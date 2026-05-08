Balance personal y redes de apoyo impulsan el liderazgo femenino en la industria creativa

CIUDAD DE MÉXICO.– La transformación de la cultura laboral dentro de la industria publicitaria está marcando un nuevo rumbo en el desarrollo del talento femenino. En un contexto donde la equidad y el bienestar cobran mayor relevancia, colaboradoras de McCann México coinciden en que el éxito profesional ha evolucionado hacia un modelo más integral, basado en el equilibrio entre la vida personal y el crecimiento laboral.

Durante una conversación intergeneracional organizada por la agencia, mujeres de distintas áreas compartieron sus experiencias y reflexiones sobre los cambios que han redefinido el entorno de trabajo. El encuentro puso en evidencia que los indicadores tradicionales —como títulos, salarios o reconocimientos— han dejado de ser los únicos parámetros de éxito, dando paso a una visión más amplia que prioriza la estabilidad emocional, la flexibilidad y el desarrollo colectivo.

Con una representación cercana al 60% de su plantilla, el talento femenino se consolida como un eje estratégico dentro de la organización. Este predominio no solo influye en la dinámica interna, sino que también define la identidad cultural y el desempeño del negocio en un sector altamente competitivo.

Históricamente, la industria publicitaria ha estado marcada por estructuras rígidas y altos niveles de exigencia, lo que en muchos casos obligaba a las profesionales a elegir entre su carrera y su vida personal. Sin embargo, esta realidad comienza a cambiar. Las participantes del encuentro coincidieron en que el éxito actual es «sostenible y compartido», reflejando un entorno más inclusivo y adaptable.

«Ser exitosa también es ser una persona integral: profesional, mamá, compañera y líder», se destacó durante la mesa de diálogo que está disponible en las redes sociales de McCann México. «Hoy el éxito es terminar el día tranquila, sabiendo que estoy para mi equipo, para mi familia y para mí».

Uno de los elementos clave en esta transformación es la implementación de esquemas de trabajo híbrido. Según las participantes, la flexibilidad laboral ha dejado de ser un beneficio adicional para convertirse en un componente esencial de equidad. Este modelo permite a las mujeres desempeñar roles de liderazgo sin sacrificar aspectos fundamentales de su vida personal.

En comparación con hace una década, las condiciones actuales facilitan una mejor organización del tiempo y el cumplimiento de objetivos sin renunciar a responsabilidades como la maternidad o el autocuidado. «La flexibilidad me ha permitido estar presente con mi hijo sin dejar de crecer profesionalmente», señaló una de las participantes.

Impacto cultural y compromiso con la equidad

Más allá del ámbito interno, el papel de las mujeres en la agencia también tiene implicaciones en la construcción de mensajes y narrativas dentro de la industria. Como creadoras de contenido y estrategias de comunicación, han asumido la responsabilidad de impulsar representaciones más equitativas y libres de estereotipos.

Este compromiso se refleja en datos concretos: las mujeres representan el 59% del equipo, frente al 41% de hombres, consolidándose como mayoría dentro de la organización. Asimismo, la empresa ha sido reconocida en el Ranking Aequales, ubicándose en el Top 5 de compañías con entre 200 y 1.000 colaboradores que destacan por sus políticas de equidad de género y diversidad.

En materia de bienestar, la agencia ha desarrollado iniciativas orientadas a fortalecer el equilibrio entre la vida personal y profesional. Programas como “Conversemos” promueven espacios de diálogo, mientras que “Lunes del Bienestar” fomenta la interacción entre distintas generaciones mediante actividades enfocadas en la salud integral.

A esto se suma un enfoque estratégico en la representación responsable dentro de la publicidad. La organización ha incorporado políticas internas que buscan cuestionar narrativas tradicionales y proyectar imágenes más inclusivas, alineadas con las demandas actuales del mercado y la sociedad.

Un mensaje para las nuevas generaciones

El encuentro concluyó con recomendaciones dirigidas a jóvenes que inician su carrera en la industria creativa, centradas en la confianza personal y la aceptación del aprendizaje como parte del proceso profesional. Entre los mensajes compartidos destacaron: «No te autosabotees», «Alza la mano» y «También mereces pausas».

Estas reflexiones refuerzan la idea de que el liderazgo femenino no solo se construye a partir de oportunidades laborales, sino también mediante redes de apoyo sólidas y una cultura organizacional que valore el bienestar.

Con este ejercicio de diálogo intergeneracional, McCann México reafirma su visión de la equidad como un elemento estructural del negocio y no como una meta simbólica. En un entorno donde la creatividad y la innovación son determinantes, el aporte del talento femenino se consolida como un factor clave para el desarrollo sostenible de la industria publicitaria.