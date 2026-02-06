Las intrigantes películas “Cuando llega el otoño”, “El elegido del mal” y el nuevo cine mexicano impulsan la renta digital en febrero

El negocio del entretenimiento digital inicia febrero con una oferta diversificada de estrenos cinematográficos que refuerzan el modelo de compra y renta bajo demanda en plataformas digitales. Películas de distintos países y géneros —que van del terror psicológico a la animación infantil— llegan al público a través de servicios como Apple TV, Prime Video, Google, Total Play e Izzi, en una estrategia que busca ampliar el alcance comercial del cine independiente y de autor en el mercado doméstico.

La distribución de estos títulos, impulsada por Sofá Digital, responde a una tendencia creciente en América Latina: el consumo de contenidos premium fuera de la cartelera tradicional, con estrenos escalonados que permiten monetizar producciones internacionales y regionales en ventanas digitales más flexibles.

Entre las propuestas más destacadas del mes se encuentra “Cuando llega el otoño”, un thriller de tono sutil y ambiguo que estará disponible a partir del 9 de febrero. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de la Borgoña, donde Michelle, una abuela aparentemente inofensiva que vive retirada, recibe la visita de su hija y su nieto durante las vacaciones. Mientras cuida al menor, un error pone en duda su capacidad para protegerlo, lo que deriva en una grave acusación por intento de asesinato. La cinta se posiciona como una opción atractiva para audiencias interesadas en relatos psicológicos de ritmo pausado y alta tensión narrativa.

Otro de los lanzamientos relevantes es “El elegido del mal”, protagonizada por Nicolas Cage, quien interpreta a José, el padre de El Niño, en una historia inspirada en un pasaje bíblico situado en la adolescencia de Jesús. María es interpretada por FKA Twigns. La película, que se estrena a partir del 19 de febrero, aborda el género de terror desde una perspectiva religiosa, en la que El Niño enfrenta pesadillas sobre su futuro y es tentado por una figura desconocida que lo incita a desobedecer a su padre. El proyecto busca captar tanto a seguidores del cine de horror como a un público interesado en reinterpretaciones oscuras de relatos tradicionales.

El catálogo de febrero también incluye “El beso de la mujer araña”, que llega a plataformas el 23 de febrero. Protagonizada por Diego Luna y con la participación de Jennifer López, la historia se sitúa en una prisión argentina, donde dos hombres de orígenes y visiones opuestas comparten celda. Valentín, un preso político dispuesto a sacrificarlo todo por la revolución, convive con Molina, un hombre encarcelado por su identidad sexual, que encuentra refugio en los recuerdos de un musical protagonizado por su diva Ingrid Luna (López). La cinta combina drama político y exploración de identidad, con un enfoque que apunta a audiencias adultas y cinéfilas.

El cine mexicano tiene un peso relevante en la oferta del mes. Destaca “Tormento”, la nueva película de terror de Olallo Rubio, disponible desde el 2 de febrero. Protagonizada por Natalia Solían (“Huesera”), la historia sigue a Brenda, una guardia de seguridad exhausta que es transferida a la morgue (SEMEFO). Tras atropellar accidentalmente a una persona y huir del lugar, la culpa y la soledad la empujan a enfrentar una pesadilla que se intensifica dentro de su nuevo entorno laboral.

A esta propuesta se suma “El diablo en el camino”, disponible el 9 de febrero, con Luis Alberti en el papel de Juan, un desertor del ejército federal tras la Guerra Cristera. Obligado a cargar el cuerpo de su hijo recién fallecido hasta El Porvenir, su lugar de nacimiento, el protagonista atraviesa un México devastado mientras enfrenta los fantasmas de su pasado, en una travesía marcada por el horror y la búsqueda de redención.

El listado de estrenos se completa con títulos como “Sesión fatal”, protagonizada por James McAvoy; la cinta “Góndola”, centrada en el encuentro recurrente de dos azafatas en un teleférico; y la animación infantil de Indonesia “Jumbo: Un corazón gigante”, que aborda el bullying escolar a través de la relación entre un niño y un espíritu.

La estrategia de lanzamiento incluye una programación escalonada durante todo el mes, con títulos como “Instinto salvaje” y “Tormento” el 2 de febrero; “Cuando llega el otoño”, “El diablo en el camino”, “Góndola” y “Moses y armas” el 9 de febrero; “Sesión fatal”, “Jumbo: Un corazón gigante”, “La maestra Violet”, “Leonora” y “El elegido del mal” el 16 de febrero; “El beso de la mujer araña” el 23 de febrero; y “Playdate” el 24 de febrero.

Con esta oferta, el mercado de renta y compra digital refuerza su papel como una vía clave para la circulación de cine internacional y latinoamericano, ampliando las opciones de consumo y consolidando nuevas oportunidades comerciales para distribuidores y plataformas en la región.