HUAWEI WATCH para corredores debutará el 26 de febrero tras pruebas con atletas de élite

Ciudad de México.– Huawei se prepara para reforzar su presencia en el mercado global de wearables deportivos con el lanzamiento oficial de su nuevo reloj inteligente para corredores, previsto para el 26 de febrero. El dispositivo ya ha sido probado en competiciones internacionales por integrantes del equipo de running dsm-firmenich, organización a la que pertenece el legendario maratonista Eliud Kipchoge.

De acuerdo con información difundida por la compañía, el reloj fue visto recientemente en la muñeca de varios corredores del equipo durante carreras de alto nivel, pese a que aún no ha sido comercializado. La aparición pública del dispositivo se produce semanas después de que, el 5 de enero de 2026, Huawei anunciara su nombramiento como socio tecnológico oficial del equipo dsm-firmenich.

El comunicado titulado “El nuevo HUAWEI WATCH para corredores ha sido probado por los mejores atletas de élite del mundo, con un rendimiento de nivel profesional” señala que el producto fue sometido a pruebas exigentes antes de su debut formal, generando expectativas dentro de la industria tecnológica y la comunidad deportiva.

Pruebas en condiciones de alta exigencia

Según la información oficial, el equipo de running de dsm-firmenich es considerado uno de los más competitivos del circuito internacional, con múltiples récords mundiales en su historial. En este contexto, el uso del reloj por parte de sus atletas representa una validación técnica relevante.

Para corredores de alto rendimiento, un reloj deportivo no solo cumple funciones básicas de cronometraje. Es, según el comunicado, una herramienta crítica para la medición de datos fisiológicos y de posicionamiento. Entre los indicadores clave se incluyen la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), la calidad del sueño, la carga de entrenamiento y el seguimiento preciso de rutas y ritmo, incluso en entornos complejos como cañones urbanos o terrenos irregulares.

Asimismo, se destacan factores como la duración extendida de la batería para competiciones de larga distancia, la comodidad durante esfuerzos intensos y la fiabilidad de los algoritmos de análisis.

Huawei sostiene que el nuevo dispositivo ha demostrado un desempeño acorde con las expectativas del alto rendimiento deportivo, resultado de cinco años de inversión continua en investigación y desarrollo enfocados en tecnología aplicada al running.

Innovación tecnológica y desarrollo propio

Durante los últimos años, la empresa ha fortalecido su portafolio de wearables inteligentes con soluciones orientadas a la precisión de datos y al monitoreo integral de la salud.

Entre las tecnologías mencionadas se encuentra TruSense System, diseñada para ofrecer un seguimiento más rápido y completo del estado físico del usuario. También destaca el sistema de posicionamiento Sunflower, que, según la compañía, representa un avance significativo en exactitud de geolocalización.

En el ámbito específico del running, Huawei indicó haber reclutado a más de 100 corredores para pruebas de larga duración. Además, desarrolló modelos de aprendizaje automático para la evaluación de la fatiga, con el objetivo de proporcionar orientación científica en los entrenamientos.

Estas capacidades técnicas, afirma la empresa, constituyen la base de la nueva generación de relojes deportivos orientados a corredores profesionales y aficionados avanzados.

Alianza estratégica con dsm-firmenich

Analistas del sector tecnológico consideran que la colaboración entre Huawei y el equipo dsm-firmenich trasciende el ámbito del patrocinio. La integración de datos reales provenientes de atletas de talla mundial —incluyendo zonas de frecuencia cardíaca, fluctuaciones del umbral de lactato y rendimiento en altitud— alimenta directamente los algoritmos del dispositivo.

Este enfoque permite ajustar las funciones del reloj a necesidades específicas del alto rendimiento, fortaleciendo su propuesta de valor en un mercado altamente competitivo dominado por marcas especializadas en dispositivos deportivos.

Expectativas de mercado

El lanzamiento oficial del 26 de febrero será observado de cerca por la industria tecnológica y por la comunidad global de corredores. El desempeño final del dispositivo, su autonomía, precisión y experiencia de usuario serán factores determinantes para su posicionamiento comercial.

Con esta apuesta, Huawei busca consolidar su presencia en el segmento premium de relojes deportivos, un nicho que combina innovación tecnológica, análisis de datos y demanda creciente de herramientas de monitoreo avanzado para el entrenamiento físico.

El debut del nuevo HUAWEI WATCH para corredores se perfila así como un movimiento estratégico dentro del negocio global de wearables, en un contexto donde la convergencia entre tecnología y deporte continúa generando oportunidades de crecimiento.