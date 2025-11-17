Curium establece nueva sede global en Boston y consolida su unidad biotecnológica para impulsar la innovación oncológica

Caracas, Venezuela — Venezuela Business Desk. La compañía internacional de medicina nuclear Curium anunció un paso estratégico para acelerar su innovación en biotecnología y ampliar su presencia global, al establecer su nueva sede corporativa mundial en Boston, Massachusetts, y consolidar la creación de una nueva unidad de negocios llamada Curium Biopharma. El anuncio, emitido desde St. Louis el 17 de noviembre de 2025, marca el inicio de una fase enfocada en el descubrimiento científico y en la expansión de su portafolio de productos oncológicos.

Reorganización global con énfasis en investigación y desarrollo

De acuerdo con la información compartida por la empresa, Curium busca potenciar su liderazgo en medicina nuclear mediante la creación de soluciones terapéuticas y diagnósticas de última generación. Aunque la nueva sede global estará ubicada en Boston, la compañía confirmó que su sede internacional continuará en París, Francia, mientras que su centro operativo en Estados Unidos seguirá funcionando en St. Louis, Missouri.

Además, Curium anunció la expansión de su capacidad productiva en Maryland Heights, Missouri, y Noblesville, Indiana, una decisión que forma parte del esfuerzo por fortalecer la manufactura interna de productos destinados al mercado norteamericano. La empresa señaló que la producción local es esencial para garantizar la disponibilidad y la calidad de los radiofármacos utilizados para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer.

Boston: un ecosistema biotecnológico estratégico

El traslado de la sede global responde a la relevancia de Boston como uno de los principales centros biotecnológicos del mundo. Su cercanía a instituciones académicas de alto prestigio, laboratorios innovadores y una vasta comunidad científica ofrece un entorno óptimo para la investigación avanzada. La ciudad también se ubica estratégicamente entre las instalaciones de manufactura de Curium en Estados Unidos y Europa, lo que facilita la integración operativa y el intercambio de conocimiento.

La empresa destacó que su nueva sede funcionará como un centro global de innovación, un espacio de pensamiento estratégico y un laboratorio de aprendizaje destinado a fomentar nuevas formas de investigación multidisciplinaria dentro del sector biomédico.

Declaraciones de la alta dirección

En el comunicado, Renaud Dehareng, CEO de Curium Group, destacó el compromiso de la compañía con la transformación del tratamiento del cáncer.

“Curium is at the forefront of a new revolution in cancer treatment. As we amplify our focus on new product development, setting up our headquarters in Boston allows us to be closer to innovative science and technology, as well as access to important industry resources. Combined with the exceptional talent we attract, this creates an ideal foundation to support our ambition to improve the lives of millions of patients with cancer.”

La creación de la nueva unidad Curium Biopharma será el eje central de esta estrategia. La división se dedicará a fortalecer el pipeline de productos innovadores, combinando investigación interna con adquisiciones estratégicas y alianzas colaborativas que permitan acelerar el desarrollo de tecnologías avanzadas en diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El CEO de Curium Biopharma, Chaitanya Tatineni, subrayó el papel fundamental de la nueva unidad en la visión de futuro de la compañía.

“To position Curium for the future, Curium Biopharma will be dedicated to building our pipeline of innovative diagnostics and therapeutic assets through internal development and strategic acquisitions or partnerships, to bring the next generation of products to patients. It’s a truly exciting time to be working in oncology and nuclear medicine.”

Una visión orientada al futuro de la medicina nuclear

La reestructuración de Curium coincide con un contexto de creciente demanda por soluciones oncológicas más precisas y específicas. La medicina nuclear está adquiriendo un protagonismo significativo debido a su capacidad para facilitar diagnósticos tempranos y permitir tratamientos altamente dirigidos, lo cual es crucial para mejorar los resultados clínicos de los pacientes.

Con una estructura corporativa renovada, mayor capacidad productiva y presencia reforzada en el principal polo biotecnológico del mundo, Curium busca consolidarse como un referente global en innovación oncológica. La empresa proyecta que esta nueva etapa impulsará avances sustanciales destinados a beneficiar a millones de pacientes en todo el mundo.