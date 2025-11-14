Heidelberg Engineering se integra a la CCOI mediante la membresía Vision Architect de EssilorLuxottica

Heidelberg Engineering anunció su incorporación a la Collaborative Community on Ophthalmic Innovation (CCOI), un foro global dedicado a impulsar la innovación basada en evidencia dentro del cuidado de la salud visual. La empresa alemana formaliza su entrada a través de la membresía Vision Architect de EssilorLuxottica, su compañía matriz, el nivel más alto de participación industrial dentro de esta comunidad colaborativa. El anuncio, realizado el 14 de noviembre de 2025 en Heidelberg, Alemania, representa un avance significativo en su compromiso de promover la investigación rigurosa y la construcción de consensos internacionales en patologías oculares de alto impacto.

Un paso estratégico hacia la innovación colaborativa

La CCOI opera como una plataforma público-privada que reúne a pacientes, profesionales clínicos, investigadores, reguladores, empresas tecnológicas y aseguradoras. Su misión es acelerar el desarrollo, evaluación y adopción de productos médicos oftálmicos mediante procesos coordinados y estándares compartidos. A través de este ingreso, Heidelberg Engineering aportará su experiencia técnica en dos áreas esenciales: la degeneración macular asociada a la edad (AMD) y el glaucoma, condiciones que afectan a millones de personas en todo el mundo.

La compañía subrayó que su participación se orientará a avanzar en la definición de métricas clínicas significativas, fortalecer la interoperabilidad de datos e impulsar rutas eficientes para que nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas alcancen a los pacientes con seguridad y eficacia. “Heidelberg Engineering has built its reputation on high-quality, multimodal ophthalmic imaging that is trusted across routine care, clinical studies, and vision-science research,” afirmó Kfir Azoulay, Managing Director de Heidelberg Engineering, quien representará a la empresa en los grupos de trabajo de la CCOI. “By engaging in CCOI’s workstreams in general, and AMD and glaucoma in particular, we aim to contribute our imaging and data expertise to consensus efforts on endpoints, validation frameworks, and real-world deployment so that innovative diagnostics and therapies can be responsibly integrated into care.”

Por su parte, EssilorLuxottica destacó la relevancia institucional de alcanzar el nivel más alto de participación dentro de la CCOI. “At EssilorLuxottica, our commitment to science is measured in deeds, not words,” señaló el Dr. Norbert Gorny, Chief Science Officer (CSO) de la compañía. “Joining CCOI at the highest level reflects that commitment and our belief in collaborative, evidence-based progress. We will bring representation from across our group to this effort, and we’re especially pleased that Heidelberg Engineering will contribute to the AMD and Glaucoma workstreams – bringing decades of strength in imaging and data to help accelerate innovation in eye care.”

Desde la dirección de la CCOI, el anuncio también fue recibido con entusiasmo. Su CEO, Malvina Eydelman, MD, enfatizó el rol integrador de la organización como punto de encuentro entre distintos actores del ecosistema innovador. “CCOI connects every stakeholder in the innovation ecosystem so that evidence, not geography or silos, defines the path to patient access,” afirmó. “We welcome Heidelberg Engineering’s participation via EssilorLuxottica’s Vision Architect membership, reflecting a strong dedication to advancing the science, standards, and trust that drive responsible innovation in eye care.”

Cuatro áreas clave de contribución técnica

La integración de Heidelberg Engineering a la CCOI se articulará a través de una agenda compartida centrada en la calidad científica, el impacto clínico y la adopción responsable de nuevas tecnologías.

1. Endpoints clínicos y diseño de estudios

La empresa apoyará los esfuerzos de la CCOI para definir y validar indicadores clínicos relevantes y centrados en el paciente. Estos incluirán métricas basadas en imágenes estructurales y funcionales que contribuyan a reducir riesgos en investigación clínica y agilizar el desarrollo de nuevas terapias.

2. Estándares de datos e interoperabilidad

Con una amplia trayectoria en plataformas multimodales OCT/SLO y bases de datos longitudinales, Heidelberg Engineering colaborará en iniciativas destinadas a mejorar la fidelidad de los datos, la reproducibilidad y la comparabilidad entre instituciones.

3. Implementación ética de IA y herramientas digitales

La compañía participará en discusiones sobre evaluación de inteligencia artificial, creación de marcos de referencia y estrategias de implementación para garantizar que las soluciones digitales se integren de manera equitativa, segura y efectiva en la atención oftálmica.

4. Educación y divulgación científica

Junto con otros miembros de la CCOI, Heidelberg Engineering promoverá buenas prácticas basadas en evidencia y contribuirá a ampliar el conocimiento sobre avances en ciencias de la visión entre profesionales clínicos, comunidades regulatorias y asociaciones de pacientes.