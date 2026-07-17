Lau Souffront impulsa una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Bikini”, una propuesta inspirada en la libertad del verano

La artista colombiana Lau Souffront presentó oficialmente “Bikini”, su más reciente sencillo, una producción musical concebida para capturar la esencia del verano a través de una propuesta fresca, dinámica y orientada al entretenimiento. El lanzamiento forma parte de “Que locura de viaje”, un proyecto integrado por 11 canciones que marca el inicio de una nueva etapa artística para la cantante.

Con una combinación de ritmos bailables y una temática asociada a la libertad, la diversión y la confianza personal, “Bikini” busca conectar con audiencias que disfrutan de la música como acompañante de experiencias relacionadas con el descanso, la playa y la celebración. La canción se presenta como una apuesta dirigida a la temporada de verano y a los espacios de recreación característicos de esta época del año.

Uno de los elementos más representativos del sencillo es la frase “sábado pa’ la disco y los domingos pa’ la playa”, una expresión que resume el concepto creativo de la producción y que refleja la transición entre la vida nocturna y los momentos de relajación durante el fin de semana.

El lanzamiento llega en un momento en el que los artistas latinoamericanos continúan fortaleciendo su presencia en plataformas digitales mediante contenidos que conectan con estilos de vida asociados al ocio, los viajes y el entretenimiento. En ese contexto, Lau Souffront busca consolidar una propuesta musical que combine identidad propia con elementos de amplia aceptación entre el público.

“Que locura de viaje” abre un nuevo capítulo artístico

“Bikini” forma parte del universo musical de “Que locura de viaje”, un proyecto que representa una evolución dentro de la carrera de la artista. La producción reúne 11 temas y constituye una plataforma para mostrar una nueva dirección creativa, enfocada en sonidos contemporáneos y experiencias musicales ligadas a la libertad y la expresión personal.

Lau Souffront ha desarrollado una trayectoria de ocho años dentro de la industria musical. Durante ese período, ha trabajado en el fortalecimiento de su propuesta artística junto a profesionales con amplia experiencia en producción, composición y desarrollo de talentos.

Entre las figuras que han acompañado su crecimiento profesional se encuentra Emmanuel Briceño, compositor, arreglista y productor colombiano reconocido por su participación en el álbum Vida Cotidiana de Juanes. También destaca Ray “El Ingeniero”, cantante, compositor y productor ganador de varios premios Grammy, conocido por sus colaboraciones con artistas internacionales como Don Omar, Enrique Iglesias, Yandel y Chayanne.

La participación de estos profesionales ha contribuido al desarrollo de una propuesta artística que busca combinar creatividad, experiencia técnica y una visión comercial orientada al mercado latinoamericano.

Producción respaldada por un equipo de reconocida trayectoria

La composición de “Bikini” estuvo a cargo de Lau Souffront, Christian “Lino” Lynarez y Ray “El Ingeniero”, quienes trabajaron en la construcción de una canción enfocada en transmitir energía, frescura y una sensación de disfrute sin restricciones.

La producción musical fue liderada por Ray “El Ingeniero” y Los Legendarios, mientras que Victor R. Torres estuvo a cargo de los sintetizadores. El proceso de masterización fue realizado por Wilberto Guerrido, completando así un equipo de trabajo con experiencia en producciones de alcance internacional.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, la artista también presentó el video oficial de la canción. La producción audiovisual fue desarrollada por Punto 8 Entertainment bajo la dirección de Matteo Londoño, con una propuesta visual alineada con la temática veraniega y el espíritu festivo del sencillo.

Una apuesta musical para la temporada más dinámica del año

Con “Bikini”, Lau Souffront busca fortalecer su presencia en la industria musical y ampliar su conexión con nuevas audiencias. La canción representa el inicio de una etapa creativa centrada en la celebración de la libertad, la confianza personal y las experiencias que caracterizan los meses de verano.

El sencillo se incorpora así a la estrategia de promoción de “Que locura de viaje”, un proyecto con el que la artista colombiana pretende consolidar su crecimiento profesional y reforzar su posicionamiento dentro del mercado musical latino.

A través de esta producción, Lau Souffront presenta una propuesta donde la playa, la diversión, la energía nocturna y la libertad se integran en una experiencia musical diseñada para acompañar una de las temporadas más activas y vibrantes del año.