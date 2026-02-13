Miranda proyecta su oferta turística con la presentación a la prensa del certamen Miss & Mister Turismo 2026

Caracas.— El sector turístico y de eventos en Venezuela suma esta semana una nueva vitrina de promoción con la Presentación a la prensa & Prueba de talento del certamen “Miss & Mister Turismo Miranda 2026”, una actividad concebida para mostrar el alcance del proyecto, evaluar a los aspirantes y fortalecer la relación entre la organización del concurso y los medios de comunicación nacionales.

La convocatoria está dirigida a periodistas, comunicadores, aliados estratégicos y actores vinculados al ámbito cultural y turístico, quienes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los objetivos del certamen, su estructura y el perfil de los participantes que buscan representar al estado Miranda como embajadores del turismo regional.

De acuerdo con la invitación oficial, el encuentro se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 4:00 de la tarde, en el Salón de Eventos BELANKAZAR, Nivel C2, del Centro Comercial Millenium Mall, ubicado en Los Dos Caminos, Caracas. La elección del espacio responde a la intención de ofrecer un entorno accesible y adecuado para la cobertura periodística y el desarrollo de la prueba de talento.

El certamen “Miss & Mister Turismo Miranda 2026” forma parte de una estrategia que combina la industria del entretenimiento con la promoción de destinos, tradiciones y valores culturales del estado Miranda. En un contexto donde el turismo interno busca mayor dinamismo, este tipo de iniciativas se posiciona como una herramienta para generar visibilidad, narrativa positiva y oportunidades de alianzas con el sector privado.

Durante la jornada, los asistentes podrán presenciar la evaluación de los aspirantes en una prueba de talento diseñada para resaltar habilidades comunicacionales, expresión escénica y conocimiento del entorno turístico. Esta fase resulta clave dentro del cronograma del concurso, ya que permite identificar perfiles con potencial para representar la imagen del estado en actividades promocionales futuras.

Uno de los momentos centrales del evento será la selección de los primeros ganadores, un proceso que contará con la participación activa de la prensa acreditada. Tal como señala la convocatoria, “Será un honor contar con ustedes y en conjunto seleccionar a los primeros ganadores de esta competencia, tras la elección de ‘Miss & Mister Turismo Prensa (Región Miranda) 2026’…”. Este reconocimiento especial busca estrechar la relación entre el certamen y los medios, otorgando a los comunicadores un rol directo en la elección.

Desde la perspectiva de negocios, el certamen también se presenta como una plataforma para patrocinantes, marcas y emprendimientos vinculados al turismo, la moda, la hotelería y los servicios. La presencia mediática y el alcance regional del proyecto abren espacios para acuerdos comerciales, activaciones de marca y posicionamiento estratégico, especialmente en un mercado que apuesta por el turismo como motor de crecimiento.

La organización del evento ha destacado la importancia de la cobertura periodística para amplificar el mensaje del certamen y consolidar su credibilidad. En ese sentido, la presentación a la prensa no solo cumple una función informativa, sino que se convierte en un punto de encuentro para generar contenido, entrevistas y material audiovisual que acompañará el desarrollo del concurso durante el año.

Con esta actividad, el certamen “Miss & Mister Turismo Miranda 2026” da inicio formal a su agenda pública, marcando un primer hito en el camino hacia la elección final. Para el sector turístico regional, la cita representa una oportunidad de proyección y articulación, en un esfuerzo por posicionar a Miranda como un destino con identidad, talento humano y propuestas competitivas dentro del panorama nacional.