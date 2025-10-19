Mark Fitzgerald asume la presidencia y dirección ejecutiva de Eavor Technologies Inc.

Eavor Technologies Inc., empresa canadiense pionera en soluciones de energía geotérmica de circuito cerrado, anunció oficialmente el nombramiento de Mark Fitzgerald como su nuevo Presidente y Director Ejecutivo (CEO), con efecto a partir del 20 de octubre de 2025.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento estratégico y expansión internacional para la compañía, que busca consolidar su posición como líder mundial en energía limpia y sostenible.

“We are pleased to welcome Mark Fitzgerald to this role at Eavor,” declaró Doug Beach, presidente del directorio de Eavor.

“His operational and international experience will augment Eavor’s team as they advance and scale its closed-loop geothermal technology worldwide. We are hugely grateful for Robert Winsloe’s leadership, who as interim CEO accelerated Eavor’s advancement through the duration of our recruiting effort. Robert will continue to be a powerful part of Eavor’s executive team.”

Trayectoria destacada en el sector energético

Con más de 35 años de experiencia en liderazgo ejecutivo dentro del sector energético, Mark Fitzgerald aporta una sólida trayectoria a Eavor Technologies.

Antes de unirse a la compañía, se desempeñó como Presidente y CEO de PETRONAS Canada, donde lideró a la empresa a través de un proceso de crecimiento estratégico y expansión internacional.

Durante su gestión, asumió además una misión de casi tres años en Kuala Lumpur, desempeñándose como Vicepresidente de Activos Internacionales de PETRONAS, experiencia que fortaleció su visión global sobre operaciones energéticas y desarrollo de proyectos internacionales.

Su carrera profesional incluye cargos de alta responsabilidad en organizaciones reconocidas como Penn West Energy, Acclaim Energy Inc., Canetic Energy Trust, Dominion Exploration Canada Ltd. y Chevron Canada Resources.

Fitzgerald es Ingeniero Químico egresado de la Universidad de Alberta y posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) con especialización en Gestión Ejecutiva, otorgada por la Royal Roads University.

Una visión global para el futuro de Eavor

El nuevo líder de Eavor manifestó su entusiasmo por asumir la dirección de la compañía en un momento clave para la industria energética mundial.

“I’m honored to join Eavor at such an important time of global growth and market expansion,” expresó Fitzgerald.

“This is an exciting opportunity to lead a company on the forefront of making clean, reliable, affordable energy available everywhere. Eavor’s team is dedicated and innovative, and the talent in the company is truly world-class. I am looking forward to progressing the company’s vision.”

Sus palabras reflejan el compromiso de la empresa con la expansión de su tecnología Eavor-Loop™, una innovación que permite generar energía renovable sin emisiones y con mínima intervención ambiental. Este sistema geotérmico cerrado ha despertado interés entre gobiernos, inversores y empresas de energía en América del Norte, Europa y Asia, que buscan acelerar la transición hacia fuentes más limpias y estables.

Compromiso social y liderazgo comunitario

Más allá de su carrera corporativa, Fitzgerald mantiene una activa participación en iniciativas sociales y de salud en la comunidad de Calgary. Actualmente forma parte de las juntas directivas de STARS Air Ambulance, la Alberta Cancer Foundation y el Calgary Counselling Centre, además de ser miembro fundador de la junta de Classroom Champions, una organización dedicada a programas educativos y de mentoría juvenil.

Este compromiso comunitario se suma a su enfoque de liderazgo inclusivo y sostenible, valores que se alinean con la cultura corporativa de Eavor, centrada en la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Eavor Technologies y su papel en la transición energética

Eavor Technologies se ha posicionado como una de las compañías más innovadoras del sector geotérmico gracias a su sistema Eavor-Loop™, que convierte el calor natural del subsuelo en una fuente constante y confiable de energía renovable.

A diferencia de los sistemas geotérmicos tradicionales, la tecnología cerrada de Eavor no requiere perforación de acuíferos ni produce emisiones, lo que reduce significativamente el impacto ambiental y mejora la eficiencia energética.

Con la llegada de Fitzgerald, la empresa busca acelerar su expansión global, fortalecer alianzas estratégicas y avanzar en la implementación de proyectos comerciales a gran escala. Su experiencia internacional y su visión estratégica serán fundamentales para posicionar a Eavor como líder en soluciones geotérmicas aplicables tanto a la generación eléctrica como al calentamiento industrial y urbano.

Proyección y liderazgo hacia una energía limpia y confiable

El nombramiento de Mark Fitzgerald refuerza la estrategia de Eavor de atraer líderes con experiencia global y visión de futuro, capaces de impulsar el crecimiento sostenible de la empresa y su posicionamiento en el competitivo mercado de la energía renovable.

Eavor confía en que su nuevo presidente contribuirá a fortalecer la misión de la compañía: hacer que la energía limpia, confiable y asequible esté disponible en cualquier lugar del mundo.