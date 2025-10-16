nCino gana el oro en los Datos Impact Awards 2025 por innovación en inteligencia artificial y analítica avanzada

WILMINGTON, N.C., 16 de octubre de 2025 — La compañía estadounidense nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), reconocida globalmente por ofrecer soluciones bancarias inteligentes, anunció que ha sido galardonada con la Medalla de Oro del Premio Datos Insights Impact Award 2025 en la categoría de Mejor Innovación en Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada.

El reconocimiento, otorgado por la firma de investigación Datos Insights, destaca el desarrollo de nCino Banking Advisor, una interfaz conversacional impulsada por inteligencia artificial (IA) diseñada especialmente para empleados de bancos y cooperativas de crédito.

Tecnología especializada y datos robustos

El nCino Banking Advisor representa una de las apuestas más avanzadas de la empresa para integrar IA en los procesos financieros. La herramienta se apoya en un marco de agentes propietario y en modelos de inteligencia artificial específicos para el sector bancario, respaldados por los extensos datos de la compañía.

Con más de 13 años de experiencia en su plataforma, utilizada por más de 2.800 instituciones financieras y con billones en historial de préstamos procesados, nCino ha desarrollado una comprensión profunda del lenguaje técnico de la industria, los requisitos regulatorios y las prácticas bancarias estándar.

A diferencia de las herramientas genéricas de IA que interrumpen los flujos de trabajo tradicionales, Banking Advisor funciona como una interfaz nativa dentro de la plataforma nCino, ofreciendo personalización basada en roles y asistencia inteligente en tiempo real, adaptada a las necesidades de cada usuario y presentada en un lenguaje claro y accesible.

La opinión de los expertos

El reconocimiento de Datos Insights resalta la diferencia entre esta solución y los chatbots genéricos que abundan en el mercado.

“Unlike the proliferation of generic AI chatbots, Banking Advisor demonstrates the power of purpose-built, domain-specific intelligence that understands the unique requirements and constraints of banking operations,” noted Gilles Ubaghs, Commercial Banking and Payments Team analyst at Datos Insights. “The solution’s deep integration approach addresses one of the primary adoption barriers for AI in financial services—the disruption of established workflows that employees rely on for efficiency and compliance.”

Según el analista Gilles Ubaghs, el enfoque de integración profunda de Banking Advisor resuelve uno de los mayores retos para la adopción de la IA en el sector financiero: la interrupción de los flujos de trabajo establecidos que garantizan eficiencia y cumplimiento normativo.

Mayor eficiencia operativa

nCino informó que Banking Advisor permite a las instituciones archivar documentos 3,5 veces más rápido, automatizando procesos rutinarios y reduciendo significativamente el tiempo destinado a tareas administrativas. Esto libera al personal para enfocarse en actividades de mayor valor, como el fortalecimiento de relaciones con los clientes y la gestión estratégica.

El presidente y director ejecutivo de nCino, Sean Desmond, celebró el logro destacando el impacto de la innovación dentro de la compañía:

“This award is a fantastic achievement and I’m proud to see Banking Advisor recognized for the intelligent foundation it’s allowing us to build and iterate on at nCino,” said Sean Desmond, Chairman and Chief Executive Officer at nCino. “As we advance toward agentic workflows and expand our analytics capabilities, we’re creating a future where every financial institution, regardless of size, can compete with the operational sophistication of the largest banks while delivering the personalized service of a community institution.”

Desmond subrayó que este reconocimiento refuerza el compromiso de la empresa de avanzar hacia flujos de trabajo basados en agentes inteligentes y capacidades analíticas ampliadas, que permitan a cualquier institución competir con la sofisticación operativa de los grandes bancos, manteniendo al mismo tiempo un servicio personalizado.

Innovaciones que impulsan el futuro de la banca

El Banking Advisor forma parte del ecosistema integral de soluciones que nCino sigue perfeccionando para optimizar la eficiencia en la banca. Entre las más recientes innovaciones destacan las mejoras en la suite hipotecaria nCino Mortgage Suite, el lanzamiento del nCino Integration Gateway y la presentación de Operations Analytics Pro, una capa de inteligencia diseñada para convertir los datos bancarios en una ventaja competitiva.

Esta última solución ofrece a los ejecutivos herramientas de comparación entre pares y análisis operativo basadas en la extensa comunidad de datos de nCino, lo que permite una toma de decisiones estratégica y fundamentada en datos, sin necesidad de desarrollos personalizados ni implementaciones complejas.

Compromiso con la transformación digital del sector

En conjunto, estas innovaciones reflejan la visión de nCino de integrar la inteligencia artificial en todos los niveles de su plataforma, creando un ecosistema interconectado donde herramientas como Banking Advisor operan de manera fluida junto con soluciones avanzadas de analítica y automatización.

La empresa busca impulsar una transformación institucional en la banca global, promoviendo mayor eficiencia, cumplimiento normativo y competitividad, en un entorno donde la IA se consolida como un factor decisivo para la diferenciación en el mercado financiero.

Con este reconocimiento, nCino reafirma su liderazgo en tecnología bancaria y su misión de redefinir el futuro de la banca inteligente, combinando innovación, personalización y excelencia operativa para instituciones de todos los tamaños.