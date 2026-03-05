Un Nuevo Tiempo convoca a la prensa por su XX aniversario y anticipa anuncio en medio de la estabilización del país

CARACAS — El partido político venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) convocó a medios nacionales e internacionales a un acto conmemorativo por su vigésimo aniversario, evento que se celebrará en Caracas y en el que la organización adelantó que realizará un anuncio relevante en el contexto de lo que describe como una etapa de estabilización que atraviesa el país.

La actividad reunirá a dirigentes del partido, diputados, autoridades y otros invitados especiales, y estará encabezada por el presidente de la organización política, Manuel Rosales Guerrero, junto con los miembros de su Dirección Ejecutiva Federal.

En la convocatoria enviada a periodistas, el partido señala: “El presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales Guerrero, y los miembros de su Dirección Ejecutiva Federal tienen el honor de invitarles al acto conmemorativo con motivo de su XX aniversario, ocasión en la que se realizará un importante anuncio en el marco de la etapa de estabilización que atraviesa nuestro país.”

El acto central se realizará en la sede nacional del partido, ubicada en la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao, en el este de Caracas, donde se espera la presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales para cubrir la actividad.

De acuerdo con la agenda anunciada por la organización política, la jornada comenzará con un encuentro informal con representantes de la prensa antes del acto principal.

El cronograma establece que a las 10:30 de la mañana se ofrecerá un desayuno dirigido a trabajadores de la prensa, mientras que el acto central comenzará a las 11:00 a. m.

Además del acto conmemorativo, el partido indicó que se habilitará un espacio para que los representantes de los medios puedan conversar directamente con voceros de la organización, legisladores y otras figuras invitadas al evento.

En la convocatoria también se indica: “Nota: Se habilitará un espacio para entrevistas con dirigentes, diputados, autoridades e invitados especiales.”

Un partido con presencia en la política venezolana

Un Nuevo Tiempo es una organización política venezolana fundada por Manuel Rosales, dirigente que ha tenido una participación destacada en la política nacional durante las últimas décadas. La organización surgió inicialmente con fuerte presencia en el estado Zulia y posteriormente amplió su alcance a otras regiones del país.

Con el paso de los años, el partido se consolidó como una de las formaciones políticas dentro del espectro opositor venezolano, participando en elecciones regionales y nacionales y promoviendo una agenda centrada en reformas institucionales y desarrollo democrático.

A lo largo de su trayectoria, Un Nuevo Tiempo ha ocupado espacios relevantes en gobiernos regionales y municipales, así como en el ámbito legislativo. El partido ha mantenido una presencia activa en debates políticos relacionados con gobernabilidad, políticas públicas y desarrollo económico.

La celebración del vigésimo aniversario representa para la organización un momento simbólico dentro de su historia política, al tiempo que ofrece una oportunidad para proyectar sus próximos pasos dentro del escenario nacional.

Expectativa por el anuncio del partido

Aunque la convocatoria no ofrece detalles específicos sobre el contenido del anuncio que será presentado durante el acto conmemorativo, el mensaje sugiere que se tratará de una comunicación relevante vinculada con el contexto político y económico actual del país.

El evento también servirá como espacio para que dirigentes del partido compartan sus perspectivas sobre la coyuntura nacional y los desafíos que enfrenta Venezuela en materia institucional, social y económica.

La presencia de dirigentes, parlamentarios y autoridades en la actividad apunta a convertir el acto en un punto de encuentro político y mediático, en el que el partido buscará destacar su trayectoria y su visión sobre el futuro del país.

Agenda del evento

Según la convocatoria oficial distribuida a los medios de comunicación, la actividad se desarrollará con el siguiente cronograma:

Hora:

10:30 a. m. Desayuno para los trabajadores de la prensa

11:00 a. m. Acto central

Lugar:

Sede Nacional del partido Un Nuevo Tiempo

Urbanización Los Palos Grandes, 3ra. Av. con 5ta. Transversal

Quinta Un Nuevo Tiempo

Municipio Chacao, Caracas

El partido espera la asistencia de periodistas de medios nacionales e internacionales para cubrir una jornada que marcará dos décadas de trayectoria política de la organización y que incluirá anuncios dirigidos al país.