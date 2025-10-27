Nueva coalición global busca abordar la amenaza oculta del virus sincitial respiratorio (RSV) en adultos

Una nueva coalición internacional ha sido presentada con el propósito de enfrentar una amenaza silenciosa que afecta a millones de personas en el mundo: las infecciones por el virus sincitial respiratorio (RSV). El lanzamiento de la RSV Alliance marca un paso importante en la lucha por aumentar la conciencia pública sobre los riesgos que representa esta enfermedad, especialmente entre las poblaciones mayores y las personas con condiciones de salud subyacentes.

Una alianza global para la prevención y la educación

La RSV Alliance está conformada por destacados actores del ámbito de la salud y la defensa de los pacientes. Entre sus miembros fundadores se encuentran la International Federation on Ageing (IFA) y la Global Allergy and Airways Patient Platform (GAAPP), junto con la participación de GSK, una de las compañías farmacéuticas líderes a nivel mundial. Además, el European Scientific Working Group on Influenza (ESWI) será el encargado de brindar supervisión científica.

El objetivo de la coalición es impulsar la educación, la incidencia pública y la colaboración internacional para mejorar la prevención y el tratamiento del RSV en las poblaciones más vulnerables.

El RSV: una amenaza subestimada para los adultos

Aunque el RSV suele asociarse con infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños, la evidencia científica demuestra que también representa un riesgo serio para los adultos mayores, especialmente aquellos con enfermedades crónicas.

La paciente Gundula Koblmiller, quien vivió la experiencia en carne propia, expresó:

“As a person with controlled asthma, I was not aware of the impact an RSV infection could have on my lungs,” afirmó, y añadió: “It took me several weeks to regain full confidence in my lung health again and months to be sure I had overcome the RSV infection.”

Su testimonio refleja la falta de conocimiento que aún persiste sobre la gravedad del RSV en adultos, un problema que la nueva alianza busca corregir a través de campañas de sensibilización globales.

Datos alarmantes sobre el impacto del RSV

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el RSV provoca cada año entre 110.000 y 180.000 hospitalizaciones en adultos de 50 años o más, con una incidencia particularmente alta en aquellos mayores de 75 años, personas con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, sistemas inmunitarios debilitados o residentes de centros de cuidados prolongados.

Asimismo, un estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases en 2024 estimó que el virus sincitial respiratorio fue responsable de 118.000 muertes a nivel mundial en 2019, con el mayor impacto concentrado en niños pequeños y adultos mayores.

Estos datos revelan que el RSV no solo es una enfermedad infantil, sino una amenaza global que exige mayor atención médica y política sanitaria.

Voces que impulsan el cambio

La directora ejecutiva de GAAPP, Tonya Winders, destacó la urgencia de actuar frente a esta realidad:

“RSV is often underestimated in older adults and those with underlying conditions,” señaló. “Through the RSV Alliance, we hope to elevate understanding, drive prevention strategies, and ensure that those at risk have access to the resources and care they need.”

Winders enfatizó que el objetivo de la alianza es elevar el nivel de conciencia pública, impulsar estrategias de prevención efectivas y garantizar que las poblaciones en riesgo puedan acceder a los recursos y la atención que necesitan.

Conciencia y acción global

A pesar del alto impacto del virus, la conciencia sobre el RSV en adultos sigue siendo baja, lo que contribuye a una carga hospitalaria significativa y a un menor nivel de preparación en los sistemas de salud. Por ello, la RSV Alliance se propone cerrar esta brecha mediante programas educativos, colaboraciones científicas y campañas de incidencia política que promuevan políticas de salud pública basadas en la evidencia.

La coalición buscará trabajar con instituciones médicas, organismos gubernamentales y organizaciones comunitarias para fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante el RSV.

Lanzamiento oficial y próximos pasos

El lanzamiento público de la RSV Alliance se realizará durante la Semana de Concienciación sobre el RSV, que tendrá lugar del 3 al 7 de noviembre de 2025. Durante este evento, se desarrollarán actividades informativas, seminarios y materiales educativos destinados a aumentar la comprensión del virus y su impacto en la población adulta.

Asimismo, se informó que próximamente estarán disponibles recursos educativos y oportunidades de participación en el sitio web oficial de la iniciativa: www.gaapp.org.

Con este esfuerzo conjunto, la RSV Alliance busca romper el mito de que el virus sincitial respiratorio solo afecta a los niños y posicionar la salud respiratoria de los adultos mayores como una prioridad global. En un contexto en el que las enfermedades respiratorias siguen siendo una de las principales causas de hospitalización y mortalidad, esta nueva alianza representa un paso decisivo hacia una mayor concienciación, prevención y colaboración internacional.