La esencia de México cobra vida a través de Cyprès

La firma premium Cyprès apostará por una estrategia de posicionamiento basada en experiencias sensoriales durante el 50 aniversario del Tianguis Turístico, consolidando su presencia por segundo año consecutivo en uno de los eventos más relevantes del sector turístico en América Latina. La edición de 2026 tendrá lugar en Acapulco, un destino emblemático que busca reforzar su atractivo internacional tras años de retos en su industria turística.

En este contexto, la compañía presentará una propuesta que combina identidad cultural, sostenibilidad e innovación: una experiencia inmersiva centrada en el concepto “El Aroma de México”. Con esta iniciativa, la marca busca diferenciarse en un entorno altamente competitivo donde las experiencias personalizadas y multisensoriales ganan terreno como herramientas clave de marketing.

Cyprès, definida como una marca premium de origen francés con producción en México, ha orientado su crecimiento hacia el segmento de consumo consciente. Su portafolio destaca por el uso de ingredientes orgánicos certificados y procesos sostenibles. Según la empresa, sus productos son “100% naturales y biodegradables”, además de estar formulados sin ftalatos, parabenos ni sulfatos, y sin aceite de palma. La marca también subraya su condición libre de crueldad animal y completamente vegana, alineándose con tendencias globales de consumo responsable.

Innovación olfativa como herramienta de promoción turística

El eje central de su participación será un “viaje olfativo” diseñado para conectar emocionalmente con los asistentes. La experiencia gira en torno a “El Aroma de México”, desarrollado por el arquitecto olfativo David Folgoas. La fragancia está inspirada en los elementos simbólicos de la bandera mexicana y combina notas de tuna, nopal, laurel y encino, en una propuesta que busca traducir identidad nacional en una narrativa sensorial.

Este enfoque responde a una tendencia creciente en la industria del turismo y el retail experiencial, donde los estímulos sensoriales —especialmente el olfato— se utilizan para generar vínculos emocionales duraderos con los consumidores. Para Cyprès, el objetivo es posicionar su marca no solo como un proveedor de productos, sino como un creador de experiencias.

El desarrollo del proyecto también refleja una colaboración institucional relevante. La iniciativa cuenta con el respaldo de la titular de la Secretaría de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, lo que refuerza la articulación entre القطاع público y privado en la promoción del país como destino turístico innovador.

Estrategia de engagement y experiencia del visitante

Como parte de la activación, los asistentes recibirán un “boarding pass” simbólico que funcionará como elemento narrativo para introducirlos en el recorrido sensorial. Este recurso busca recrear la idea de un viaje, alineando la experiencia con el contexto turístico del evento y potenciando la interacción del visitante con la marca.

Desde una perspectiva de negocio, esta estrategia apunta a incrementar el engagement y la recordación de marca en un entorno donde múltiples actores compiten por la atención de compradores, inversionistas y representantes de destinos turísticos. La creación de experiencias memorables se ha convertido en un factor determinante para generar valor en ferias internacionales de este tipo.

Posicionamiento y proyección de la marca

Con esta participación, Cyprès reafirma su enfoque en la intersección entre sostenibilidad, cultura y creatividad como pilares de su propuesta de valor. La empresa busca capitalizar el alcance del Tianguis Turístico para fortalecer su posicionamiento tanto en el mercado mexicano como en audiencias internacionales.

La apuesta por traducir la identidad de México en una experiencia olfativa representa, además, un movimiento estratégico dentro de un mercado donde las marcas compiten no solo por calidad de producto, sino por la capacidad de contar historias auténticas y diferenciadas.

En un entorno global donde el turismo y el consumo evolucionan hacia modelos más experienciales, iniciativas como esta evidencian cómo las empresas pueden integrar elementos culturales y sensoriales para generar ventajas competitivas sostenibles. Cyprès, al centrar su propuesta en “El Aroma de México”, se suma a esta tendencia con una narrativa que busca trascender lo convencional y conectar con el público desde una dimensión emocional.