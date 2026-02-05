Los Premios ALMA 2026 revelan sus nominados y confirman el peso económico y creativo del guion en la industria audiovisual española

Madrid. El Sindicato de Guionistas de España ALMA dio a conocer la lista oficial de nominaciones a los IX Premios ALMA, un reconocimiento que se ha consolidado como uno de los principales termómetros del estado creativo y profesional de la industria audiovisual española. En esta edición, un total de 473 obras estrenadas durante 2025 compiten en nueve categorías que abarcan cine, televisión, plataformas y entretenimiento.

Entre los títulos nominados figuran Los domingos, Maspalomas, La cena, Sorda, Los aitas, Tardes de soledad, Flores para Antonio, Yakarta, Poquita fe, Anatomía de un instante, La vida breve, Crims, Valle salvaje, Sueños de libertad, Cifras y Letras, Saber y Ganar, El Intermedio y La Revuelta, reflejando la diversidad de formatos y géneros que sostienen actualmente el negocio audiovisual en España.

En términos de capital humano, la convocatoria deja cifras relevantes para el análisis del sector: 153 guionistas han sido nominados, de los cuales 53 son mujeres. Aunque el dato supone una presencia significativa, el propio sindicato subraya que la cifra sigue siendo baja en comparación con la representación masculina, una brecha que continúa siendo un reto estructural para la industria creativa.

Cine, series y entretenimiento: un mapa completo de nominaciones

En cine, la categoría de Mejor guion de largometraje dramático incluye Los domingos, Maspalomas y Sorda, mientras que en comedia compiten La cena, Los aitas y Mi amiga Eva. El documental también tiene un peso destacado, con Flores para Antonio, Madrid. Ext. y Tardes de soledad como candidatas al premio a Mejor guion de largometraje documental.

La ficción televisiva concentra buena parte del interés empresarial del sector. En comedia destacan Animal, Poquita fe y La vida breve. En drama, las nominaciones recaen en Anatomía de un instante, Pubertat y Yakarta. Las series diarias, uno de los formatos con mayor impacto en audiencia y empleo continuado, están representadas por Sueños de libertad, Valle salvaje y La Promesa, esta última repetidora tras su candidatura en la edición anterior.

El ámbito documental en formato serie incluye Crims, Expediente Vallecas y Los Archivos secretos del NO-DO, mientras que el entretenimiento mantiene su protagonismo con El Intermedio, La Revuelta y Cachitos de Hierro y Cromo en la categoría de programa, y Cifras y Letras, Drag Race España y Saber y Ganar en la de concurso.

Calendario de votaciones y gala en Madrid

El proceso de votación ya está en marcha. Desde hoy y hasta el próximo 19 de febrero, las afiliadas y afiliados de ALMA podrán elegir las obras ganadoras. Los resultados se darán a conocer el 26 de marzo durante la gala oficial, que se celebrará en los Cines Capitol de Madrid.

La ceremonia cuenta con la colaboración de DAMA, entidad especializada en la gestión colectiva de derechos de autor audiovisuales, cuya participación refuerza el vínculo entre creación, propiedad intelectual y sostenibilidad económica del sector.

Un premio con peso estratégico en la industria

En su novena edición, los Premios ALMA se consolidan como un referente profesional que pone en valor el papel del guionista como eje central de la cadena audiovisual. No solo reconocen la excelencia creativa, sino que también visibilizan un eslabón clave para la competitividad del cine y la televisión españoles, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Los títulos ganadores de la pasada edición —Casa en Flames, La estrella azul, Querer, Celeste, La Revuelta, Cifras y Letras, Cuatro Estrellas y Marisol, Llámame Pepa— evidencian el impacto que este reconocimiento puede tener en la proyección comercial y cultural de las obras premiadas.

Fundado en 1989 por figuras históricas del guion, ALMA agrupa hoy a más de 1.000 profesionales y forma parte de organizaciones internacionales como la IAWG y la FSE, reforzando su papel como interlocutor clave en la defensa de las condiciones laborales y del valor económico del guion en la industria audiovisual.