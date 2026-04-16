“Limpia, bota y listo”: Vale introduce Easy Clean y apuesta por innovar la limpieza en Venezuela

Caracas.– La empresa de productos de limpieza y cuidado del hogar Vale anunció el lanzamiento de Easy Clean, una línea de toallas desechables con la que busca abrir una nueva categoría en el mercado venezolano, en medio de una creciente demanda por soluciones prácticas y de uso rápido en el hogar y espacios comerciales.

El producto llega bajo el concepto “Limpia, bota y listo”, una propuesta que apunta a simplificar las tareas de limpieza cotidiana mediante un formato desechable diseñado para eliminar la suciedad en una sola pasada. Según la compañía, esta innovación responde a cambios en los hábitos del consumidor, cada vez más enfocado en la eficiencia y el ahorro de tiempo.

Easy Clean se presenta en empaques de 50 toallas tamaño XL, pensadas para cubrir distintas superficies y necesidades dentro del hogar y fuera de él. La iniciativa se inscribe en una tendencia global hacia productos multipropósito que reduzcan la complejidad de las tareas domésticas.

Una apuesta por la innovación en el mercado local

Con este lanzamiento, Vale busca posicionarse como un actor relevante en la evolución del segmento de limpieza en Venezuela, incorporando soluciones que combinan conveniencia y desempeño. La empresa destaca que el producto está orientado tanto a hogares como a oficinas, ampliando su alcance hacia distintos perfiles de consumo.

María Gabriela Guzmán, gerente de mercadeo de Vale, comentó: “Con Easy Clean, Vale introduce al mercado venezolano una solución innovadora y multipropósito que transforma la manera de limpiar, pensada para los nuevos consumidores que valoran el tiempo y la practicidad sin sacrificar la efectividad de la limpieza”.

El producto está disponible en dos fragancias: Pure Clean y Natural Fresh, esta última basada en ingredientes como vinagre activo y bicarbonato activo. De acuerdo con la empresa, estos componentes permiten abordar diferentes tipos de superficies, manteniendo estándares de higiene y frescura.

“La fórmula de Easy Clean combina poder avanzado de limpieza con ingredientes naturales, lo cual permite tener higiene y frescura en cada toalla. Los usuarios podrán mantener sus espacios con un aroma agradable y eliminar malos olores, a la vez que lograrán superficies impecables de manera rápida y sencilla” agregó Guzmán.

Diversificación de usos y oportunidades comerciales

Más allá del uso doméstico, Vale apunta a posicionar Easy Clean como una herramienta útil en múltiples entornos. El producto está diseñado para tareas que van desde la limpieza de cocinas, baños y salas, hasta situaciones como derrames accidentales o limpieza rápida en oficinas.

Asimismo, la compañía identifica oportunidades en el segmento comercial, especialmente en negocios y restaurantes que buscan ofrecer espacios limpios y presentables a sus clientes, sin incurrir en procesos complejos o prolongados.

Este enfoque responde a una visión más amplia del mercado, donde la higiene no solo es un requisito funcional, sino también un elemento clave en la experiencia del consumidor final.

“Con este lanzamiento, Vale no solo presenta un producto, sino que impulsa un cambio cultural en la higiene doméstica venezolana. Queremos que el usuario se olvide de las complicaciones del trapo tradicional y experimente la practicidad de esta nueva solución” agregó la representante de la marca de productos de limpieza.

Disponibilidad y estrategia de acceso

Easy Clean ya se encuentra disponible en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, lo que forma parte de la estrategia de la empresa para asegurar una rápida penetración en el mercado y facilitar el acceso a los consumidores.

La distribución en canales tradicionales responde a la necesidad de captar tanto al consumidor cotidiano como a pequeños negocios, en un contexto donde la accesibilidad sigue siendo un factor determinante en la adopción de nuevos productos.

Además, Vale ha reforzado su estrategia digital invitando a los usuarios a conocer más sobre el producto a través de su cuenta en Instagram, @valehogar, como parte de una campaña que busca conectar con audiencias más jóvenes y digitalizadas.

Con este lanzamiento, la compañía no solo introduce un nuevo producto, sino que también intenta redefinir los hábitos de limpieza en el país, apostando por soluciones que integren rapidez, practicidad y versatilidad en un solo formato.