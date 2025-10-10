MetaTerra inicia conversaciones para integrar Miracle Pay en el nuevo Aeropuerto Internacional de Rumanía

Bucarest – MetaTerra Holdings, la matriz estratégica del ecosistema Miracle, anunció el inicio de conversaciones formales con Jetstream, el consorcio de inversores que participa en la licitación para desarrollar y operar el nuevo Aeropuerto Internacional de Rumanía, ubicado cerca de Bucarest.

El proyecto, que busca posicionarse como un modelo de innovación y eficiencia en la región, contempla la posibilidad de incorporar soluciones de pago basadas en criptomonedas a través de Miracle Pay, el sistema desarrollado por MetaTerra. Esta iniciativa podría convertir al futuro aeropuerto en una de las primeras terminales aéreas de Europa del Este en adoptar métodos de pago digitales regulados, adaptados a la nueva economía global.

Un aeropuerto “cripto-amigable”

Según el comunicado de la empresa, se está evaluando un lanzamiento “cripto-amigable”, donde Miracle Pay podría convertirse en uno de los sistemas de pago oficialmente admitidos en comercios dentro del aeropuerto, como tiendas duty free, restaurantes, estacionamientos, salas VIP y locales seleccionados.

No obstante, el avance de la propuesta dependerá del resultado de la licitación, las condiciones comerciales acordadas con Jetstream y la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias por parte de las autoridades rumanas y europeas.

Declaraciones de MetaTerra Holdings

“Los aeropuertos son lugares donde los estándares se combinan con la escala”, señaló Douglas Anderson, presidente de MetaTerra Holdings. “Nos anima la actitud constructiva de la Autoridad Aeroportuaria y estamos comprometidos con ofrecer una experiencia de pago familiar, conforme a la normativa, y mejorada con criptomonedas allí donde aporten un valor real.”

Anderson destacó que la iniciativa no pretende reemplazar los sistemas financieros tradicionales, sino complementarlos mediante una infraestructura de pagos que combine la seguridad de las monedas fiduciarias con la eficiencia tecnológica de las criptomonedas.

Evaluación técnica y marco regulatorio

Como parte del proceso de planificación que se pondrá en marcha próximamente, las partes analizarán la integración de terminales de punto de venta (POS) compatibles con Miracle Pay, la conversión en tiempo real de criptomonedas a moneda fiduciaria y el cumplimiento de los estándares AML-KYC (prevención del blanqueo de capitales y conocimiento del cliente).

También se revisarán los mecanismos de protección al consumidor y las condiciones operativas necesarias para garantizar una experiencia segura tanto para viajeros como para comerciantes.

El proyecto contempla un programa piloto por fases, seguido de una implementación completa, siempre que se cumplan los requerimientos regulatorios y los acuerdos comerciales finales.

Miracle Pay: interoperabilidad y liquidez instantánea

Miracle Pay forma parte del ecosistema Miracle, una red de soluciones financieras desarrollada por MetaTerra Holdings para facilitar el uso cotidiano de activos digitales. La plataforma permite a los comercios aceptar criptomonedas como medio de pago, con liquidación inmediata en moneda local, eliminando el riesgo de volatilidad asociado a las divisas digitales.

“Miracle Pay fue diseñada para integrarse en las infraestructuras de pago que los comercios ya utilizan”, explicó Ünsal Koç, CEO de Miracle Pay. “Si se aprueba, esta implementación demostrará cómo los pagos con criptomonedas fáciles de usar y la liquidación instantánea en moneda fiduciaria pueden funcionar en uno de los entornos minoristas más exigentes.”

Koç subrayó que el modelo de Miracle Pay se adapta fácilmente a sistemas de pago existentes, sin requerir grandes inversiones tecnológicas, y que su uso podría simplificar operaciones en entornos de alta rotación como los aeropuertos internacionales.

Un paso hacia la adopción institucional de las criptomonedas

La posibilidad de incluir pagos digitales en el nuevo aeropuerto rumano refleja una tendencia en crecimiento dentro de Europa: la adopción institucional de tecnologías blockchain en infraestructuras públicas y comerciales.

De concretarse el acuerdo, Rumanía podría posicionarse como uno de los primeros países de la región en incorporar oficialmente sistemas de pago con criptomonedas en un aeropuerto de gran escala. Esto fortalecería su imagen como destino emergente en innovación tecnológica y como ejemplo de integración entre la economía tradicional y las finanzas descentralizadas.

Para MetaTerra Holdings, este avance consolidaría su papel como uno de los actores líderes en el desarrollo de soluciones financieras híbridas que combinan cumplimiento normativo, tecnología blockchain y usabilidad masiva.