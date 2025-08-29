Lixie Studio impulsa la transformación empresarial en Venezuela con el Odoo Power Talk

Caracas. – En un contexto donde la innovación tecnológica se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad de las organizaciones, Lixie Studio, Gold Partner de Odoo en Venezuela, anunció la celebración del Odoo Power Talk, un evento diseñado para orientar a líderes empresariales en la implementación de soluciones digitales que optimicen procesos y aumenten la productividad.

La actividad, que se llevará a cabo en Caracas, reunirá a representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, interesados en conocer de primera mano las capacidades del sistema Odoo y su nueva versión, Odoo 19, recientemente presentada en Europa.

Una propuesta de innovación para el mercado venezolano

Lixie Studio ha consolidado su presencia en el país como un referente en la implementación de software empresarial, desarrollo a medida, consultoría estratégica y reingeniería de procesos. Su experiencia se apoya en casos de éxito en distintos sectores, donde ha impulsado la modernización y la transformación digital.

El Odoo Power Talk se enmarca dentro de esa estrategia, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de explorar cómo la tecnología puede convertirse en una aliada clave frente a los retos económicos y operativos que enfrentan las compañías venezolanas.

Odoo: una plataforma integral adaptable al país

Odoo es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de código abierto que concentra en una sola plataforma aplicaciones críticas para la gestión organizacional. Con módulos que abarcan ventas, facturación, inventario, contabilidad, recursos humanos y más, la solución permite a las compañías integrar y automatizar gran parte de sus procesos.

Su diseño modular ofrece flexibilidad para adaptarse a las particularidades de cada negocio, un aspecto relevante en el caso venezolano. El software puede incorporar funcionalidades locales, como facturación en bolívares y divisas, conciliación bancaria y reportes fiscales ajustados a las normativas vigentes.

Gracias a esa versatilidad, Odoo ha logrado posicionarse como una opción confiable en el mercado nacional, atrayendo a empresas que buscan digitalizar su operatividad y aumentar la eficiencia en un entorno desafiante.

Odoo 19: nueva versión con inteligencia artificial integrada

El Odoo Power Talk servirá de escenario para la presentación oficial en Venezuela de Odoo 19, coincidiendo con su lanzamiento global realizado en Bélgica. Esta actualización promete avances significativos en experiencia de usuario e integración tecnológica.

Según la compañía, la nueva versión incluye mejoras de usabilidad, mayor rapidez en la gestión de procesos y una integración más robusta de inteligencia artificial, lo que facilitará a las empresas el análisis predictivo y la toma de decisiones estratégicas.

Durante el evento, los participantes tendrán acceso a demostraciones en vivo, podrán interactuar con expertos en sesiones individuales y compartir experiencias en espacios de networking diseñados para fomentar el intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio.

Un evento abierto para la comunidad empresarial

El encuentro se realizará el jueves 18 de septiembre a las 5:30 pm en la sede de Lixie Studio en Caracas. La participación será gratuita, y los interesados podrán asegurar su lugar a través del formulario de registro publicado en las redes sociales de la empresa.

Con esta iniciativa, Lixie Studio busca no solo mostrar las ventajas de Odoo 19, sino también reforzar su papel como impulsor de la innovación tecnológica en el país.

Relevancia para el ecosistema empresarial venezolano

La organización de un evento como el Odoo Power Talk refleja cómo actores del sector tecnológico están respondiendo a la creciente demanda de soluciones que ayuden a las empresas venezolanas a mantenerse competitivas en medio de la incertidumbre económica.

La apuesta por herramientas como Odoo demuestra que existe un mercado en expansión para soluciones digitales adaptadas a la realidad local. El interés creciente de compañías por modernizar sus sistemas administrativos y operativos encuentra en plataformas de código abierto un balance entre costo, flexibilidad y soporte.

En este sentido, el Odoo Power Talk podría convertirse en un espacio clave para impulsar la digitalización empresarial, ofrecer capacitación directa y abrir nuevas oportunidades de colaboración entre compañías del sector privado.

Conclusión

El Odoo Power Talk, organizado por Lixie Studio, representa una oportunidad estratégica para que el empresariado venezolano conozca de primera mano la más reciente evolución tecnológica en gestión empresarial. Con Odoo 19, las organizaciones locales tendrán a su alcance una herramienta que promete transformar la forma en que planifican, ejecutan y controlan sus operaciones, todo en un entorno diseñado para responder a las particularidades del mercado venezolano.

El evento reafirma la importancia de la innovación como motor de competitividad y pone de relieve el rol de Lixie Studio como un socio clave en la ruta hacia la transformación digital en Venezuela.