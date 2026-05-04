Venezuela impulsa la proyección del idioma portugués con agenda cultural y académica en mayo

Venezuela consolida durante el mes de mayo una agenda cultural y académica enfocada en la proyección internacional del idioma portugués, en una iniciativa que articula esfuerzos diplomáticos, universitarios y formativos. La programación, impulsada por representaciones de Portugal, Brasil, Angola y Guinea Ecuatorial, junto a instituciones educativas locales, busca fortalecer la cooperación cultural y abrir nuevas oportunidades de formación en el país.

Bajo el lema “Venezuela abraza la lengua portuguesa: el idioma que sabe a saudade”, las actividades conmemoran el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, celebrado cada 5 de mayo. La iniciativa destaca el valor estratégico de un idioma que supera los 265 millones de hablantes y que se posiciona como herramienta clave de intercambio cultural, académico y profesional a escala global.

El programa cuenta con la participación de organismos como Camões, Instituto da Cooperação e da Língua; el Instituto Guimarães Rosa do Brasil; la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad de Los Andes (ULA), además de centros de lengua y asociaciones docentes. Esta articulación refuerza la cooperación entre el sistema educativo venezolano y actores internacionales.

El Día Mundial de la Lengua Portuguesa, proclamado por la UNESCO en 2019, reconoce a este idioma como un espacio de diálogo entre regiones. Su alcance global y crecimiento sostenido lo posicionan como un activo relevante en términos de educación, movilidad académica y desarrollo profesional.

Agenda cultural: Caracas como punto de partida

Las actividades comienzan en Caracas, en la Sala de Conciertos de la UCV, entre el 4 y el 7 de mayo, con una programación abierta al público. La agenda incluye teatro, cine, conferencias y presentaciones musicales, configurando un espacio de intercambio cultural.

El evento inaugural presenta la obra teatral «Analógicos Contemporáneos», seguida por una serie de proyecciones cinematográficas que abordan temas sociales y culturales. Entre ellas destaca «Manas» (2024), de Marianna Brennand, acompañada de un cineforo orientado a la reflexión.

La programación académica incluye la conferencia “En el centenario de la revista Presença”, junto a talleres especializados como “La pronunciación, el ritmo y la entonación del portugués europeo/brasileño” y “Los falsos amigos: ¿hasta qué punto son falsos?”, orientados a fortalecer competencias lingüísticas.

El calendario también incorpora producciones cinematográficas como «La memoria del perfume de las cosas» y «Oprimida», así como presentaciones musicales y charlas técnicas, entre ellas “El reto del doblaje del idioma portugués en la ficción seriada televisiva”, enfocada en la industria audiovisual.

El enfoque multidisciplinario refleja la intención de posicionar el idioma no solo como herramienta comunicativa, sino como eje de industrias culturales y creativas.

Expansión regional: Mérida y Maracay se suman a la iniciativa

La agenda se extiende a otras regiones del país, consolidando una presencia nacional. En Mérida, la Universidad de Los Andes albergará la “Primera Semana de la Lengua Portuguesa” del 12 al 15 de mayo, con actividades académicas y encuentros entre especialistas y estudiantes.

El programa incluye la participación del académico Mário Cruz, así como el “Concierto de la Lusofonía”, que cerrará las actividades con una propuesta musical contemporánea.

Posteriormente, Maracay será sede del cierre de la programación los días 26 y 27 de mayo, con una exposición educativa y presentaciones musicales organizadas por el Centro de Lengua Portuguesa de la UPEL. Estas actividades reflejan el interés en descentralizar la oferta cultural y ampliar el acceso a la formación.

Impacto educativo y proyección profesional

La expansión de la enseñanza del idioma portugués en Venezuela responde a una creciente demanda académica y profesional. Instituciones educativas han fortalecido su oferta formativa, mientras que programas internacionales han impulsado la capacitación docente.

Este proceso ha permitido posicionar el aprendizaje del idioma como una herramienta estratégica para la inserción laboral y el desarrollo de competencias globales. Además, la presencia histórica de comunidades vinculadas al mundo lusófono ha contribuido a consolidar una base cultural que favorece su enseñanza.

El enfoque educativo actual destaca el rol de los docentes como mediadores culturales, capaces de transmitir no solo conocimientos lingüísticos, sino también contextos sociales y culturales diversos.

Multilingüismo como factor de desarrollo

En un entorno global marcado por la interconexión, el impulso al multilingüismo adquiere relevancia estratégica. La iniciativa en Venezuela se alinea con los principios promovidos por la UNESCO, que destacan la importancia de la diversidad lingüística para el entendimiento internacional.

La programación de mayo posiciona al idioma portugués como un puente entre culturas y como una herramienta de integración. Más allá de su dimensión cultural, su expansión en el país abre oportunidades en educación, cooperación internacional e industrias creativas.

El impulso institucional y académico observado en esta agenda refuerza el papel de Venezuela como espacio de intercambio cultural y formación, en línea con tendencias globales que valoran la diversidad lingüística como motor de desarrollo sostenible.