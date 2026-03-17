Agencia 52 y Buquebus sellan alianza estratégica para impulsar nuevos proyectos de comunicación

La agencia 52, fundada y dirigida por Tony Waissmann, inició una nueva etapa de trabajo conjunto con Buquebus, la compañía de transporte fluvial y terrestre más reconocida del Río de la Plata. La alianza ya se encuentra en marcha y contempla el desarrollo de diversos proyectos orientados a reforzar la comunicación de la marca en la región.

Este movimiento marca un paso relevante dentro de la estrategia de Buquebus para consolidar su posicionamiento y renovar su vínculo con los pasajeros, en un contexto donde la diferenciación a través del mensaje y la experiencia de marca resulta cada vez más determinante.

Tony Waissmann, al frente de la agencia 52, destacó el valor simbólico y profesional de esta colaboración, subrayando su conexión personal con la marca: “Me da una enorme alegría trabajar con Buquebus. Es una marca que conozco desde que soy muy chico, una marca que me trae muchísimos recuerdos personales y que es profundamente querida por millones de rioplatenses.

Es también una marca fundada por Juan Carlos López Mena, un verdadero hacedor: alguien que piensa, hace y repite. Me identifico mucho con esa forma de ver la vida, porque llevar una idea a la realidad suele ser mucho más difícil que simplemente imaginarla”

La agencia, que ha venido ganando relevancia en el sector creativo, apuesta a una construcción estratégica basada en ideas ejecutables y en la interpretación precisa de los valores de cada cliente. En ese sentido, Waissmann también resaltó la importancia de retomar el trabajo con Martín Ovalle, actual responsable de marketing de Buquebus.

Además, volver a trabajar con Martín Ovalle, con quien ya habíamos compartido proyectos anteriormente, es un verdadero placer. Es una persona muy clara al momento de briefear y de identificar los insights que luego se transforman en creatividad. Con él podemos hablar con total honestidad y avanzar rápidamente hacia lo que más nos gusta hacer: convertir ideas en realidades.

El ejecutivo también puso en contexto la relevancia de esta cuenta dentro de sus aspiraciones profesionales: “Muchas veces me preguntan con qué marcas me gustaría trabajar, y Buquebus siempre estuvo en esa lista. Estoy seguro que junto a 52 vamos a hacer muchas cosas interesantes”

Desde Buquebus, la visión es coincidente. Martín Ovalle, Marketing Head de la compañía, destacó la alineación conceptual entre ambas partes y la importancia de transmitir mensajes auténticos y cercanos al cliente final.

“Trabajar con Tony y 52 es tener la tranquilidad de saber que lo que transmitimos desde la marca se verá reflejado de manera auténtica en situaciones con las que nuestro cliente final se identifica de inmediato. Compartimos un mismo código: la búsqueda de la simpleza, pero con elegancia, para transmitir conceptos claros, directos y relevantes.”

La empresa, fundada por Juan Carlos López Mena, cuenta con una trayectoria consolidada en el transporte de pasajeros en el Río de la Plata, conectando principalmente Argentina y Uruguay. Su historia y reconocimiento en la región representan un activo clave que ahora busca potenciarse a través de nuevas estrategias de comunicación.

En este contexto, la alianza con la agencia 52 apunta a construir una narrativa contemporánea que acompañe los desafíos actuales del sector, incluyendo la evolución de las expectativas de los usuarios y la creciente competencia en el mercado de transporte.

Buquebus es una marca con una historia muy fuerte en la región y con enormes desafíos hacia adelante. “Creemos que esta nueva etapa de trabajo en conjunto nos permitirá seguir construyendo una comunicación innovadora y relevante para nuestros pasajeros”.

Si bien no se han detallado aún los proyectos específicos, ambas partes confirmaron que ya se encuentran trabajando activamente en distintas iniciativas que serán presentadas en los próximos meses.

La alianza entre 52 y Buquebus ya se encuentra en marcha con distintos proyectos que se irán dando a conocer próximamente.

Con este acuerdo, ambas organizaciones buscan capitalizar sus fortalezas: por un lado, la experiencia y posicionamiento de Buquebus; por el otro, la capacidad creativa y estratégica de la agencia 52. El resultado esperado es una propuesta de comunicación que no solo refuerce la identidad de la marca, sino que también genere una conexión más profunda y efectiva con sus audiencias.