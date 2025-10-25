Lena Burke honra a Celia Cruz con un emotivo tributo musical: “A Celia”

CARACAS – La reconocida cantautora y pianista cubana Lena Burke, ganadora del Latin GRAMMY, presenta su más reciente lanzamiento titulado “A Celia”, una producción concebida como un homenaje a la vida y el legado de Celia Cruz, la inigualable “Reina de la Salsa” y una de las figuras más influyentes de la música latina.

La artista explicó que la inspiración surgió tras ver un video del último homenaje rendido en vida a la inolvidable “Guarachera de Cuba”. Movida por la emoción y la admiración, Burke concibió la canción como “un acto de gratitud, memoria y admiración hacia una mujer que marcó generaciones con su arte, fuerza y autenticidad.”

Una producción de lujo con figuras legendarias de la salsa

El tema “A Celia” fue compuesto y producido por Lena Burke junto al destacado y multi galardonado ingeniero de mezcla y productor Carlos Álvarez. La pieza reúne a un elenco estelar de artistas que representan distintas generaciones de la salsa: Gilberto Santa Rosa “El Caballero de la Salsa”, José Alberto “El Canario”, La India “La Princesa de la Salsa” y Víctor Manuelle “El Sonero de la Juventud”.

Además, el proyecto cuenta con la participación especial del maestro Gonzalo Rubalcaba, quien aporta su inconfundible talento al piano. Sobre esta colaboración, Lena expresa:

“En esta ocasión yo no estoy tocando el piano, porque cuando el maestro Rubalcaba toca, no hay más nada que tocar.”

El reconocido arreglista Cucco Peña contribuye con un espectacular arreglo de metales grabado en su estudio Altamar Music Studios en Puerto Rico, con músicos de la isla. Este trabajo evoca el sonido y la esencia de La Sonora Matancera, agrupación que acompañó a Celia Cruz en los inicios de su carrera artística.

Continuidad y memoria del legado de Celia Cruz

Desde sus primeras notas, “A Celia” encarna el espíritu de quienes compartieron escenario o amistad con la legendaria intérprete. Lena invitó a varios artistas que participaron en aquel homenaje histórico en vida de Celia Cruz, con el propósito de mantener viva la memoria de ese momento.

Entre los apoyos más significativos destaca el de Omer Pardillo Cid, ejecutor del patrimonio de Celia Cruz. Al escuchar la canción, Pardillo se sumó de inmediato al proyecto.

“Su apoyo ha sido invaluable,” afirma Lena. “Omer mantiene vivo cada día el legado de nuestra Celia, y contar con su respaldo es un verdadero honor.”

Grabaciones internacionales y respaldo de Emilio Estefan

El sencillo forma parte del próximo álbum de Lena Burke, actualmente en sus etapas finales de desarrollo creativo. La grabación se realizó en varios estudios entre Puerto Rico, Nueva York y Miami, incluyendo los emblemáticos Criteria Recording Studios y Crescent Moon Studios.

La artista agradece especialmente al productor Emilio Estefan, quien abrió las puertas de su estudio para que La India pudiera registrar su participación. Este gesto, según Burke, refleja el espíritu de colaboración y respeto entre los grandes nombres de la música latina.

Un tributo con raíces personales

Para Lena, este proyecto tiene una resonancia profundamente personal. Su abuela, la legendaria cantante Elena Burke, compartió escenario y amistad con Celia Cruz desde los inicios de ambas en el grupo Las Mulatas del Fuego. Esa conexión familiar añade una dimensión emocional al tributo.

“Este año he tenido la dicha de participar en muchas celebraciones por el Centenario de Celia Cruz, y no había mejor manera de rendirle homenaje que con una canción que hable de ella, de lo que nos dejó, de la inspiración que sigue dándonos cada día,” expresa la intérprete.

Con “A Celia”, Lena Burke agradece a la icónica artista por su legado, por abrir caminos, por representar a las mujeres con orgullo y por demostrar que el amor y la pasión pueden transformar el arte en historia.

Disponible en todas las plataformas digitales

El tema “A Celia” ya está disponible en todas las plataformas de música digital, y promete convertirse en una pieza imprescindible dentro de las celebraciones que conmemoran el Centenario de Celia Cruz.