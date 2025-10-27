Neinor Homes capta 140 millones de euros y refuerza su expansión en el mercado residencial español

Madrid, (Venezuela Business Desk).— La promotora inmobiliaria española Neinor Homes completó con éxito una colocación acelerada de acciones (Accelerated Bookbuild Offering, ABB) por un total de 140 millones de euros, consolidando su posición como uno de los principales actores del sector residencial en España y abriendo espacio para nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado que se mantiene sólido y atractivo.

Una operación respaldada por inversores clave

La transacción, comunicada a través de GlobeNewswire, se ejecutó mediante la emisión de 8.900.190 nuevas acciones a un precio de 15,73 euros por acción. El proceso contó con el respaldo de Orion, el mayor accionista de Neinor, que suscribió 100 millones de euros, reforzando así su compromiso a largo plazo con la empresa y su confianza en la estrategia de crecimiento eficiente de la promotora.

Los 40 millones de euros restantes fueron suscritos por accionistas ya existentes, quienes continúan apoyando a Neinor tras la ampliación de capital de 229 millones de euros ejecutada en junio pasado. Este nuevo movimiento consolida la confianza del mercado en el desempeño financiero y la gestión de la compañía.

España, un mercado residencial seguro y con potencial

De acuerdo con Neinor, España sigue siendo uno de los mercados residenciales más seguros del mundo, caracterizado por una escasez estructural de oferta, bajo nivel de apalancamiento y amplias oportunidades de crecimiento a largo plazo dentro de un entorno aún fragmentado.

En los últimos dos años y medio, la empresa y sus socios estratégicos han concretado adquisiciones de suelo por más de 2.700 millones de euros, con el objetivo de desarrollar alrededor de 31.000 viviendas que apuntan a retornos atractivos y sostenibles.

Con la adquisición de AEDAS completamente financiada, Neinor planea destinar los fondos netos obtenidos a impulsar nuevas oportunidades de crecimiento tanto en el segmento Build-to-Sell (construir para vender) como en el emergente sector de “Alternative Living”, que abarca modelos de negocio como vivienda en alquiler institucional, residencias estudiantiles y senior living.

Declaraciones de la dirección

El CEO de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos y por el respaldo recibido de los accionistas:

“We are very pleased with the outcome of this transaction and the continued support from Orion, which once again demonstrates its confidence in Neinor’s long-term strategy and growth potential, as well as from institutional investors who have reaffirmed their backing. The proceeds will allow us to continue expanding in the most attractive segments of the Spanish market while maintaining a disciplined approach to capital deployment.”

Por su parte, Jordi Argemí, subdirector general y director financiero (CFO), destacó el impacto positivo de la operación sobre la solidez financiera de la empresa:

“This capital raise further strengthens Neinor’s balance sheet and enhances our capacity to execute on the pipeline currently under analysis. The participation of our cornerstone shareholder alongside other long-term institutional investors underscores the strong confidence in Neinor’s strategy, execution, and value creation potential. Following its €50mn equity investment in Neinor’s asset management business in 2023, Orion’s participation in this transaction represents a renewed show of commitment to the company and its long-term vision.”

Un balance fortalecido y nuevas oportunidades

Con esta ampliación de capital, Neinor Homes refuerza su balance y su capacidad de inversión, asegurando los recursos necesarios para ejecutar su amplio portafolio de proyectos en desarrollo. La participación activa de Orion y otros inversores institucionales confirma la confianza en la estrategia de valor y ejecución de la compañía, que continúa apostando por una expansión disciplinada en los segmentos más dinámicos del mercado inmobiliario español.

El éxito de la operación también refleja el interés sostenido de los inversores internacionales en el sector residencial español, impulsado por una demanda sólida y una oferta limitada de suelo urbano, factores que han mantenido la estabilidad de precios y la rentabilidad del mercado.

Perspectivas del mercado

Analistas del sector apuntan a que el mercado de vivienda en España se mantiene entre los más resilientes de Europa, beneficiado por fundamentos económicos sólidos, políticas prudentes de crédito hipotecario y una creciente profesionalización del sector promotor.

Con el respaldo financiero obtenido y la confianza renovada de sus socios estratégicos, Neinor Homes se prepara para acelerar su crecimiento en los próximos años, consolidando su liderazgo en un entorno que combina estabilidad, rentabilidad y oportunidades de diversificación.

La compañía reafirma su compromiso con un modelo de crecimiento sostenible, disciplinado y orientado al valor, enfocado en generar retornos atractivos tanto para sus accionistas como para el mercado en general.