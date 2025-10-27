Federer y EssilorLuxottica unen fuerzas para llevar atención visual gratuita a miles de escolares en Zambia

ZÚRICH / LUSAKA – En una acción conjunta que combina educación y salud pública, la Roger Federer Foundation y la OneSight EssilorLuxottica Foundation completaron con éxito su primer programa de extensión en Zambia, ofreciendo atención oftalmológica gratuita a miles de niños en edad escolar.

El proyecto se desarrolló durante octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Visión el 9 de ese mes, y permitió realizar exámenes visuales a más de 2.700 estudiantes de escuelas comunitarias en los distritos de Mazabuka, Mbala y Nyimba. En estas zonas operan las ONG Reformed Open Community Schools (ROCS) y Zambia Open Community Schools (ZOCS), dedicadas a promover la educación infantil temprana.

Más de 200 alumnos recibieron en el sitio anteojos con fórmula o gafas de sol, de manera totalmente gratuita, marcando un avance significativo en la atención preventiva y correctiva de la visión en comunidades con recursos limitados.

Una cooperación estratégica con impacto social

Esta colaboración marca el inicio del trabajo conjunto entre las dos fundaciones, que unieron la experiencia educativa de la Roger Federer Foundation en Zambia con la trayectoria internacional de la OneSight EssilorLuxottica Foundation en servicios de salud visual.

El programa se apoya en la labor de la Roger Federer Foundation, que ya trabaja con 1.900 escuelas comunitarias distribuidas en las diez provincias del país, a través de su iniciativa School Readiness Initiative.

Roger Federer, fundador de la organización y reconocido ícono mundial del tenis, destacó la relevancia del proyecto al afirmar:

“Good vision was essential to everything I did on court. But for children, it’s about something even more important – their education and their future. I’m proud that through this partnership, we can help give thousands of learners in Zambia the vision care they need to see clearly, stay focused in school, and reach their potential.”

La fundación del extenista, junto a sus aliados locales, facilitó el acceso a las escuelas, coordinó con los docentes y apoyó las actividades de movilización.

Por su parte, la OneSight EssilorLuxottica Foundation fue responsable de realizar los exámenes visuales, distribuir los lentes, suministrar los equipos y herramientas de recolección de datos, y elaborar un informe de evaluación que orientará futuras acciones tanto en Zambia como en otros países.

Autoridades locales resaltan la importancia del programa

El impacto positivo de la iniciativa fue reconocido por autoridades locales, quienes destacaron la importancia de invertir en la salud y educación de los niños como base del desarrollo nacional.

El comisionado del distrito de Mazabuka, Oliver Mulomba, expresó:

“Let us continue to work together, hand in hand, to improve health education in our district, because when we invest in our children’s wellbeing, we invest in the future of our nation. As it is always said, the children are the future leaders of this nation, and we need the leaders of tomorrow to be educated today.”

El proyecto piloto permitió obtener aprendizajes clave que guiarán la siguiente fase de trabajo. La próxima etapa incluirá la capacitación de maestros para realizar revisiones visuales básicas, asegurar derivaciones oportunas a centros especializados e incorporar chequeos de visión al momento de la matrícula escolar. Con esto, se busca crear un sistema sostenible para detectar y tratar problemas visuales de forma temprana.

Una visión compartida para el futuro

Desde la dirección internacional de EssilorLuxottica, Anurag Hans, Head of Mission, EssilorLuxottica & President, OneSight EssilorLuxottica Foundation, subrayó la importancia de esta cooperación:

“Good vision is one of the most powerful enablers of learning and opportunity. By joining forces with the Roger Federer Foundation, we are ensuring that children in Zambia can fully participate in education and unlock their potential. This partnership reflects our shared commitment to making good vision a reality for every child, everywhere.”

La alianza entre ambas organizaciones refuerza el compromiso con una educación inclusiva y de calidad, apoyada por la salud visual como elemento clave del aprendizaje. Con los resultados obtenidos en esta primera intervención, las fundaciones prevén expandir el modelo a otras regiones de Zambia y posteriormente a nuevas comunidades en África subsahariana.

Educación, salud y desarrollo sostenible

El proyecto simboliza una inversión directa en el futuro de Zambia, al mejorar las condiciones de aprendizaje y bienestar infantil. Para la Roger Federer Foundation, representa un paso más en su enfoque integral de educación de calidad y desarrollo infantil temprano. Para la OneSight EssilorLuxottica Foundation, reafirma su misión de garantizar que todas las personas puedan disfrutar del derecho a una buena visión.

A través de esta colaboración, ambas instituciones demuestran cómo la cooperación entre sectores —deportivo, educativo y sanitario— puede generar resultados tangibles y duraderos en comunidades vulnerables.