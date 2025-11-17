MBAK Energy Solutions inicia fabricación de celdas BESS para un proyecto clave en la red eléctrica de India

MBAK Energy Solutions Inc anunció el inicio de la fabricación de celdas de baterías destinadas a un Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS, por sus siglas en inglés) para un cliente del sector eléctrico en India. El comunicado oficial, emitido el 17 de noviembre de 2025 desde Seúl, Shenzhen y Wilmington, confirma el arranque formal de la producción como parte del cumplimiento contractual con el operador indio.

El acuerdo, firmado el 23 de septiembre de 2025, compromete a la empresa a entregar 20 unidades BESS con una capacidad combinada de 100 MWh antes del 30 de abril de 2026. Estas unidades serán esenciales para el soporte operativo de la red eléctrica india, especialmente en un contexto donde la expansión de fuentes renovables exige soluciones avanzadas de almacenamiento y balanceo de carga.

El rol crítico de los sistemas BESS en la transición energética

Los sistemas BESS se han convertido en componentes fundamentales para asegurar la estabilidad y eficiencia de redes que integran altos niveles de generación renovable. Su capacidad para almacenar energía y regular la entrega al sistema permite que regiones con fuerte crecimiento energético —como India— puedan sostener un suministro continuo y confiable.

El contrato anunciado por MBAK está alineado con los objetivos estratégicos del gobierno indio, que busca disminuir, o al menos estabilizar, la proporción de electricidad generada a partir de combustibles fósiles, reduciendo así los impactos ambientales asociados. Para cumplir esta meta, se estima que la demanda de sistemas BESS en India superará los 236,22 GWh entre 2031 y 2032, un incremento que refleja las profundas transformaciones energéticas en curso.

Un hito para MBAK en un mercado de rápida expansión

La entrega inicial de MBAK representa su entrada oficial en uno de los mercados más dinámicos de almacenamiento energético a nivel global. La compañía destacó el esfuerzo interno dedicado a preparar la fase de implementación. En palabras de Michelle Boos, presidenta de MBAK:

“The MBAK technical and commercial team have worked tirelessly these past 3 months to finalize the concrete steps for a smooth commissioning of the systems.”

La declaración resalta la importancia del proyecto y la dedicación operativa necesaria para posicionar a la empresa en un entorno altamente competitivo.

Perfil corporativo y capacidades tecnológicas

MBAK Energy Solutions se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de productos energéticos libres de combustibles fósiles. Su experiencia abarca baterías de litio, sodio y tecnología de estado sólido, con aplicaciones en sectores industriales, médicos, electrónicos portátiles y vehículos eléctricos.

Estas capacidades tecnológicas sitúan a la compañía en una posición ventajosa para atender mercados emergentes que requieren soluciones robustas de almacenamiento energético. A nivel internacional, el avance de las energías limpias ha incrementado la necesidad de sistemas que garanticen estabilidad operativa en redes cada vez más complejas.

Perspectiva regional y global del proyecto

La incorporación de sistemas BESS en la red eléctrica india forma parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer la seguridad energética, reducir emisiones y modernizar infraestructuras. Para India, uno de los mercados de electricidad más grandes del mundo, estos sistemas son fundamentales tanto para mejorar la eficiencia operativa como para cumplir compromisos de sostenibilidad.

Para MBAK, el proyecto abre la puerta a futuras oportunidades dentro del mercado asiático, donde la demanda de tecnologías de almacenamiento continúa en ascenso. Con la producción ya en marcha, la empresa se prepara para un 2026 marcado por desafíos logísticos y comerciales, pero también por un crecimiento potencial en un sector considerado clave para la transición energética global.