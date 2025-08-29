Filipinas protege una de las regiones marinas más biodiversas del planeta

Isla Panaon es declarada Paisaje Marino Protegido, garantizando sustento a comunidades costeras y preservación ambiental

MANILA, Filipinas, (GLOBE NEWSWIRE).– El gobierno de Filipinas anunció oficialmente la declaración de las aguas que rodean la isla Panaon como Paisaje Marino Protegido. La medida cubre más de 60.000 hectáreas de océano, consideradas entre las zonas de arrecifes de coral más vibrantes y biodiversas del mundo. Con esta decisión, el país avanza hacia su meta de resguardar el 30% de sus tierras y aguas para 2030, al tiempo que fortalece la resiliencia de sus comunidades costeras frente al cambio climático.

“Protecting the Panaon Seascape is a global achievement in conserving a unique and vital ecosystem, while also securing the well-being of present and future generations,” señaló Von Hernandez, vicepresidente de Oceana en Filipinas. “This is one of the rare places where coral reefs remain in excellent condition, and we now have a chance to keep them that way. This policy milestone defends marine biodiversity, enhances food security, and fights poverty.”

Un refugio en el Triángulo de Coral

Ubicada en el sur de Leyte, dentro del Triángulo de Coral, Panaon ha sido reconocida globalmente por la iniciativa 50 Reefs, respaldada por Bloomberg Philanthropies, como uno de los 50 arrecifes más propensos a sobrevivir los impactos del cambio climático. Mientras los arrecifes filipinos han disminuido en las últimas cuatro décadas, una expedición liderada por Oceana en 2020 reveló que la isla era una excepción: su cobertura coralina triplicaba el promedio nacional.

Durante la expedición, de 21 días, se documentó una gran riqueza marina que incluyó tiburones ballena, tortugas marinas y el pato filipino en peligro de extinción. Asimismo, manglares y pastos marinos mostraron buena condición, desempeñando un papel clave en la seguridad alimentaria, la protección frente a tormentas y el almacenamiento de carbono azul. No obstante, también se detectaron señales preocupantes: sobrepesca, pesca destructiva y contaminación plástica.

Una herramienta legal y social

“Panaon is situated in an area known as a vital corridor for marine mammals. Its waters are teeming with life and provide important breeding and nursery grounds for fish, allowing marine life and people to thrive,” explicó Nikka Oquias, líder de la campaña de Áreas Marinas Protegidas de Oceana. “With Panaon Island’s designation as a national protected area, communities and resource managers now have the needed legal framework and resources to strengthen the management and protection of this area. The law also contains a site-specific provision that requires the enactment of guidelines to regulate vessel speed and protect the large marine mammals frequently transiting the area.”

La nueva legislación contempla un plan de manejo integral desarrollado junto a comunidades locales, científicos y agencias gubernamentales, buscando un equilibrio entre conservación y desarrollo socioeconómico. Oceana jugó un papel decisivo al llevar los hallazgos científicos a las autoridades con el respaldo de los habitantes.

“Protecting the seas around Panaon Island helps us fishers greatly because, finally, there will be regular monitoring of our waters. This will likely increase our fish catch and boost our income since destructive fishing practices — especially from outsiders — will be controlled,” declaró Valdemar Mercado Jr., pescador y líder comunitario de la localidad de Benit, municipio de San Ricardo.

Impacto global y respaldo internacional

El anuncio llega en un contexto en el que apenas el 8% de los océanos del planeta cuentan con alguna figura de protección, y aún menos con una protección efectiva. En este marco, el caso de Panaon se convierte en ejemplo regional e internacional.

“The Philippines’ protection of Panaon Island’s waters and reefs offers a powerful example for how governments can turn commitments into real action,” destacó Antha Williams, directora del Programa de Medio Ambiente en Bloomberg Philanthropies. “By safeguarding one of the world’s most climate-resilient reef ecosystems, the country is supporting coastal livelihoods and making vital progress toward its 30×30 target. We’re proud to support efforts like the 50 Reefs Initiative, which make this progress possible and help shine light on unique habitats in need of preservation.”

Para Oceana, la declaración de Panaon representa un avance crucial hacia la integración de la gestión comunitaria con políticas nacionales de conservación. “We look forward to working with local stakeholders to ensure that the Panaon Island Protected Seascape is properly protected for generations to come. Empowering communities to manage their seas sustainably should be part of the nation’s blueprint against poverty and hunger,” añadió Hernandez.

Con este paso, Filipinas no solo fortalece su compromiso ambiental internacional, sino que también consolida un modelo de desarrollo sostenible que vincula conservación, seguridad alimentaria y prosperidad comunitaria.