Carlos Valero abordará la protección de los derechos migratorios de venezolanos en evento de Un Nuevo Tiempo

El secretario de Asuntos Internacionales del partido Un Nuevo Tiempo, Carlos Valero, participará este lunes en un encuentro con medios y dirigentes políticos en Caracas para abordar la situación de los migrantes venezolanos y la necesidad de fortalecer la defensa de sus derechos en el ámbito internacional.

La actividad se realizará el lunes 9 de marzo a las 10:30 de la mañana en la sede nacional del partido, ubicada en la urbanización Los Palos Grandes, en el municipio Chacao de la capital venezolana. El evento forma parte de una agenda política centrada en la problemática migratoria y en las propuestas de políticas públicas que buscan atender a la diáspora venezolana.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la organización política, Valero centrará su intervención en la situación que enfrentan millones de venezolanos que han salido del país en los últimos años, particularmente en lo relacionado con la atención consular y el acceso a mecanismos de protección en el exterior.

“El secretario de Asuntos Internacionales del partido Un Nuevo Tiempo, Carlos Valero, abordará la crucial necesidad de salvaguardar los derechos migratorios de los venezolanos en el ámbito internacional y presentará propuestas concretas para enfrentar la actual indefensión consular que sufren nuestros migrantes.”

El tema migratorio se ha convertido en uno de los principales asuntos de debate en la agenda política venezolana, especialmente por el impacto económico y social que ha tenido la salida de millones de ciudadanos en la última década. Diversos organismos internacionales estiman que la diáspora venezolana supera los siete millones de personas en todo el mundo, lo que ha generado retos tanto para los países receptores como para las instituciones venezolanas encargadas de atender a sus ciudadanos en el exterior.

En ese contexto, el partido Un Nuevo Tiempo ha señalado en distintas oportunidades la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección consular y garantizar que los venezolanos en el extranjero puedan acceder a servicios básicos como documentación, asistencia legal y apoyo institucional.

Durante el encuentro previsto en Caracas, Valero también presentará propuestas dirigidas a mejorar la coordinación entre organismos internacionales, gobiernos receptores y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes venezolanos. Estas iniciativas, según adelantó la organización política, buscarían crear mecanismos de cooperación que permitan atender de manera más efectiva las necesidades de los ciudadanos venezolanos fuera del país.

Un Nuevo Tiempo es una organización política venezolana con presencia nacional y una estructura que incluye diversas secretarías dedicadas a áreas estratégicas de política pública, entre ellas asuntos internacionales, organización territorial y políticas sociales.

La convocatoria del evento subraya que la discusión sobre la situación de los migrantes se centrará especialmente en los desafíos vinculados con la falta de atención consular, un tema que ha sido recurrentemente señalado por organizaciones de derechos humanos y asociaciones de venezolanos en el exterior.

Analistas consideran que el tema migratorio seguirá ocupando un lugar central en el debate político y económico del país, dado el impacto que la diáspora ha tenido en el mercado laboral regional, en las remesas enviadas a Venezuela y en la dinámica social de numerosas comunidades.

Además de presentar su diagnóstico sobre la situación actual, Valero tiene previsto explicar posibles estrategias para impulsar políticas públicas orientadas a la reintegración de migrantes, la defensa de sus derechos y la promoción de acuerdos internacionales que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

El encuentro con medios y dirigentes políticos se llevará a cabo en la Sede Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, ubicada en la Urbanización Los Palos Grandes, 3ra. Av. con 5ta. Transversal, Quinta Un Nuevo Tiempo, Municipio Chacao, Caracas, donde se espera que el dirigente exponga con mayor detalle las iniciativas que su organización plantea frente al fenómeno migratorio venezolano.