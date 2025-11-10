La obra “Heridas de Muerte” llega a Caracas como un acto de conciencia cívica y cultural

Caracas — En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la ciudad de Caracas será escenario de una propuesta artística que busca generar reflexión y conciencia social. Se trata de la obra “Heridas de Muerte”, una producción teatral que combina arte, compromiso cívico y un mensaje de urgencia ética en torno a la erradicación de la violencia de género.

El lanzamiento oficial de esta propuesta se realizará durante una rueda de prensa presencial el martes 11 de noviembre de 2025, en la sede de la Asociación Cultural Humboldt, ubicada en San Bernardino, Caracas. La convocatoria comenzará a las 9:30 a.m., y la conferencia de prensa dará inicio a las 10:00 a.m., según informaron los organizadores.

En palabras de los promotores, “la obra ‘Heridas de Muerte’ trasciende la mera representación artística para constituirse en un poderoso acto de conciencia cívica y cultural. La iniciativa se alinea con el espíritu fundamental del 25N: movilizar a la sociedad, interpelar la indiferencia social y visibilizar la urgencia ética de garantizar vidas libres de violencia.”

Un encuentro entre el arte y la responsabilidad social

La convocatoria está dirigida a periodistas y medios de comunicación, quienes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los detalles de este montaje teatral durante el encuentro informativo. Además, los asistentes podrán disfrutar de un brunch de bienvenida, preparado especialmente para propiciar el intercambio entre los voceros, el elenco artístico y los representantes de la prensa.

Entre los participantes confirmados se encuentran el director Orlando Arocha, reconocido por su trayectoria en el teatro venezolano, y las actrices Marielena González, Marilyn Chirinos, Valentina Garrido y Gioia Arismedi. La coordinación del proyecto está a cargo de Patricia Contreras, representante de la Asociación Civil Tinta Violeta, una organización que trabaja activamente en la promoción de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia de género.

Colaboración institucional y compromiso cultural

La producción es fruto de una coproducción internacional encabezada por el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE), la Società Dante Alighieri de Maracay, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas y la Asociación Cultural Humboldt. Estas instituciones forman parte del llamado Sistema Paese en Venezuela, que agrupa a las entidades italianas que operan en el país con el fin de promover la cooperación cultural, educativa y social.

Los organizadores subrayaron que “esta significativa producción cultural ha sido posible gracias a la articulación y el esfuerzo colectivo del Sistema Paese en Venezuela, demostrando la unidad de las instituciones italianas en torno a causas sociales.”

La iniciativa destaca por su capacidad de unir el arte con la acción social, al tiempo que refuerza el papel de la cultura como herramienta de transformación y diálogo en contextos de desigualdad.

Una propuesta artística con impacto humano

“Heridas de Muerte” es una obra teatral compuesta por una serie de monólogos inspirados en historias reales de mujeres víctimas de violencia. El montaje busca visibilizar la problemática, generar empatía y promover una reflexión profunda sobre las causas estructurales de la violencia de género.

La propuesta artística, dirigida por Orlando Arocha, combina el testimonio y la interpretación dramática para ofrecer al público una experiencia que va más allá del espectáculo: una oportunidad para sensibilizar y provocar un cambio de actitud colectiva.

Detalles para los medios de comunicación

El evento de lanzamiento contará con la participación de voceros institucionales y del elenco principal, quienes ofrecerán declaraciones sobre los objetivos y alcances del proyecto. Los medios interesados en cubrir la actividad o en concertar entrevistas pueden confirmar su asistencia mediante el formulario disponible en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/k4fgk1L56DFkVdD88

Para consultas adicionales, los organizadores han dispuesto los contactos de Patricia Aloy (0414-1083271) y el correo [email protected], quienes atenderán solicitudes de información y acreditaciones de prensa.

La invitación concluye con un mensaje que resume el espíritu de la jornada:

“Le invitamos cordialmente para que nos acompañe en esta convocatoria que está dirigida a periodistas y medios de comunicación. Por favor confirmar su asistencia por esta vía.”

Con este evento, el Sistema Paese y las instituciones culturales italianas en Venezuela reafirman su compromiso con el diálogo social, la promoción del arte como vehículo de cambio y la construcción de una sociedad libre de violencia.