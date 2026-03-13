One Art Space celebra “She Is 2026” con una exposición que destaca el liderazgo de mujeres artistas

Nueva York — La galería One Art Space celebrará su noveno aniversario con la exposición “She Is 2026”, una muestra dedicada a destacar la influencia y el liderazgo de las mujeres en el arte contemporáneo. El evento reunirá a artistas que trabajan en pintura, fotografía, escultura y medios digitales, con una programación que incluye una recepción inaugural y varios días de exhibición abiertos al público.

La inauguración oficial está programada para el sábado 14 de marzo de 2026, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras que la exposición estará abierta posteriormente al público de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

La muestra ha sido curada por MaryAnn Giella McCulloh, una figura clave en la dirección artística del espacio. El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia que busca consolidar la galería como un punto de encuentro para artistas contemporáneos y profesionales del sector cultural.

Según los organizadores, la exposición reúne a un grupo diverso de creadoras provenientes de diferentes contextos culturales y trayectorias profesionales. Entre las artistas participantes se encuentran AMDRITA, Angelina Salgado, Ashley Medici, Brielle Bonetti, Frederique Ilonga, Jean Chiang, Jennifer Davis, Luciana Pampalone, Madhu Powar Garg, Monali Ghosh, Monisa Parekh, Nancylee Cidoni, Rosa Guadalupe, Sandra H. Andersen, SunHe Hong, Tatiana Grace y Toby Rabiner.

El proyecto “She Is 2026” marca además un momento significativo para One Art Space, una galería que desde su fundación ha trabajado para ampliar la visibilidad de artistas contemporáneos y fomentar oportunidades dentro del ecosistema artístico.

La exposición también refleja la visión de sus dos galleristas y copropietarias, MaryAnn Giella McCulloh y Mei Fung, quienes han impulsado el desarrollo del espacio como una plataforma dedicada a promover el trabajo de mujeres artistas.

En palabras de la galería, “One Art Space is celebrating She Is 2026 with its 9th Anniversary Exhibition, a powerful showcase honoring the transformative force of women artists.”

El proyecto subraya el papel creciente de las mujeres dentro del sector cultural y creativo, un ámbito que ha experimentado cambios importantes en los últimos años en términos de representación y liderazgo.

El comunicado también describe el enfoque del espacio expositivo y su identidad dentro de la escena artística contemporánea: “Led by two women gallerists and co-owners, MaryAnn Giella McCulloh and Mei Fung. The gallery is a space for women, by women providing a bold platform for artists breaking barriers and redefining the future of art.”

La exposición presenta obras que exploran múltiples perspectivas artísticas y que reflejan la diversidad de enfoques presentes en el arte actual. Las artistas participantes utilizan diferentes lenguajes visuales y técnicas, desde la pintura tradicional hasta propuestas digitales experimentales.

La organización señala que el proyecto tiene como objetivo fomentar el diálogo entre distintas generaciones y experiencias creativas. “In honor of Women’s History Month and She Is, this dynamic showcase unites visionary women across painting, photography, sculpture, and digital media.”

Además de presentar obras individuales, la muestra busca abordar temas relacionados con identidad, cultura y transformación social. Según la galería, “Their work disrupts narratives, reclaims space, and ignites cultural impact.”

Dentro del contexto del mercado del arte, iniciativas como “She Is 2026” reflejan una tendencia creciente hacia la promoción de artistas que históricamente han tenido menor representación en galerías e instituciones culturales.

La exposición se presenta como un reconocimiento tanto a la trayectoria de mujeres artistas como a su influencia en el futuro del sector creativo. En ese sentido, el evento pone en primer plano el papel del liderazgo femenino dentro del ecosistema cultural y empresarial del arte.

La galería describe la iniciativa como “A celebration of legacy and leadership—honoring the women who lead and inspire change.”

Con este proyecto, One Art Space reafirma su compromiso con el desarrollo del arte contemporáneo y con la creación de oportunidades para artistas emergentes y consolidadas dentro del panorama internacional.

El propósito institucional del espacio queda resumido en su declaración de principios: “Our mission is to create a place where the giants of art history and the visionaries of art’s future comes together in One Art Space.”