Pacientes con discinesia tardía reportan mejoras significativas y alta satisfacción con AUSTEDO XR®

Caracas – La farmacéutica Teva Pharmaceuticals anunció que pacientes tratados con AUSTEDO XR® (deutetrabenazina) en su formulación de liberación prolongada reportaron mejoras notables en los síntomas de la discinesia tardía (DT), además de altos niveles de satisfacción con el tratamiento. Los datos fueron presentados durante el Psych Congress Annual Meeting 2025, celebrado entre el 17 y el 21 de septiembre en San Diego, California.

Resultados de la encuesta

El estudio, de carácter no intervencional, prospectivo y transversal, incluyó a 209 pacientes diagnosticados con DT. De ellos, 54 tenían experiencia previa con valbenazina (PVU), mientras que 100 no habían recibido tratamiento previo (de novo).

Los resultados principales mostraron que:

Más del 94% de los encuestados indicó que sus movimientos incontrolables mejoraron tras recibir AUSTEDO XR.

Más del 77% afirmó que la reducción de movimientos mejoró su comodidad en entornos sociales y su bienestar emocional.

Al menos el 82% valoró positivamente la posibilidad de que el médico ajustara la dosis.

El 96% de los pacientes con PVU y el 99% de los de novo dijeron que el medicamento era fácil de tomar.

La satisfacción general superó el 89% en ambos grupos.

El 96% expresó interés en continuar con el tratamiento.

Estos hallazgos reflejan un fuerte impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes, tanto en el plano físico como en el social y emocional.

Más allá de los datos

Para Teva, los resultados no son solo números, sino evidencia de un cambio tangible en la vida de los pacientes. Eric Hughes, MD, PhD, vicepresidente ejecutivo de I+D global y director médico de la compañía, declaró:

«When we look at tardive dyskinesia, it’s not just the science or the data, but the real people who are facing the daily physical and emotional challenges of this disease,” señaló Hughes. “At Teva, we feel a profound responsibility to ensure we’re not just treating TD with the benefits that AUSTEDO XR can bring, but truly understanding the lived experiences of this community. It’s our duty to keep pushing forward to innovate with the ultimate goal of giving these individuals back the freedom they deserve.”

Un trastorno crónico y debilitante

La discinesia tardía es un trastorno neurológico crónico que afecta a aproximadamente una de cada cuatro personas que reciben determinados tratamientos de salud mental. Se caracteriza por movimientos involuntarios, repetitivos y anormales en el rostro, el torso o las extremidades, los cuales suelen ser disruptivos y afectar de manera negativa la vida de quienes la padecen.

Sobre AUSTEDO XR y AUSTEDO

AUSTEDO XR® y AUSTEDO® son los primeros inhibidores del transportador vesicular de monoaminas tipo 2 (VMAT2) aprobados por la FDA en adultos, tanto para el tratamiento de la DT como para la corea asociada con la enfermedad de Huntington.

La formulación XR se administra una sola vez al día, ofreciendo una alternativa más cómoda para los pacientes. Sin embargo, la farmacéutica advirtió que la seguridad y eficacia del fármaco en población pediátrica aún no está establecida.

Información de seguridad

El perfil de seguridad del medicamento incluye advertencias clave:

Depresión y suicidabilidad: en pacientes con Huntington, AUSTEDO XR puede aumentar el riesgo de pensamientos suicidas. Está contraindicado en quienes presenten depresión no tratada o intentos previos de suicidio.

Empeoramiento clínico: puede afectar el ánimo, la cognición o la rigidez.

Prolongación del intervalo QTc: aunque leve, se recomienda evitar su uso en pacientes con historial de arritmias.

Riesgos de síndrome neuroléptico maligno, parkinsonismo, acatisia, agitación, somnolencia excesiva e hiperprolactinemia .

Posible acumulación en tejidos con melanina, lo que plantea riesgos oftalmológicos a largo plazo.

Los efectos adversos más comunes detectados en estudios clínicos fueron somnolencia, diarrea, sequedad bucal, fatiga, nasofaringitis e insomnio.

Implicaciones para Teva

La presentación de estos datos en un congreso internacional reafirma la estrategia de Teva Pharmaceuticals de fortalecer su portafolio en el área de neurociencias, con un enfoque en innovación y mejora de la calidad de vida de los pacientes.

El mensaje de la compañía es claro: más allá de los beneficios clínicos, busca ofrecer a las personas con discinesia tardía una alternativa que les devuelva independencia, confianza y bienestar en su vida diaria.