Juegos Olímpicos de Invierno: Nicolás Claveau completa los 10 km en Milano-Cortina 2026

El esquiador venezolano Nicolás Claveau-Laviolette cerró una nueva jornada de competencia en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno con su participación en la prueba masculina de 10 kilómetros salida en intervalos del esquí de fondo, un evento que, más allá de los resultados deportivos, representa un nuevo paso en la inserción de atletas nacionales en escenarios de alto rendimiento internacional. La actuación del joven fondista se produce en un contexto de creciente atención sobre el impacto económico, institucional y de proyección país que tiene la presencia venezolana en eventos globales como Milano-Cortina 2026.

(Prensa Comité Olímpico Venezolano – ) Nicolás Claveau-Laviolette culminó en el puesto 98 de la prueba de 10 kilómetros salida en intervalos del esquí de fondo de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno milano-Cortina d’ Ampezzo 2026.

La competencia reunió a 113 atletas provenientes de las principales potencias del esquí nórdico, consolidándose como una de las pruebas más exigentes del calendario olímpico. Claveau completó el recorrido con un tiempo total de 26 minutos, 59 segundos y 8 centésimas, ubicándose a seis minutos y 23 segundos del ganador de la prueba, el noruego Johannes Klaebo, considerado una de las máximas figuras del esquí de fondo contemporáneo.

Klaebo sumó con esta actuación su décima medalla olímpica, la tercera en la presente edición, de las cuales ocho han sido de oro, consolidando su posición como uno de los atletas más exitosos en la historia reciente de los Juegos Olímpicos de Invierno. Aún le resta una prueba que podría convertirlo en el líder histórico en medallas de oro, un hito que subraya el nivel de exigencia enfrentado por Claveau y el resto de los competidores.

Desde una perspectiva técnica, el mejor parcial del venezolano se registró en el primer kilómetro y ochocientos metros, donde marcó un tiempo de 4:12.9, lo que le permitió ocupar provisionalmente la casilla 88 en el estadio de esquí de fondo de Tesero. Este tramo inicial reflejó una salida competitiva y una adaptación progresiva a las condiciones del circuito, caracterizado por su altitud y exigencia física.

Uno de los datos más relevantes de la jornada fue el factor etario. Claveau se ubicó como el cuarto esquiador más joven de toda la prueba, en un grupo que incluyó a 112 atletas adicionales con mayor experiencia en el circuito internacional. Este elemento refuerza su proyección a mediano y largo plazo dentro del esquí de fondo, una disciplina en la que la madurez física y táctica suele alcanzarse tras varios ciclos olímpicos.

La participación del atleta venezolano se enmarca en una estrategia más amplia del Comité Olímpico Venezolano orientada a sostener presencia en disciplinas no tradicionales para el país. Desde la óptica de un entorno económico-deportivo, esta visibilidad internacional contribuye a posicionar la marca país, atraer potenciales alianzas institucionales y justificar inversiones en programas de desarrollo de talento en deportes de invierno.

Claveau ya había competido previamente en Milano-Cortina 2026. El pasado 10 de febrero participó en la prueba de esprint clásico masculino, donde concluyó en el puesto 88 tras completar el recorrido de 1.547 metros en un tiempo de 3:47.29. Esa actuación inicial sirvió como antesala para la prueba de 10 kilómetros, permitiéndole ganar experiencia competitiva en escenarios olímpicos de máxima presión.

Con una prueba adicional aún por disputar, la participación de Nicolás Claveau en estos Juegos Olímpicos de Invierno continúa siendo observada no solo desde el ámbito deportivo, sino también desde su impacto institucional y estratégico. En un país donde el deporte de alto rendimiento enfrenta limitaciones estructurales, cada resultado en el escenario olímpico representa una señal de continuidad, aprendizaje y construcción de futuro dentro del sistema deportivo venezolano.