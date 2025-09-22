Georgia y reconocimientos globales: Dr. Jacqueline Mohair distinguida con resoluciones estatales y el Fluxx Education Leadership Award

Caracas, La trayectoria de la educadora y líder global Dr. Jacqueline Mohair ha sido reconocida tanto en el estado de Georgia (EE. UU.) como en el escenario internacional. Un conjunto de resoluciones emitidas por la Asamblea General de Georgia, junto con la entrega del prestigioso Fluxx Award for Educational Leadership en Hong Kong, consolidan su influencia en el ámbito educativo y social a través de la institución que dirige, Trinity International University of Ambassadors (TIUA) y su TIUA School of Business.

Reconocimientos en Georgia

En 2025, el Parlamento de Georgia aprobó una serie de resoluciones oficiales que resaltan el liderazgo de Mohair y el trabajo de su ecosistema de organizaciones, entre ellas Trinity Girls Network, Trinity International Chaplaincy Institute y los United Nations Global Awards.

Entre los homenajes más destacados se incluyen:

Resolución 149 (2025) – Día Internacional de la Educación: Elogió a TIUA, su Escuela de Negocios, Trinity Chaplaincy y Trinity Girls Network por su contribución al liderazgo educativo global.

Resolución 81 (2025) – Día Internacional de la Alfabetización: Celebró la dirección de Mohair en materia de alfabetización y educación.

Resolución 82 (2025) – Mes de la Educación Financiera: Reconoció el trabajo de Mohair junto a la Dra. Sonya Hamm y Hamm Associates Financial Group en la promoción de la alfabetización financiera.

Resolución 83 (2025) – International Tea at the United Nations Day: Destacó el impacto internacional de Trinity Girls Network, organización con estatus consultivo ante la ONU.

Resolución 84 (2025) – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: Honró la contribución de Mohair y de TIUA School of Business a la lucha contra la pobreza.

Resolución 86 (2025) – Día Internacional de la Familia de la ONU: Subrayó el trabajo de TIUA y Trinity Girls Network en la promoción de la unidad familiar y la construcción de legado.

Resoluciones 359, 361 y 362 (2025): Celebraron el Mes de la Historia Afroamericana, el Día del Emprendedor (7 de junio) y el Día de Empoderamiento de las Niñas (20 de febrero).

Estos reconocimientos reflejan el alcance del trabajo desarrollado por Mohair y sus instituciones en áreas claves como la educación, la equidad y el empoderamiento económico.

Premio internacional en Hong Kong

En junio de 2025, Mohair fue galardonada en Hong Kong con el Fluxx Award for Educational Leadership, un reconocimiento internacional que destaca aportes extraordinarios en educación y liderazgo. Este premio coloca a TIUA en la esfera de instituciones globales con impacto transformador y duradero en comunidades alrededor del mundo.

Vínculo con Naciones Unidas

Desde 2015, TIUA mantiene una relación activa con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). En 2021, la institución obtuvo el estatus consultivo especial, lo que formalizó su rol en la promoción de prioridades globales como la educación, el liderazgo, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

Servicio comunitario y legado familiar

La labor de Mohair trasciende los reconocimientos. Durante la pandemia de COVID-19, a través de TIUA School of Business, Trinity Girls Network y otras organizaciones afiliadas, se distribuyeron alimentos a más de 50.000 familias. Este esfuerzo comunitario refleja su convicción de que la educación y el liderazgo deben estar acompañados de compasión y acción concreta.

Su legado también rinde homenaje a su madre, la Dra. Rosie Lee Perteet, reconocida educadora que fue distinguida póstumamente por su dedicación a la enseñanza. Asimismo, Mohair honra a figuras históricas como el Reverendo Dr. C.T. Vivian y el Congresista John Lewis, ejemplos de cómo la educación puede ser un motor de transformación social.

Movimientos mensuales de empoderamiento

Cada mes, TIUA y Mohair impulsan iniciativas educativas centradas en el servicio, la mentoría y programas innovadores. Estas actividades refuerzan su misión de preparar líderes, fortalecer comunidades y generar oportunidades en plataformas locales e internacionales.

Una visión de siembra y grandeza

Para Mohair, los reconocimientos recibidos representan más que un logro individual: son testimonio de un esfuerzo colectivo. En sus propias palabras:

“These recognitions are not just about me—they honor the vision, hard work, and impact of TIUA’s entire network,” said Dr. Mohair. “Together, we are bridging gaps, changing lives, and leaving a legacy that uplifts communities across Georgia and the globe. Education is about sowing seeds of greatness into others so they can continue their journey of learning, leadership, and service.”

Con esta visión, la académica y líder global ratifica su compromiso de seguir promoviendo la educación como herramienta para el empoderamiento social y económico, tanto en Georgia como en el escenario internacional.