Los Strato transforman el dolor en fuerza con su álbum debut “Cenizas En Mi Piel”

La agrupación venezolana de rock Los Strato ha lanzado oficialmente su primer álbum de estudio, “Cenizas En Mi Piel”, una producción que consolida la identidad artística del trío maracayero y marca un punto de inflexión en su evolución musical. El trabajo, compuesto por nueve temas, llega acompañado del estreno del videoclip del segundo sencillo “El Tiempo Lo Dirá”, dirigido por Daniel Armas “Vision Drunk” y disponible en YouTube.

Una historia de evolución y autenticidad

Formada por Fernando Sandoménico “Fer Strato” (guitarra y voz), Jesús Quijada (bajo) y Salvador Rodríguez (batería), la banda nació en Maracay en 2012 bajo el nombre Revolver Blues. Tras ganar el Festival de Rock de la Universidad de Carabobo, evolucionaron en 2018 hacia su actual formato de power trío, caracterizado por un sonido crudo, introspectivo y visceral que fusiona Rock Clásico, Hard Rock y Blues con una mirada contemporánea.

Después de su EP “Mi Paz Y Dolor” (2018) y su victoria en el Circuito del Festival Nuevas Bandas 2024 – Región Maracay, Los Strato consolidan con “Cenizas En Mi Piel” su etapa más madura y emocional hasta la fecha.

Un disco con identidad y esencia

El álbum fue grabado en Psicosound Studios por Alonso Milano y en AMR Studios por Carlos Armas, quien también se encargó de la mezcla y masterización. Producido íntegramente por la banda, “Cenizas En Mi Piel” presenta letras profundas, riffs cargados de sentimiento y una producción que preserva la esencia cruda del trío.

La portada fue diseñada por Exxtaseii, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Daniel Armas “Vision Drunk”.

El disco aborda temas como la pérdida, la aceptación, la lucha interna y la búsqueda de sentido, mostrando un equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad. De sus nueve canciones, ocho son composiciones originales —incluyendo un tributo al guitarrista y cantante estadounidense Joe Bonamassa— y una novena es una versión del tema “Tengo Edad”, original de Tempano y extraído del álbum “El Tercer Lado” (1989), como homenaje al legado del rock venezolano.

Las heridas convertidas en arte

“‘Cenizas En Mi Piel’ refleja ese momento en que nos aferramos a algo que ya está perdido. Todo el álbum comparte esa mirada a las vivencias que nos dejan marcas, esas huellas que llevamos dentro. Son, en esencia, nuestras cenizas en la piel”, comenta Fernando Sandoménico, guitarra y voz del grupo.

El primer sencillo homónimo, acompañado de su videoclip oficial disponible en YouTube, ya ha mostrado la fuerza visual y emocional del proyecto.

Sobre la propuesta musical, Fer añade: “‘Cenizas En Mi Piel’ muestra nuestro sonido crudo y directo, influenciado por el Rock, Hard Rock y Blues. Apostamos por la autenticidad del power trío: guitarras distorsionadas, bajos sólidos y baterías potentes. Cada canción cuenta historias reales con identidad y verdad.”

Un viaje emocional y colectivo

Los integrantes coinciden en que este disco representa su crecimiento personal y artístico.

“El disco ‘Cenizas En Mi Piel’ es el resultado de nuestras pasiones y experiencias. Cada letra que canto es un reflejo de lo que llevamos dentro, un grito de autenticidad que busca resonar en cada corazón. Este álbum es un viaje donde cada quien puede encontrar su propia verdad y liberarse a través de la música”, expresa Fernando Sandoménico.

Por su parte, el bajista Jesús Quijada destaca: “‘Cenizas En Mi Piel’ es la culminación de lo que la música debe ser: un vehículo para expresar emociones profundas y contar historias. Con letras significativas y un sonido envolvente, cada canción se convierte en una ventana a la complejidad de los sentimientos humanos. Es un álbum que crea un lazo íntimo entre el artista y el oyente, un homenaje a quienes se atreven a sentir y compartir su verdad.”

El baterista Salvador Rodríguez complementa: “‘Cenizas En Mi Piel’ es una aventura rítmica que complementa las emociones de las letras y melodías. Cada golpe de batería impulsa la energía y crea una atmósfera que invita a vivir cada momento. Lo que hago detrás de cada beat es una extensión de lo que expresan el bajo y la guitarra. Este álbum no solo se escucha: se siente y se vive.”

Proyección y futuro

Con nueve temas llenos de energía y honestidad, “Cenizas En Mi Piel” ofrece un recorrido sonoro que fusiona el espíritu clásico del rock con una narrativa moderna y emocional.

El lanzamiento marca además el inicio de una gira nacional 2025–2026, con la que Los Strato planean recorrer las principales ciudades del país para llevar su propuesta a nuevos públicos y fortalecer su presencia en la escena del rock venezolano contemporáneo.

Con esta producción, Los Strato reafirman su compromiso con la autenticidad y la emoción, demostrando que el arte también puede surgir de las heridas y convertirse en una poderosa expresión de identidad.