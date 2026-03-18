10 pasos para bañar a tu perro consentido

El cuidado de las mascotas continúa posicionándose como un segmento relevante dentro de la industria de consumo y bienestar animal en América Latina. En este contexto, Grisi Pet Care refuerza su presencia en el mercado con una estrategia que combina educación para los dueños de mascotas, innovación en productos y acciones de responsabilidad social, a través de su línea “Del Perro Consentido”.

“Aprende a bañar a tu lomito y demuéstrale amor con la guía de la línea Del Perro Consentido, de Grisi Pet Care.”

Desde México, la compañía pone el foco en la importancia del baño como parte esencial de la salud de los perros, más allá de un aspecto meramente estético. “El baño de un perro no es solo un tema de apariencia, también es parte de un cuidado básico de salud. La limpieza regular elimina residuos, polvo y agentes externos que se acumulan en el pelaje y la piel. De acuerdo con la American Kennel Club (AKC) y la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), la higiene periódica contribuye al control de parásitos y a la detección temprana de alteraciones dermatológicas en los lomitos.”

Este enfoque responde a una tendencia creciente en la región, donde los consumidores muestran mayor interés por productos especializados y prácticas adecuadas para el cuidado de sus mascotas. En particular, la frecuencia del baño se presenta como un factor clave. “La frecuencia del baño depende de variables como tipo de pelaje, nivel de actividad y entorno. Un intervalo de tres a cuatro semanas suele ser suficiente para la mayoría de los perros. Sin embargo, aquellos que permanecen en exteriores o presentan alguna condición específica pueden requerir ajustes indicados por un médico veterinario.”

El desarrollo de productos específicos también forma parte de la propuesta de valor del sector. “Es importante señalar que el lavado excesivo puede reducir los aceites naturales que protegen la epidermis. Las asociaciones veterinarias señalan que la piel del perro posee un nivel de pH distinto al de las personas, por lo que el empleo de jabones de uso humano puede modificar su equilibrio natural.”

En ese sentido, la compañía destaca la importancia de utilizar soluciones diseñadas exclusivamente para mascotas. “Debido a lo anterior, se recomienda utilizar soluciones desarrolladas específicamente para mascotas, como las desarrolladas por Grisi Pet Care a través de la línea Del Perro Consentido, que además de tener nueva fórmula mejorada y agradable aroma en shampoo y jabón, previene pulgas y garrapatas.”

Como parte de su estrategia educativa, Grisi Pet Care difundió una guía práctica que detalla el proceso adecuado para el baño de los perros, orientada a garantizar seguridad, bienestar y eficacia en la limpieza. “Para realizar el proceso correcto de baño de tu lomito, se recomienda seguir estos 10 pasos:

Cepillar el pelaje en seco para retirar el pelo suelto y desenredar.

Preparar agua tibia y verificar que la temperatura sea estable.

Mojar al perro desde el cuello hacia la cola.

Evitar que el agua entre en oídos, ojos y hocico.

Aplicar el shampoo Del Perro Consentido con masajes circulares.

Impedir el contacto del producto con ojos, nariz y canal auditivo.

Revisar la piel durante el baño para detectar irritaciones o parásitos.

Enjuagar hasta retirar por completo el producto.

Secar con toalla absorbente y retirar humedad de pliegues y axilas.

Cepillar nuevamente para acomodar el pelaje y eliminar restos de pelo.”

La implementación de este tipo de guías no solo fortalece la relación entre marca y consumidor, sino que también contribuye a elevar los estándares de cuidado animal en los hogares. “Seguir esta secuencia permite que el baño sea seguro y efectivo. Además, mantener una rutina de higiene con productos hechos para mascotas y de acuerdo con las recomendaciones de los expertos ayuda a conservar la piel y el pelaje en buen estado.”

En paralelo, la empresa también ha impulsado iniciativas de impacto social. “Con el objetivo de ayudar a animales cuidando de su higiene, Grisi Pet Care donó 1,600 productos de su línea Del Perro Consentido a organizaciones de rescate como Miau Fest en Ciudad de México. Con acciones como esta, la marca reafirma su liderazgo en la promoción de la salud animal y la tenencia responsable en México.”

Este tipo de acciones refuerza el posicionamiento de la marca dentro de un mercado cada vez más competitivo, donde la responsabilidad social corporativa se convierte en un diferenciador clave. “Mantener a un ‘lomito’ sano requiere más que agua y jabón; demanda productos que respeten su pH y una técnica que asegure su comodidad. Con la guía de 10 pasos y la nueva fórmula de Del Perro Consentido, Grisi Pet Care facilita esta tarea esencial para las familias mexicanas. Así, la marca no solo cuida a los perros en el hogar, sino que extiende su impacto a animales en situación de vulnerabilidad, demostrando que la limpieza es, fundamentalmente, una expresión de amor y salud.”

Con una combinación de contenido educativo, desarrollo de productos especializados y programas de apoyo comunitario, Grisi Pet Care busca consolidar su liderazgo en el segmento de cuidado de mascotas, en línea con una tendencia regional que prioriza el bienestar animal como parte integral del consumo responsable.