Yenny Morales fortalece su liderazgo en la producción audiovisual y amplía su influencia en la industria durante 2026

Caracas, Venezuela. Con más de 26 años de experiencia ininterrumpida en la industria del entretenimiento y la televisión, la productora audiovisual venezolana Yenny Morales continúa fortaleciendo su presencia dentro del sector durante 2026, consolidándose como una profesional con amplia experiencia en la coordinación operativa, la producción de proyectos internacionales y el desarrollo de propuestas audiovisuales de alto nivel.

A lo largo de su trayectoria, Morales ha participado en distintas etapas de producción para televisión y entretenimiento, construyendo una carrera caracterizada por la planificación, la capacidad de respuesta y la gestión de equipos en entornos de alta exigencia. Esa experiencia le ha permitido desempeñar funciones estratégicas en proyectos desarrollados tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, donde ha contribuido a la ejecución de producciones con altos estándares técnicos y creativos.

Uno de los hitos más relevantes de esta etapa profesional es su incorporación como integrante del Jurado Digital Calificador de la Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional. Desde esta responsabilidad participa en la evaluación de profesionales, producciones cinematográficas, formatos televisivos y diversas propuestas audiovisuales presentadas por talentos de distintos países latinoamericanos.

Su experiencia acumulada durante más de dos décadas en escenarios de producción aporta una perspectiva técnica y artística al proceso de evaluación, permitiendo valorar aspectos relacionados con la calidad de la producción, la innovación narrativa y el desempeño profesional dentro del sector audiovisual.

Una trayectoria construida desde la televisión venezolana

El recorrido profesional de Yenny Morales comenzó en Radio Caracas Televisión (RCTV), donde permaneció durante una década participando en la producción de telenovelas, series y películas. Ese período representó una etapa de formación que fortaleció sus habilidades para desenvolverse en producciones de gran escala y bajo estrictos cronogramas de trabajo.

Durante esos años desarrolló una sólida capacidad para responder a las exigencias propias de los grandes proyectos audiovisuales, fortaleciendo competencias relacionadas con la organización de equipos, la resolución de desafíos operativos y la coordinación eficiente de los procesos de producción.

Con el paso del tiempo, Morales amplió su participación hacia iniciativas internacionales, integrando conocimientos técnicos, liderazgo operativo y una visión estratégica que hoy respaldan su presencia en producciones desarrolladas dentro y fuera de Venezuela.

Participación en la evaluación del talento audiovisual regional

En paralelo con su labor como productora, Morales desempeña un papel relevante dentro del Jurado Digital Calificador de la Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional. Desde esa función participa en la revisión de trabajos audiovisuales, producciones cinematográficas, formatos televisivos y propuestas creativas provenientes de distintos países de Latinoamérica.

Su experiencia profesional aporta criterios de evaluación basados en el conocimiento práctico de la producción audiovisual, considerando aspectos como la calidad técnica, la innovación narrativa y la ejecución de los proyectos presentados.

Al referirse a la importancia de esta responsabilidad, Morales afirmó: “Evaluar el talento audiovisual de Latinoamérica es un compromiso con la calidad. El Mara de Oro permite visibilizar el esfuerzo, la disciplina y la capacidad de innovación de profesionales que día a día transforman la narrativa de nuestra región”.

Expansión hacia la dirección creativa

Durante 2026, la productora también impulsa una nueva etapa en su carrera orientada a la dirección y concepción creativa de proyectos audiovisuales. Este proceso combina la optimización de la producción con el diseño estético de escenarios y el desarrollo de propuestas narrativas que buscan fortalecer la calidad visual de cada realización.

La integración entre planificación operativa y creatividad representa una evolución natural dentro de su trayectoria profesional, permitiéndole ampliar el alcance de su trabajo en un mercado audiovisual que demanda perfiles con experiencia tanto en gestión como en innovación.

Morales identifica su metodología como el “Estilo Morales”, una filosofía sustentada en la disciplina, la capacidad para resolver desafíos y el compromiso permanente con cada producción. Estos principios han acompañado su desarrollo profesional durante más de dos décadas y continúan marcando su participación en nuevos proyectos.

Con una trayectoria que supera los 26 años de actividad continua, Yenny Morales mantiene una presencia activa dentro de la industria audiovisual, contribuyendo al desarrollo de nuevas producciones y participando en iniciativas que promueven la excelencia profesional. Su evolución hacia áreas de dirección creativa y su participación en espacios de evaluación del talento reflejan una carrera que continúa creciendo, respaldada por la experiencia, el liderazgo y una visión orientada al fortalecimiento del sector audiovisual en Latinoamérica y Estados Unidos.