nCino participará en conferencias clave para inversionistas en septiembre

Caracas – La compañía tecnológica nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), reconocida como uno de los principales proveedores globales de soluciones inteligentes para el sector bancario, anunció su participación en dos de las conferencias de inversionistas más destacadas de la temporada: el Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 y el Piper Sandler Growth Frontiers Conference.

El anuncio fue emitido este miércoles desde Wilmington, Carolina del Norte, a través de GlobeNewswire, y refleja el interés creciente que despierta la empresa entre la comunidad financiera internacional.

Calendario de presentaciones

Según informó la compañía, nCino expondrá en el Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025, el próximo miércoles 10 de septiembre a las 2:25 p.m. hora del Pacífico (5:25 p.m. hora del Este).

Posteriormente, tendrá presencia en el Piper Sandler Growth Frontiers Conference, con una presentación fijada para el jueves 11 de septiembre a la 1:30 p.m. hora central (2:30 p.m. hora del Este).

La empresa destacó que tanto las transmisiones en vivo como las repeticiones estarán disponibles en su portal oficial de relaciones con inversionistas: https://investor.ncino.com/news-events/events-presentations.

Una plataforma en plena expansión global

Fundada con el propósito de ayudar a las instituciones financieras a digitalizar y rediseñar sus procesos internos, nCino ha ganado protagonismo como socio estratégico de bancos y entidades crediticias.

Actualmente, su base de clientes supera las 2.700 instituciones en todo el mundo, incluyendo bancos comunitarios, cooperativas de crédito, prestamistas hipotecarios independientes y algunas de las corporaciones financieras más grandes a nivel global.

La empresa ofrece una plataforma confiable de soluciones inteligentes diseñada para impulsar la eficiencia, modernizar sistemas heredados y mejorar la experiencia de los usuarios finales.

Inteligencia artificial al servicio de las finanzas

Uno de los pilares del éxito de nCino ha sido la incorporación de inteligencia artificial y el uso de datos procesables en sus productos. Esto le permite a las instituciones bancarias optimizar la toma de decisiones estratégicas, fortalecer la gestión de riesgos y elevar de manera significativa los niveles de satisfacción del cliente.

El modelo que propone nCino busca integrar de forma cohesiva personas, inteligencia artificial y datos, ofreciendo un entorno tecnológico que responde a las demandas de un mercado financiero cada vez más competitivo y digitalizado.

Un mercado exigente y en transformación

La presencia en conferencias de alto nivel como las de Goldman Sachs y Piper Sandler posiciona a nCino en el radar de los principales inversionistas internacionales.

La industria financiera atraviesa un proceso de transformación acelerada, impulsado por la necesidad de digitalización, eficiencia operativa y nuevas exigencias regulatorias. En ese contexto, las soluciones “best-in-class” que promueve la empresa se presentan como una alternativa estratégica para las entidades que buscan mantenerse a la vanguardia.

Analistas del sector señalan que el enfoque integral de nCino —más allá de proveer herramientas tecnológicas— promueve un cambio cultural dentro de los bancos, orientado hacia la innovación continua y la satisfacción de sus usuarios.

Expectativas de los inversionistas

Los foros de septiembre representan una oportunidad clave para que la compañía comparta su visión de futuro, sus planes de expansión y los avances en la incorporación de nuevas tecnologías en su plataforma.

Conclusión

Con su participación en estos encuentros financieros, nCino busca consolidar su papel como referente en la digitalización del sector bancario y reforzar la confianza de la comunidad inversionista en su modelo de negocio.

La compañía apuesta a que la exposición de sus avances tecnológicos y estratégicos en estos escenarios internacionales ratifique su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros globales.