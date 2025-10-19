StoneX amplía su oferta de gestión patrimonial para clientes latinoamericanos tras adquirir Intercam Advisors y Securities

StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), firma global de servicios financieros que conecta a clientes con los mercados a través de múltiples clases de activos y geografías, anunció la finalización de la adquisición de Intercam Advisors, Inc. e Intercam Securities, Inc., dos compañías con sede en Estados Unidos dedicadas a ofrecer servicios de corretaje y asesoría en inversiones a clientes de América Latina.

Con esta operación, ambas entidades pasan a formar parte del grupo bajo los nuevos nombres StoneX International Securities Inc. y StoneX International Advisors, Inc., reforzando la presencia de StoneX en el segmento de gestión patrimonial y consolidando su compromiso con los inversionistas latinoamericanos.

Expansión estratégica hacia América Latina

La adquisición representa un paso estratégico para ampliar las capacidades de StoneX en la región, integrando servicios de asesoría y corretaje con una infraestructura global y el respaldo regulatorio de Estados Unidos. Según el comunicado difundido por la empresa, la incorporación de Intercam permite a StoneX ofrecer a sus clientes transfronterizos una gama más amplia de soluciones financieras integradas.

La compañía destacó que esta integración fortalecerá su oferta de servicios personalizados, orientados tanto a individuos como a familias y empresas con necesidades de inversión en múltiples jurisdicciones. A través de su plataforma de gestión patrimonial, StoneX busca aprovechar su alcance institucional y su experiencia global para mejorar la atención a los clientes de América Latina, un mercado que ha mostrado un crecimiento sostenido en la demanda de soluciones de inversión internacional.

Enfoque en el cliente y compromiso regional

Jay Carter, director ejecutivo de StoneX Wealth Management, subrayó la importancia de esta operación para la expansión de la firma en América Latina y reafirmó el compromiso con la región. En palabras del ejecutivo:

«This acquisition reflects our commitment to Latin American clients by expanding their access to secure, U.S.-regulated custody, tailored investment solutions, and dedicated support —delivered through the expertise of the StoneX wealth platform and backed by the institutional strength and global reach of a Fortune 50 financial services firm.”

El directivo destacó que la integración de Intercam permitirá a StoneX ofrecer un nivel superior de seguridad y personalización a sus clientes internacionales, fortaleciendo la confianza en el acceso a servicios financieros regulados y respaldados por una organización de talla global.

Crecimiento sostenido y diversificación

Con más de 18 mil millones de dólares en activos bajo gestión entre Estados Unidos y América Latina, StoneX Wealth Management se posiciona como uno de los actores más relevantes en el segmento de asesoría patrimonial. La división cuenta con más de 500 profesionales financieros operando en 44 estados de EE. UU., lo que refuerza su presencia en el mercado y su capacidad para brindar atención integral a una amplia base de clientes.

La firma ofrece soluciones financieras diseñadas a la medida de cada cliente, incluyendo planificación financiera integral, asesoría en inversiones y servicios de corretaje, todos enfocados en construir estrategias sostenibles y diversificadas.

El fortalecimiento de su operación internacional refleja una tendencia creciente entre las instituciones financieras que buscan atender las necesidades de los inversionistas latinoamericanos, quienes han mostrado un interés cada vez mayor en diversificar sus portafolios mediante instrumentos globales y custodias reguladas en EE. UU.

Perspectivas regionales

Con esta expansión, StoneX reafirma su visión de consolidarse como un puente financiero entre América Latina y los mercados globales. La adquisición de Intercam Advisors y Intercam Securities no solo amplía su presencia operativa, sino que también mejora su capacidad de ofrecer servicios con estándares internacionales y respaldo institucional sólido.

Para los analistas del sector, esta operación refuerza el atractivo de StoneX como socio estratégico para clientes que buscan asesoría personalizada, seguridad regulatoria y acceso a mercados globales desde América Latina. En un contexto de creciente sofisticación financiera en la región, la combinación de experiencia local e infraestructura internacional coloca a la compañía en una posición competitiva para capturar nuevas oportunidades.