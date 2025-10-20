Carlos Subero presenta Ellas al mando, un análisis sobre las mujeres líderes que marcan la política mundial

Caracas. — El periodista venezolano Carlos Subero presentó oficialmente su segundo libro, titulado Ellas al mando: Así llegan las mujeres al poder, una obra que examina el camino, los retos y las estrategias de las principales mandatarias del mundo contemporáneo. La edición impresa ya está disponible en Amazon, consolidando el interés del autor por estudiar las dinámicas del liderazgo desde una perspectiva global y con enfoque de género.

Un recorrido periodístico sobre el liderazgo femenino

Reconocido por su trayectoria en el periodismo político y de actualidad internacional, Carlos Subero ofrece en este nuevo título un recorrido riguroso por las historias de mujeres que han alcanzado los más altos cargos de poder en diferentes países. Desde presidentas y primeras ministras hasta figuras destacadas en diplomacia y organismos multilaterales, el autor presenta un análisis que combina investigación, contexto histórico y narrativa periodística.

“When the world was built by men who doubted women’s abilities, the rise of female leaders has rewritten the story of authority and influence,” escribe Subero en la introducción del libro.

Esa frase resume el espíritu central de la obra: mostrar cómo, en un entorno político tradicionalmente dominado por hombres, las mujeres han sabido abrirse paso y redefinir el concepto de autoridad y liderazgo. El autor aborda casos emblemáticos que abarcan América Latina, Europa, Asia y África, contextualizando cada proceso dentro de su marco social, político y cultural.

Análisis contemporáneo y visión global

Ellas al mando combina narración periodística con un enfoque analítico sobre la evolución del liderazgo femenino. A lo largo de sus capítulos, Subero explora cómo factores como la educación, las redes de apoyo político, la comunicación estratégica y la resiliencia personal han sido determinantes en las carreras de muchas líderes.

El autor sostiene que el liderazgo femenino no es una tendencia pasajera, sino una transformación estructural en la política contemporánea. En sus páginas se analizan las trayectorias de jefas de Estado y de Gobierno que han demostrado una notable capacidad para gestionar crisis, promover reformas y consolidar legitimidad en contextos complejos.

La publicación llega en un momento en que el debate sobre la representación de las mujeres en la política y en los espacios de poder continúa ganando fuerza. Subero ofrece una mirada equilibrada: reconoce los avances, pero también advierte sobre las brechas persistentes y las barreras culturales que aún obstaculizan una participación plena en muchos países.

Contexto y relevancia internacional

Con un estilo claro y bien documentado, Subero conecta los logros individuales de las líderes con los procesos de transformación institucional que impulsan. El libro recorre historias de mandatarias actuales y de figuras históricas que allanaron el camino hacia una mayor equidad política.

La investigación, respaldada por fuentes periodísticas, documentos oficiales y testimonios, propone entender el liderazgo femenino no como una excepción, sino como un componente esencial para la estabilidad y la innovación en la gestión pública.

Además, la edición impresa, publicada a través de Amazon, busca llegar a un público internacional, incluyendo lectores de América Latina, Europa y Estados Unidos, interesados en los estudios de género, la política global y las nuevas tendencias de gobernanza.

Sobre el autor

Carlos Subero es periodista y analista venezolano especializado en temas internacionales y liderazgo político. Con una destacada trayectoria en medios de comunicación y proyectos editoriales, ha sido reconocido por su capacidad de abordar temas complejos con un lenguaje claro y una perspectiva global.

Su primer libro fue valorado positivamente por su enfoque sobre el poder y la comunicación política. Con Ellas al mando: Así llegan las mujeres al poder, Subero consolida su interés en explorar los nuevos paradigmas del liderazgo en el siglo XXI, combinando rigor periodístico, análisis político y una mirada humana sobre las historias de las mujeres que transforman el mundo.