus se encuentra la profundidad de sus simulaciones, que abarcan ataques a endpoints, escenarios de ransomware, compromiso de credenciales y movimientos laterales dentro de las redes.

Uno de los usuarios de la plataforma, citado en G2, destacó la transformación que Picus ha generado en su empresa:

“The Picus platform has transformed how we test our defenses. Automated simulations, actionable mitigations, and continuous testing give us confidence in our ability to withstand advanced threats.”

Otro cliente resaltó la experiencia fluida que tuvo con la herramienta:

“We had a very smooth experience with Picus from onboarding to daily use. It integrated flawlessly with our stack and gave us practical guidance to close real gaps.”

El respaldo de los clientes como garantía de liderazgo

El posicionamiento alcanzado por Picus en el informe G2 se fundamenta en la voz de sus propios clientes, quienes aportan retroalimentación directa y verificada. Esto constituye un factor de confianza para las empresas interesadas en adoptar soluciones BAS, ya que refleja tanto la innovación tecnológica como el nivel de satisfacción en la práctica diaria.

Con este reconocimiento, Picus no solo confirma su liderazgo de mercado, sino que también refuerza su propuesta de valor en un entorno donde la ciberseguridad exige respuestas ágiles, precisas y continuas.

Un evento clave en octubre

Como parte de su agenda estratégica, Picus anunció que celebrará el State of BAS Summit los días 14 y 16 de octubre de 2025. Este encuentro reunirá a expertos de la industria para analizar el futuro de la simulación de brechas y ataques impulsada por inteligencia artificial, un tema que se proyecta como decisivo en la evolución del sector.

La compañía invitó a los profesionales de la ciberseguridad a participar en este evento, que promete convertirse en una vitrina de tendencias y mejores prácticas en validación de seguridad a nivel global.

Implicaciones para Venezuela y la región

Para el mercado venezolano y latinoamericano, la creciente sofisticación de los ciberataques representa un desafío crítico. El liderazgo internacional de Picus Security refuerza la importancia de que las organizaciones locales incorporen tecnologías de validación continua que permitan anticiparse a nuevas amenazas y responder con eficacia.

En la medida en que el uso de plataformas BAS se expanda en la región, se espera un fortalecimiento de las capacidades defensivas de las empresas, lo que contribuirá no solo a la protección de datos sensibles, sino también a la confianza en el ecosistema digital.

Conclusión

El nombramiento de Picus Security como líder en el G2 Grid Report for Fall 2025 consolida a la compañía como referente global en simulación de brechas y ataques. Respaldada por más de una década de innovación, un alto nivel de satisfacción de clientes y una visión orientada a la automatización, la empresa marca el rumbo hacia un futuro en el que la validación continua será indispensable para garantizar la resiliencia cibernética.