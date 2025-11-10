Syncron reconocida como “Major Player” por IDC MarketScape y galardonada con el premio IDC 2025 CX CSAT en Operaciones de Servicio de Posventa

CARACAS / ESTOCOLMO — La empresa global Syncron, líder en soluciones inteligentes de Gestión del Ciclo de Vida del Servicio (SLM, por sus siglas en inglés), anunció que ha sido nombrada “Major Player” en el informe IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Service Parts Management Applications 2025 Vendor Assessment (Doc #US52967925, octubre de 2025). Además, la compañía fue reconocida con el premio IDC 2025 CX CSAT Award en la categoría de Operaciones de Servicio de Posventa, reafirmando su posición como un actor clave en el ecosistema tecnológico industrial.

Estas distinciones, según la organización, reflejan el impulso sostenido de Syncron en ayudar a los fabricantes a mejorar la disponibilidad de repuestos, incrementar la rentabilidad y ofrecer un desempeño de servicio diferenciado en redes globales cada vez más complejas.

“We believe this recognition reflects both the strength of our purpose-built solutions and the measurable results our customers are achieving,” dijo Josh Weiss, director ejecutivo de Syncron. “As aftermarket becomes a core driver of growth and margin, we’re proud to be helping our customers transform their service supply chains into a source of long-term competitive advantage.”

Las exigencias de un mercado posventa moderno

El informe de IDC señala que ofrecer resultados de servicio excepcionales es lo que diferencia a las organizaciones consolidadas en el sector posventa de sus competidores. Sin embargo, también advierte que brindar soporte excepcional se ha vuelto cada vez más difícil a medida que las redes de servicio se vuelven más complejas, los activos más conectados y los clientes exigen respuestas más rápidas.

“Delivering exceptional service outcomes to customers sets established aftermarket organizations apart from their peers. But exceptional support is getting harder and harder as service networks get more complex, as assets are more connected and difficult to diagnose issues, and as customers demand faster resolution,” destaca el informe.

En este contexto, Aly Pinder, vicepresidente de investigación en estrategias de servicios posventa en IDC, enfatizó la necesidad de contar con socios que puedan ayudar a las organizaciones a orquestar la cadena completa de valor del posventa.

“As service parts operations become more complex and customer expectations continue to rise, organizations need partners who can help orchestrate the full aftermarket value chain,” señaló Pinder. “Syncron’s combination of strategic focus, deep domain expertise, and platform breadth positions it to support manufacturers as they shift from reactive to revenue-generating aftermarket models.”

Reconocimiento por desempeño y enfoque estratégico

El IDC MarketScape evalúa a los proveedores de tecnología en función de su capacidad, estrategia e impacto en el cliente. De acuerdo con Syncron, su inclusión en la lista refleja su profundo conocimiento del mercado posventa, su huella global y su capacidad comprobada para mejorar el rendimiento de las operaciones de repuestos a gran escala.

El perfil del proveedor dentro del informe resalta que:

“Syncron prioritizes its impact on aftermarket service organizations’ top line and not just the cost of service.”

Y continúa señalando:

“The company has established a value proposition that resonates with the C-suite, which establishes a roadmap to success in profitable growth through the aftermarket service operations and parts availability.”

La plataforma SLM de Syncron está diseñada para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) y distribuidores a optimizar la planificación de repuestos, la gestión de inventarios en almacenes y concesionarios, la fijación de precios y las operaciones de garantía. Su arquitectura escalable e interoperable busca equilibrar la excelencia en el servicio con la eficiencia operativa en todos los niveles de la cadena de valor.

Galardón por satisfacción del cliente y excelencia operativa

El premio IDC 2025 CX CSAT Award reconoce a los proveedores tecnológicos que alcanzan las más altas puntuaciones en 25 métricas de servicio al cliente, de acuerdo con la encuesta global IDC 2025 CX Path Survey, en la que participaron 2.501 organizaciones en todo el mundo.

Este doble reconocimiento consolida a Syncron como un socio estratégico de confianza para los fabricantes que buscan maximizar el potencial del mercado posventa como una fuente de ingresos predecibles, de alto margen y crecimiento sostenible.

“We believe this recognition reflects both the strength of our purpose-built solutions and the measurable results our customers are achieving,” reiteró Weiss, subrayando la visión de la empresa de convertir las operaciones de posventa en un motor de rentabilidad y diferenciación competitiva a largo plazo.

Con estos logros, Syncron reafirma su papel como referente mundial en digitalización y transformación del servicio posventa, impulsando la eficiencia y la innovación mediante soluciones basadas en inteligencia artificial que optimizan la gestión de repuestos y la satisfacción del cliente.