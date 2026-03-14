Películas ganadoras y nominadas del Oscar para ver en streaming

En la antesala de una nueva edición de los Premios de la Academia, las plataformas de streaming refuerzan sus catálogos con producciones que han marcado la historia reciente del cine. Entre ellas, Filmelier+ presenta una selección de películas ganadoras y nominadas al Oscar que buscan captar la atención del público interesado en el cine de autor, los documentales y las historias inspiradas en hechos reales.

Los estrenos de este mes en el canal de streaming incluyen dos filmes nominados este año, lo que refuerza la estrategia de la plataforma de posicionarse como un espacio para el cine reconocido por la crítica y la industria. En particular, el servicio ofrece tanto producciones recientes como clásicos galardonados que han dejado una huella en la historia del séptimo arte.

Sin duda la entrega del Oscar es la máxima fiesta cinéfila, así como la premiación de cine más importante del mundo, y Filmelier+ es un destino obligado en esta víspera de Premios de la Academia para ver películas que ya han ganado, quedándose grabados en la historia moderna del séptimo arte, además de otras que están y han estado nominadas en diversas categorías.

Estrenos nominados al Oscar 2026

Entre los títulos más destacados del mes se encuentran dos producciones con nominaciones recientes que llegarán al catálogo el próximo 26 de marzo. Estas películas reflejan historias contemporáneas con un fuerte componente social y político.

Nominada a Película Internacional, «La voz de Hind Rajab» recrea lo sucedido el 29 de enero de 2024, cuando voluntarios de la Media Luna Roja recibieron la llamada de emergencia de una niña de 6 años de edad que se encontraba atrapada en un auto bajo fuego en Gaza, mientras suplicaba para ser rescatada. Se estrenará el 26 de marzo. Viene de ganar el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Venecia y el Premio del Jurado del Festival de Cine de San Sebastián.

Ese mismo día también llegará al catálogo el documental “Un don nadie contra Putin”, que obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de documental. La producción muestra lo ocurrido con un profesor ruso que documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania. La película también ha recibido reconocimiento internacional y recientemente ganó el BAFTA a Mejor Documental.

Producciones ganadoras de ediciones anteriores

Además de los estrenos recientes, la plataforma reúne una selección de películas que en su momento obtuvieron importantes premios de la Academia.

«El discurso del rey», la historia basada en hechos reales del rey Jorge VI de Inglaterra superando su tartamudez para dar un discurso crucial en la Segunda Guerra Mundial, ganó Mejor Película, Director, Mejor Actor para Colin Firth y Guion Original.

Otro de los títulos destacados es «El baile del monstruo». Con esta producción, Halle Berry ganó como Mejor Actriz gracias a su papel de Leticia Musgrove, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar en dicha categoría. La cinta fue nominada también a Guion Original.

La filmografía del director español Pedro Almodóvar también forma parte de esta selección. Pedro Almodóvar se llevó el galardón a Guion Original por «Hable con ella», aunque no logró llevarse el de Dirección. Muestra lo que sucede dentro de una clínica en la que las vidas de cuatro personajes fluyen en todas las direcciones, arrastrándoles a un destino insospechado.

Entre las producciones más recientes destaca «Flow», que el año pasado fue todo un fenómeno global tras ganar Largometraje Animado con su ingeniosa trama centrada en un gato que hace un recorrido por sobrevivir en medio de una inundación junto a otros animales.

El catálogo también incluye otros ganadores del Oscar en distintas categorías, como «La marcha de los pingüinos» en documental, «Mi nombre es Tsotsi» como Película Internacional y «El escándalo», premiada por su trabajo en Maquillaje y Peinado.

Películas nominadas que se convirtieron en favoritas del público

La selección también incorpora producciones que, aunque no lograron llevarse la estatuilla, alcanzaron reconocimiento del público y la crítica tras sus nominaciones.

Uno de los ejemplos es «Billy Elliot». La película fue candidata a llevarse Dirección, Actriz de Reparto y Guion Original, pero se quedó sin ganar ninguna categoría. Sin embargo, el niño empeñado a dedicarse a la danza se ganó nuestros corazones.

Otro caso es «El secreto de Vera Drake». Nominada a Dirección, Actriz y Guion Original, la producción no consiguió premios, a pesar de su atrapante historia sobre una mujer humilde que en secreto ayuda a jovencitas a practicar abortos, lo cual es una actividad ilegal en el Londres de 1950.

Entre las nominadas internacionales destaca “La mujer que cantaba” de Denis Villeneuve. Con una impactante historia protagonizada por un par de hermanos que descubren el pasado de su madre y la identidad de su padre, la película logró convertirse en una obra de culto pese a no haber obtenido el premio de la Academia.

También figura «En el valle de las sombras», donde Tommy Lee Jones fue nominado a Mejor Actor por su interpretación de un veterano de guerra que investiga la desaparición de su hijo tras regresar de Irak.

Finalmente, el catálogo suma otras producciones nominadas como «Black Box Diaries» (Documental), «Ernest y Célestine» (Película Animada), «Der Baader Meinhof komplex» (Película Internacional), «Escribiendo con fuego» (Documental) y «Un niño grande» (Guion Adaptado), ampliando así una oferta que combina cine premiado, historias reales y producciones reconocidas por la crítica internacional.