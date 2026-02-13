Jefatura de Misión inició el trabajo para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Caracas, Venezuela — Con un ambiente de coordinación y planificación, la jefatura de misión de Venezuela para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 comenzó formalmente su trabajo con las federaciones deportivas nacionales, en preparación para el evento juvenil multideportivo que se celebrará del 12 al 25 de abril en Panamá.

Durante esta primera etapa de gestión, el sensei Miguel Obando, designado jefe de misión de Venezuela, encabezó las reuniones junto al equipo del Comité Olímpico Venezolano (COV) y representantes del Ministerio del Deporte, con el objetivo de unificar esfuerzos y alinear detalles logísticos, técnicos y de preparación de los atletas que conformarán la delegación nacional.

La iniciativa se desarrolló en la sala de juntas del COV, que sirvió de espacio para recibir, en jornadas matutinas desde el lunes nueve hasta el jueves doce de febrero, a los líderes de las 21 federaciones deportivas que representan los distintos deportes en los que Venezuela competirá en Panamá.

Los encuentros tuvieron como foco principal revisar el estado actual de los programas de entrenamiento, los calendarios de competencias nacionales e internacionales, así como los protocolos de salud y los planes de logística de viaje para cada disciplina.

Participación amplia y diversa

Entre las federaciones presentes estuvieron las de atletismo, ajedrez, bádminton, baloncesto, boxeo, ciclismo, fútbol, flag football, gimnasia, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y surf. Cada una presentó su situación actual de preparación y los retos que enfrentan de cara al compromiso continental.

Este proceso de diálogo permitió a los organizadores obtener un panorama claro del nivel de avances y de los ajustes que podrían ser necesarios, tanto en materia técnica como en recursos, para garantizar una participación competitiva de los atletas venezolanos en la cita suramericana.

Planificación y apoyo continuo

Durante las reuniones, se dedicó tiempo a hablar sobre aspectos como:

El estado de entrenamiento y concentración de los deportistas.

Los chequeos médicos y evaluaciones físicas previas.

La posibilidad de realizar topes competitivos en suelo nacional o en el exterior.

La logística de ingreso a Panamá para cada deporte.

Además, se acordó que el equipo de jefatura de misión emprenderá visitas a los lugares de entrenamiento de cada deporte, con la intención de sostener encuentros directos con los atletas y sus entrenadores, a fin de brindarles apoyo y supervisión más cercana durante las semanas previas a la competencia.

Este trabajo de campo se suma a las reuniones continuas que se mantendrán en los próximos días, con la finalidad de ajustar los detalles necesarios que permitan la asistencia correcta y efectiva de la delegación venezolana a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

Panamá 2026: una cita juvenil con proyección regional

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud representan una de las principales plataformas deportivas juveniles del continente, organizada por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), que reúne a jóvenes atletas de entre 14 y 18 años de los países miembros de la organización y se celebra cada cuatro años.

En esta edición, Panamá será sede del evento por primera vez, consolidándose como uno de los anfitriones más importantes de competiciones regionales en Sudamérica y Centroamérica. Las competencias están programadas para disputarse entre el 12 y el 25 de abril de 2026 en diferentes sedes deportivas dentro de la ciudad capital, atrayendo la participación de miles de jóvenes atletas con miras a fortalecer su desarrollo competitivo en el marco del deporte continental.

La organización de este evento implica una importante inversión y planificación logística por parte de las autoridades deportivas panameñas, con el objetivo de ofrecer instalaciones y servicios de alto rendimiento, así como una experiencia integral para los participantes.

Para Venezuela, este torneo representa una oportunidad clave para impulsar el rendimiento juvenil, fomentar el intercambio deportivo internacional y consolidar el trabajo de formación que se ha venido realizando durante los últimos años en diferentes disciplinas.